Dreame Matrix10 Ultra Testbericht

Der Matrix10 Ultra ist die neueste Saugroboter-Innovation von Dreame. Das Unternehmen stattet den Putzroboter mit ganzen sechs verschiedenen Wischmopps aus. Was sind die Hintergründe für den ungewöhnlichen Ansatz?

Dreame gehört mittlerweile zu den besten Herstellern, wenn es um Premium-Saugroboter geht. Im Prinzip bietet jeder einzelne Saugroboter einzigartige Funktionen. So auch der Dreame Matrix10 Ultra, der eine Station an die Seite gestellt bekommt, mit ganzen sechs wechselbaren Wischmopps. Warum die Wartungsstation so viele Wischpads bereithält und wie sich der Saug- und Wischroboter von Dreame in der Praxis schlägt, verrät der Test.

Pro:

Top-Wischleistung

Gutes Saugergebnis

Fehlerfreie Navigation

Tolle App mit vielen Funktionen

Contra:

Teuer

Keine Ersatzteilbox, wie bei anderen Dreame-Saugrobotern

Preis und Verfügbarkeit des Dreame Matrix10 Ultra

Der Dreame Matrix10 Ultra ist bereits im Handel erhältlich. Ihr könnt ihn unter anderem bei Amazon kaufen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.599 Euro. Jedoch gab es den Saugroboter bereits günstiger zu haben.

Design und Einrichtung des Dreame Matrix10 Ultra

Der Matrix10 Ultra sieht aus wie ein gewöhnlicher Dreame-Saugroboter. Er hat einen absenkbaren Lidarturm, eine ausfahrbare Seitenbürste und verfügt über einen schwenkbaren Wischmopp – und das bei einer Bauhöhe von 8,9 cm. Erhältlich ist das Modell in Schwarz und Weiß. Außerdem wird erneut auf eine Doppel-Hauptbürste gesetzt, die verhindert, dass sich Tier- oder Menschenhaare darin verheddern.

Dreame Matrix10 Ultra

Anders als der beste Dreame-Saugroboter (Test) hat der Matrix10 Ultra keine Wischwalze. Spektakulär ist dieses Modell dennoch. Denn dem Roboter stehen ganze sechs Wischmopps zur Verfügung. Diese befinden sich in der Station, die einem Mini-Kühlschrank ähnelt. Sie misst 45,7 × 41,6 × 59 cm. Abgesehen vom Wechselmopp-System, sind eine Absaugfunktion sowie die Moppwäsche- und Trocknung an Bord. Außerdem finden sich drei Putzmittellösungen:

eine Lösung für die tägliche Reinigung

ein Mittel gegen Tiergerüche und

eine Holzbodenlösung – zum Schutz der Böden

Dreame Matrix10 Ultra

Da es sich hierbei um keine "Complete"-Variante eines Dreame-Saugroboters (Bestenliste) handelt, gibt es entsprechend wenige Ersatzteile im Lieferumfang. Lediglich eine Ersatzseitenbürste und Ersatzmopps stehen Euch zur Verfügung. Dafür klappt die Einrichtung gewohnt schnell. In der Dreame-Home-App scannt Ihr den QR-Code des Saugers. Im Anschluss werdet Ihr Schritt-für-Schritt durch den Einrichtungsprozess geführt.

Dreame-Home-App im Detail

Unterstützend steht Euch die Dreame-Home-App zur Verfügung. Damit erhaltet Ihr eine, wenn nicht die beste App, die es aktuell für Saugroboter gibt. In der App passt Ihr die Saugstufe und die Wasserdurchflussrate an. Ebenso stellt Ihr ein, wie eng der Roboter Bahnen fahren soll.

Dreame-Home-App

Die Besonderheit sind natürlich die Einstellungen für die zahlreichen, verschiedenen Wischmopps des Roboters. Sobald das Mapping abgeschlossen ist, könnt Ihr für jeden Raum ein festes Paar Wischmopps auswählen. Ansonsten stehen Euch die gewohnten Einstellungen rund um die Navigation und die Wartungsfunktionen zur Verfügung. Gut gefällt mir, dass wir auch für den Matrix10 Ultra das Ladelimit anpassen können.

Saug- und Wischleistung des Dreame Matrix10 Ultra

Mit der Saugkraft von 30.000 Pa reiht sich der Matrix10 Ultra in die Saugroboter-Elite ein. Somit bietet er die gleiche Leistung auf dem Papier, wie der Saugroboter-Testsieger (Test). Was sich in der Theorie andeutet, bestätigt sich in der Praxis. Der Dreame-Saugroboter fühlt sich auf allen Untergründen wohl. Auch auf Teppichen ist die Saugleistung spitze.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,9 g 99 % Haferflocken (Teppich) 10 g 9,9 99 % Sand (Teppich) 10 g 9,8 98 %

Außerdem verheddern sich keine Haare in der Hauptbürste. Wer also Haustiere zu Hause hat, bekommt mit dem Matrix10 Ultra eine erstklassige Putzhilfe. Das Alleinstellungsmerkmal des Matrix10 Ultra ist wie bereits erwähnt die Wischfunktion. Besser gesagt, der Einsatz von gleich sechs Wischmopps. Somit könnt Ihr für unterschiedliche Bodentypen verschiedene Wischmopps festlegen. Das Ganze macht Ihr in der App. Die Software zeigt Euch genau an, welches Paar Wischpads für welchen Bodentyp geeignet ist. Im Anschluss legt Ihr für jeden Raum ein paar Wischmopps fest.

Der Dreame Matrix10 Ultra kann seinen Navigationsturm absenken

Die Wischleistung ist gut. Ich finde aber, sie ist nicht so effizient, wie bei einer Wischwalze. Dennoch ist sie auf einem guten Niveau. Lediglich bei fest eingetrockneten Flecken, benötigt der Roboter einige Durchläufe. Aber im Endeffekt ist das Ergebnis gleich: Der Sauger bekommt sämtliche Flecken weggeschrubbt. Dabei klappt auch die Teppicherkennung makellos. Bedeutet: Der Roboter hebt die Wischtechnik beim Befahren von Teppichen an – und das um 10,5 mm. Auch auf Hochflorteppichen wird der Matrix10 Ultra keine feuchten Stellen hinterlassen.

Navigation und Hinderniserkennung

Auch in Sachen Hinderniserkennung zeigt sich der Dreame Matrix10 Ultra auf solidem Level. Jegliche Hindernisse und im Weg befindliche Gegenstände umkurvt der Roboter mit Bravour.

Die Linse des Dreame Matrix10 Ultra

Ebenso makellos funktioniert es bei Kabeln oder Tischbeinen – Hindernisse, an denen bereits so mancher Top-Saugroboter verzweifelt ist. Schließlich bewältigt der Roboter nach Herstellerangaben Schwellen in Höhe von 8 cm.

Zudem müsst Ihr Euch nie um die Wartung des Roboters kümmern. Die Station reinigt die genutzten Wischmopps, trocknet sie und saugt schließlich den Staub ab. Hinzu kommt, dass das Dock den Staubbeutel nach dem Absaugen trocknet – ein weiterer Hygieneschritt.

Zu guter Letzt unterstützt der Matrix10 Ultra das Matter-Protokoll. Mit anderen Worten: Den Saugroboter könnt Ihr in Euer bestehendes Smart-Home-System einbinden und so in Automatisierungen mit Eurem Smart Lock (Bestenliste) oder Euren intelligenten Lampen (Marktübersicht) koppeln.

Lohnt sich der Dreame Matrix10 Ultra?

Ja, wenn Ihr wirklich enormen Wert auf die Nassreinigung legt. Abseits der guten Wischleistung, ist auch die Saugleistung auf Top-Niveau – typisch für Dreame. Betrachtet man die Reinigungsleistung, ist der Dreame Matrix10 Ultra einer der besten Saugroboter mit Wischfunktion (Bestenliste). Obendrein überzeugt der Matrix10 Ultra mit einer fabelhaften Navigation. Sogar Kabel und Tisch- sowie Stuhlbeine stellen den Roboter vor keine Probleme.

Der Dreame Matrix10 Ultra ist ein Top-Saugroboter

Die wohl größten Mankos sind die vergleichsweise große Station und der Kaufpreis von 1.599 Euro. Aber gut, bei so viel Technik ist eine kompakte Station schwer umsetzbar. Und der Preis ist nicht stabil. Den Dreame Matrix10 Ultra gab es bereits für mehrere hundert Euro günstiger bei Amazon.

