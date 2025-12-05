Das E-Auto erlebt in Deutschland einen echten Boom. Die Zahl der Neuzulassugen ist ein weiteres Mal gestiegen. Gute Nachrichten sind das aber nicht für alle Hersteller. Denn unter anderem Tesla hat kräftig Federn lassen müssen.

Der Trend scheint klar: Den zweiten Monat in Folge wurden in Deutschland mehr als 50.000 neue E-Autos zugelassen. Im November meldete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Summe 55.741 vollelektrische Pkw. So viele Neuzulassungen gab es hierzulande in einem Monat noch nie, abgesehen von einem Ausnahme-Monat Mitte 2023. Der Markt läuft also auf Hochtouren: Selbst ohne aktive staatliche Förderung erreicht die Elektromobilität neue Rekorde. Da für das kommende Jahr wieder Förderungen zu erwarten sind, dürfte sich der Trend in der E-Mobilität 2026 weiter verstärken.

55.741 vollelektrische Neuzulassungen im November 2025

E-Auto-Anteil an allen Neuzulassungen: 22,2 %

Plug-in-Hybride: 32.433 Zulassungen (12,9 % Anteil)

Nur das Ende der Dienstwagen-Förderung kann aktuelle Zahlen noch übertreffen

Warum war der August 2023 anders? Damals wurden mehr als 86.000 E-Autos zugelassen, weil die Förderung für gewerblich genutzte Stromer auslief und viele Firmen ihre Dienstwagen noch schnell umstellten. Der jetzt aufgestellte November-Rekord ist dagegen bemerkenswert, weil er ohne staatliche Sonderaktion erreicht wurde – ein echtes Zeichen dafür, dass Elektroautos in Deutschland zunehmend zur Normalität werden.

Tesla verliert weiter enorm an Boden

Bei den Herstellern sieht die Lage unterdessen wild durchmischt aus: Einige Marken mit Produktion in Deutschland konnten ordentlich zulegen: Ford, Audi und BMW verzeichneten im Vergleich zum November des vergangenen Jahres deutliche Zuwächse. Bei den Importeuren sticht BYD mit einem enormen Wachstum heraus, während andere Hersteller wie Mini, Porsche oder Peugeot deutlich verloren haben. Überraschend ist auch: Tesla ist längst nicht mehr so dominant wie früher. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Neuzulassungen deutlich. Ein Trend, der sich auch schon in den vorherigen Monaten abzeichnete.