Richtig preiswerte E-Autos sind in Europa bislang echte Mangelware. Aber gute Nachrichten: Jetzt kommt endlich Bewegung in den Markt der erschwinglichen Stromer – und zwar dank des neuen Leapmotor B03X, der ordentlich frischen Wind in die Elektroauto-Welt bringen will.

Leapmotor selbst zählt zu den spannendsten jungen E-Auto-Herstellern, die gerade in Europa an den Start gehen. Die Marke aus China profitiert stark von ihrer Zusammenarbeit mit Stellantis, also dem Mutterkonzern von Opel. Das öffnet im klassischen Autohaus-Segment Türen, die für viele andere chinesische Hersteller bislang verschlossen bleiben. Und wenn man auf die Roadmap der nächsten Monate schaut, wird klar: Neben den drei schon erhältlichen Modellen hat Leapmotor noch einiges in der Pipeline – unter anderem den neuen Leapmotor B03X.

Leapmotor hat viel vor

In China ist das Modell vor wenigen Wochen unter dem Namen A10 vorgestellt worden. Es basiert als erstes Fahrzeug auf der neuen globalen A-Segment-Plattform des Unternehmens. Sprich: Der Wagen zielt direkt auf die Miniklasse ab – also auf das Segment, in dem auch der Dacia Spring, der Fiat 500e, der neue Renault Twingo oder früher der VW e-Up für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das bedeutet gleichzeitig, dass der B03X klar günstiger werden dürfte als der ebenfalls bereits fest für Europa geplante B05, der in der Kompaktklasse antreten wird.

Beim Leapmotor B03X steht die Wendigkeit im Fokus – typisch Cityflitzer eben. Mit rund 4,20 Metern Länge, 1,80 Metern Breite und 1,60 Metern Höhe sowie einem Radstand von 2,60 Metern will das Modell trotz kompakter Maße einen außergewöhnlich großzügigen Innenraum bieten. Außen setzt Leapmotor darauf, den Wagen nicht zu klein wirken zu lassen. Er soll mit der Präsenz eines SUV auftreten – inklusive schicker 18-Zoll-Räder.

Leapmotor B03X in der Heckansicht. Bildquelle: Leapmotor

Details lassen noch auf sich warten

Technische Details hält Leapmotor für den deutschen Markt aktuell noch in weiten Teilen zurück. Was allerdings schon bekannt ist: Der B03X kommt in sechs Farben und mit einer LFP-Batterie. Eine WLTP-Reichweite wurde noch nicht bestätigt, aber realistisch dürften rund 400 Kilometer drin sein. Nach dem chinesischen CLTC-Zyklus sind es rund 500 Kilometer. Und auch beim Laden will Leapmotor punkten: Unter optimalen Bedingungen soll der Akku in nur 16 Minuten von 30 auf 80 Prozent springen.

Was den Preis angeht, bleibt Leapmotor ebenfalls noch bedeckt. Klar ist aber: Das Auto soll zeigen, dass Qualität nicht teuer sein muss. Deshalb wird hierzulande ein Einstiegspreis von unter 20.000 Euro erwartet – ein echter Kampfpreis für ein kleines SUV. Wie schon beim größeren B10 (Test) soll auch der B03X über seinen gesamten Lebenszyklus per Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Zusammengefasst will Leapmotor mit dem B03X ein komplett neues Preis-Leistungs-Level schaffen und Euch zeigen, wie viel E-Auto man in Zukunft für wenig Geld bekommen kann. Die Miniklasse dürfte damit spannender werden als je zuvor.