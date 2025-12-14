Citroën präsentiert mit dem ELO ein wegweisendes Konzeptfahrzeug, das die Marke in eine neue Ära der Mobilität katapultiert. Entdeckt, wie dieses innovative, vollelektrische Lebensraum-Konzept nicht nur fährt, sondern zu einem flexiblen Ort zum Ausruhen, Arbeiten und Spielen wird.

Trotz einer Außenlänge von nur 4,10 Metern überrascht der ELO mit einem großzügigen Innenraum, der Platz für bis zu sechs Personen bietet.

Maximale Raumoptimierung: Die rein elektrische Architektur des ELO verlagert den Motor an die Hinterachse. Das Resultat: Ein außergewöhnliches Raumgefühl bei minimaler Außenlänge – perfekt für den urbanen Dschungel und ebenso ideal für Ausflüge ins Grüne.

Die rein elektrische Architektur des ELO verlagert den Motor an die Hinterachse. Das Resultat: Ein außergewöhnliches Raumgefühl bei minimaler Außenlänge – perfekt für den urbanen Dschungel und ebenso ideal für Ausflüge ins Grüne. Modularität im Fokus: Der ELO ist konzipiert als „Tiny House auf Rädern“. Seine modulare Bauweise passt sich flexibel an alle Lebenssituationen an, sei es für das tägliche Pendeln, spontane Freizeitaktivitäten, Telearbeit oder sogar den Jahresurlaub.

Mehr als nur ein Auto: ELO als flexibler Begleiter

Der ELO erfüllt moderne Bedürfnisse, indem er mehr als nur ein Transportmittel ist – er ist ein lebensgroßer, wandelbarer Raum. Dank des durchdachten Designs könnt Ihr den ELO jederzeit neu konfigurieren:

WORK (Das mobile Büro): Verwandelt den Innenraum schnell in ein mobiles Büro. Der um 360 Grad drehbare Fahrersitz dient als ergonomischer Bürostuhl. Digitale Tools und eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglichen dir konzentriertes Arbeiten unterwegs. REST (Komfortables Schlafen): Der ELO lässt sich aber auch in einen Schlafbereich für zwei Personen umwandeln. Die in Zusammenarbeit mit Decathlon entwickelten aufblasbaren Matratzen nutzen den Raum optimal und sind dabei gewichtssparend. PLAY (Freizeit & Entertainment): Zwei zusätzliche Sitze können ausgeklappt werden, um bis zu sechs Personen Platz zu bieten. Für spektakuläre Abende sorgt das integrierte Heimkino-System mit Projektor und aufrollbarem Bildschirm – perfekt für Filmnächte unter freiem Himmel.

Büro? Lounge? Schalfzimmer? Der Citroen ELO kann alles! Bildquelle: Citroen

Smart & Nachhaltig: Innovatives Design trifft Umweltbewusstsein

Das Design des ELO ist ein Statement für Nachhaltigkeit und Innovation.

Umweltfreundliche Materialien: Citroën setzt auf sorgfältig ausgewählte, nachhaltige und recycelte Materialien .

Citroën setzt auf sorgfältig ausgewählte, nachhaltige und recycelte . Gewichtsreduzierte Sitze: Die Fahrersitze wurden mit dem Ziel entwickelt, die Anzahl der Bauteile zu minimieren, was zur Gewichtsreduzierung und somit zur Energieeffizienz beiträgt.

Die Fahrersitze wurden mit dem Ziel entwickelt, die Anzahl der Bauteile zu minimieren, was zur Gewichtsreduzierung und somit zur Energieeffizienz beiträgt. Intelligente Reifen: Goodyear liefert speziell entwickelte Reifen, die durch Echtzeitüberwachung von Druck und Abnutzung die Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessern.

liefert speziell entwickelte Reifen, die durch Echtzeitüberwachung von Druck und Abnutzung die Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessern. Verbindung zur Außenwelt: Eine großflächige Glasdachkonstruktion und flache, leicht gewölbte Fenster fluten den Innenraum mit Licht und schaffen eine direkte Verbindung zur Außenwelt.

ELO: Lebensfreude in jedem Detail

Der ELO strahlt Optimismus und Lebensfreude aus. Dies beginnt bei der auffälligen Lackierung in leuchtendem Orange, die je nach Lichteinfall zwischen Orange, Rot und Gelb changiert, und setzt sich im Innenraum fort:

Freundliches Interieur: Das Layout ist auf maximale Raumausnutzung und eine entspannende, helle Atmosphäre ausgelegt.

Das Layout ist auf maximale Raumausnutzung und eine entspannende, helle Atmosphäre ausgelegt. Intelligente Technik: Das V2L ( Vehicle to Load)-System macht den ELO zur Powerbank auf Rädern. Betreibe unterwegs deine Geräte wie Grills, Lautsprecher oder Elektronik.

Das V2L Vehicle to Load)-System macht den ELO zur Powerbank auf Rädern. Betreibe unterwegs deine Geräte wie Grills, Lautsprecher oder Elektronik. Ausrüstung für Abenteuer: Eine integrierte Luftpumpe für Sportgeräte (Surfbretter, Fahrräder) sowie praktische Abstellmöglichkeiten machen dich startklar für spontane Picknicks und Ausflüge.

Noch ein Mini-Van oder schon ein kleines Haus? Der Citroen ELO lässt aufhorchen. Bildquelle: Citroen

Fazit: Citroën ELO – Die Revolution der urbanen Mobilität

Der Citroën ELO ist ein mutiger Schritt in die Zukunft. Er kombiniert innovative E-Technik, nachhaltige Materialien und ein flexibles Design, um Euch eine neue Vision der Mobilität zu bieten. Egal, ob Ihr pendelt, ein mobiles Büro braucht oder spontan in den Urlaub fahrt – der ELO bietet Euch eine unvergleichliche Vielseitigkeit, die Euren Alltag revolutioniert.

Ihr wollt den ELO live erleben? Das Concept-Car feiert seine Publikumspremiere am 9. Januar 2026 auf dem Brüsseler Autosalon.