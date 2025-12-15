Xiaomi intensiviert seine Bemühungen um die Veröffentlichung von Android 16 durch HyperOS 3.0. Ältere Xiaomi-Smartphone-Modelle schließen sich endlich dieser Welle an. Könnte dies der bisher ehrgeizigste Android-Update-Zyklus des Unternehmens sein?

Xiaomi hat eine breite Palette von Android-Geräten im Angebot, daher ist es nicht einfach, große Android-Updates in die erste Reihe zu bringen. Mit Android 16 hat sich das Tempo etwas verbessert, nachdem HyperOS 3 zwischen August und September auf einigen Modellen erschien und im Oktober die weltweite Veröffentlichung folgte. Jetzt hat das Unternehmen einen größeren Schritt gemacht, bevor das Jahr zu Ende geht, und mehr Telefone, insbesondere ältere Modelle, bekommen einen Vorgeschmack auf die neue Android-Software.

Mehr Xiaomi-Geräte erhalten Android 16

Im Heimatland hat Xiaomi gerade HyperOS 3.0 auf mehrere Smartphones ausgerollt. Dazu gehören meistverkaufte Mittelklasse-Smartphones wie das Redmi Note 13 Pro (Plus), Redmi Note 14 Pro (Plus) und Redmi Note 15 Pro (Plus). Diese wurden in den Jahren 2023, 2024 bzw. 2025 auf den Markt gebracht, daher ist es ziemlich überraschend, dass das Redmi Note 15 Pro nicht Teil der ersten Charge war.

Die Veröffentlichung umfasst auch die Xiaomi-13-Serie, einschließlich des 13 Pro und des 13 Ultra. Die ersten beiden kamen Ende 2022 auf den Markt, gefolgt vom 13 Ultra einige Monate später. Was bedeutet das nun für Telefone, die außerhalb Chinas verkauft werden?

Ein lavendelfarbenes Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Smartphone auf einem Holztisch. Bildquelle: nextpit

Für die internationalen Varianten ist es ziemlich uneinheitlich. Einige Redmi Note 14 Pro und Pro+ 4G/5G Nutzer berichteten, dass sie HyperOS 3.0 im November erhalten haben, aber bedenken Sie, dass es sich dabei um ein globales ROM handelt. Regionale ROMs, z. B. für Europa oder andere Länder, sind daher noch ungewiss. Dennoch haben einige Modelle wie Poco Verzögerungen erfahren.

Da die Entwicklung in China bereits Fahrt aufgenommen hat, könnte HyperOS 3.0 auch für die oben genannten Xiaomi-Handy-Modelle in anderen Ländern erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.

Warum lohnt es sich, auf HyperOS 3.0 zu warten?

HyperOS 3.0 ist ein spannenderes Update als HyperOS 2.0, da es mehrere Änderungen an der Benutzeroberfläche mit sich bringt. Die Oberfläche ist moderner und aufgeräumter, was sich in den App-Symbolen und Systemtexten widerspiegelt und sich auch auf den Startbildschirm und die Schnelleinstellungen erstreckt. Der Sperrbildschirm erhält ebenfalls ein neues Design und KI-Hintergrundbilder. Eine bemerkenswerte visuelle Ergänzung ist das Hyperisland, das die Aussparung nutzt, um Live- und dynamische Widgets anzuzeigen.

Auf der App-Ebene sehen wir eine neu gestaltete und intelligentere Galerie. Das Teilen von Dateien und andere geräteübergreifende Funktionen mit iPhone und iPad werden über Xiaomi Interconnectivity unterstützt. Darüber hinaus gibt es Verbesserungen bei der Sicherheit und dem Datenschutz mit On-Device-Speicher und Cloud Privacy Computing. Das Update beinhaltet auch ein großes KI-Upgrade mit mehr Funktionen, einschließlich einer erweiterten Gemini-Integration.

Ein großer Teil des Unterschieds liegt auch in der Geschwindigkeit, denn das Update bringt bemerkenswerte Optimierungen und neue Animationen für ein schnelleres Erlebnis.