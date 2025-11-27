Das Galaxy A77 ist im Geekbench aufgetaucht und deutet auf Samsungs Rückkehr zum A7-Lineup hin. Mit einem Flaggschiff-SoC und angemessenem Preis könnte dieses Mittelklasse-Comeback den Smartphone-Markt im Jahr 2026 nochmal ordentlich durchschütteln.

Die Galaxy A7er-Serie diente lange Zeit als Mittelweg zwischen Samsungs Mittelklasse- und Flaggschiff-Angeboten, obwohl sie 2022 mit dem Galaxy A72 als letztem Gerät der Reihe ein Ende fand. Dadurch hatten Verbraucher:innen nur noch wenige Optionen. Sie mussten sich oft mit dem heruntergestuften Galaxy A5x begnügen – oder eben mehr Geld einkalkulieren, um sich davon das Basis-Flaggschiff zu gönnen.

Seitdem sind einige Jahre vergangen, und Samsung scheint nun bereit zu sein, die bei den Fans beliebte Reihe wiederzubeleben. Zumindest ist im Netz das angebliche Galaxy A77 aufgetaucht! Erste Berichte deuten darauf hin, dass das Gerät sogar noch bessere Spezifikationen aufweisen könnte, um die Kluft zwischen Mittelklasse und Flaggschiff weiter zu verringern.

Flaggschiff-Chip hält Einzug in Mittelklasse

Der etablierte Leaker Abhishek entdeckte das Gerät mit der internen Modellbezeichnung SM-A776B im Geekbench-Repository. Interessanterweise scheint es auf der gleichen „Exynos 2400“-Plattform zu laufen, die auch das aktuelle Galaxy S25 FE (Hands-on) antreibt, allerdings mit einem untertakteten Prozessor. Es behält die 10-Kern-CPU-Konfiguration und die Adreno 940 GPU bei.

Die Benchmark-Ergebnisse liegen bei 1.673 und 5.597 Punkte für Single-Core bzw. Multi-Core. Diese Werte liegen am unteren Ende des heutigen Flaggschiff-Spektrums, bleiben aber nahe an der aktuellen Fan Edition. Das deutet darauf hin, dass es sich definitiv um ein leistungsfähiges Handy handelt.

Das Samsung Galaxy A77 wurde Berichten zufolge bei Geekbench entdeckt. Der Eintrag dort verrät Chipsatz und RAM-Konfiguration.

Über den Chipsatz hinaus ist wenig über das Gerät bekannt. Das Galaxy A73 bot bereits bessere Kameras und ein schlankeres Design im Vergleich zu Samsungs Modellen der unteren Mittelklasse, sodass wir davon ausgehen können, dass Design und Bildgebung auch beim kommenden A77 die Hauptunterscheidungsmerkmale sind.

Ein weiteres 500-Euro-Mittelklasse-Handy von Samsung?

Mehr noch als die technischen Daten stellt sich die Frage, warum Samsung die A7-Reihe wieder zurückbringt. Ein möglicher Grund ist, die Lücke zwischen dem Galaxy A56 (Testbericht) und dem Galaxy S25 FE zu schließen, die bei 500 bzw. 650 US-Dollar beginnen. Beweist Samsung hier ein gutes Händchen, platziert man das A77 genau dazwischen.

Es könnte auch sein, dass sich die Fan-Edition einfach nicht so gut verkauft wie von Samsung erhofft. Die Einführung einer erschwinglicheren Option könnte Marktanteile erobern, die Samsung mit der FE-Reihe nicht erreicht.

Es gibt noch keine Details zum Release, aber da das Gerät in Benchmarks auftaucht, könnte es irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres zusammen mit dem Galaxy A57 offiziell vorgestellt werden.

Was müsste so ein Galaxy A77 bieten, damit Samsung Euch überzeugt? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.