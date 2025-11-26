Das gab es bisher noch nie: Xiaomi präsentiert das erste Smartphone der Welt mit integriertem Subwoofer und echtem 2.1 Sound. Doch wie gut klingt das Soundsystem in der Realität? Wir haben es ausprobiert.

Beim Kochen, Putzen, Duschen oder draußen im Park: Musik ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Gerne lassen wir uns von unseren Playlists, Radio oder Podcasts berieseln. Doch nicht immer hat man Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher zur Hand, und dann muss der Smartphone-Lautsprecher herhalten. Mit diesem neuen Xiaomi-Smartphone soll das kein Problem sein.

Subwoofer-Smartphone von Xiaomi ausprobiert

Das Poco F8 Ultra ist nicht nur das preiswerteste Smartphone mit dem aktuellen Top-Prozessor auf dem Markt, sondern hat auch ein bisher einmaliges Feature zu bieten: echten 2.1-Klang. Für den Stereo-Klang verbaut Xiaomi unten und oben im Rahmen zwei identische Lautsprecher. Hält man das Smartphone im Querformat, gibt es so echten Stereo-Klang. Das freut Musik-Fans, ist aber im High-End-Segment nicht ungewöhnlich.

Bisher einmalig ist hingegen der integrierte Subwoofer. Neben den Kameras auf der Rückseite steckt ein echter Subwoofer, der für kräftigen Bass und mehr Tiefe beim Musikhören sorgt.

Wie klingt das Poco F8 Ultra?

Einen guten Lautsprecher in dem sehr begrenzten Platz, den ein Smartphone bietet, zu verbauen, ist nicht einfach. Um einen vollen Klang zu erreichen, greift man zu mehreren Tricks. So werden etwa kleine Styropor-Kugeln in den Lautsprecher integriert, welche für ein akustisch größeres Gehäusevolumen der Lautsprecher sorgen.

Mit seinen zwei Lautsprechern spielt das Xiaomi Poco F8 Ultra auf einem Niveau mit anderen Top-Smartphones mit guten Lautsprechern, wie beispielsweise dem iPhone 17 Pro (Test). Schaut man Videos auf dem 6,9 Zoll großen AMOLED-Display, kommt echter Stereo-Klang auf.

Durch den bisher einmaligen, separaten Subwoofer erreicht man einen deutlich kräftigeren Bass, der sich hörbar von anderen Smartphones abhebt. Der zusätzliche Bass verleiht der Musik mehr Tiefe und macht das Poco F8 Ultra zu dem Smartphone mit dem vermutlich besten Lautsprecher auf dem Markt.