Nothing OS 4.0 ist endlich auf dem Markt, und es ist mehr als nur ein Android 16-Upgrade. Mit flüssigerer Leistung, intelligenteren Funktionen und einer neuen Benutzeroberfläche macht dieses Update Nothing Phones schneller, sauberer und intuitiver als je zuvor.

Die Einführung von Android 16 durch Nothing mag im Vergleich zu anderen Marken verspätet sein, aber das Startup liefert das Update innerhalb des versprochenen Zeitrahmens aus. Nothing OS 4.0 hat mit der Auslieferung an das Phone (3) begonnen und wird in den kommenden Wochen auf weiteren Nothing-Geräten erscheinen und eine schnellere und neu gestaltete Benutzeroberfläche mitbringen.

Glyph wird nützlich und macht Spaß

Nothing nutzt Android 16, um die Neuerungen seines Skin OS zu verbessern, darunter die Glyphenoberfläche, eines der charakteristischen Merkmale seiner Geräte. Mit dem Update werden Live-Updates in die LED-Leisten auf den Handys integriert. So kann beispielsweise der Fortschritt von Lieferungen, Ride-Hailing-Apps und Timern durch LED-Beleuchtung oder die Punktmatrix auf dem Phone (3) angezeigt werden.

Das Phone (3) erhält außerdem eine Mirror-Selfie-Option auf dem Display, wenn die rückseitigen Kameras verwendet werden. Das Unternehmen hat die Dot-Matrix-Effizienz verbessert, indem es das Flip-to-Gest-Profil an Gesten mit Lautlos- oder Vibrationsprofilen angepasst hat, während sich das sekundäre Display jetzt automatisch ausschaltet, wenn es in einer Tasche steckt, um den Akku zu schonen.

Sauberere und schnellere Oberfläche

Nothing OS 4.0 verfeinert die minimalistische, transparente und Punktmatrix-Oberfläche. Das Update führt übersichtlichere Symbole für Erstanbieter-Apps und eine vereinfachte Status- und Benachrichtigungsleiste ein.

Der Sperrbildschirm kann mit zwei neuen Uhrenstilen angepasst werden, die für einen markanteren Look sorgen. Widgets sind in verschiedenen Größen für Wetter, Schrittzähler und Bildschirmzeit verfügbar.

Nothing OS 4.0 Extra Dark Mode (links) Image source: Nothing

Nutzer, die einen aufgeräumten Look bevorzugen, können nun Apps in der Schublade ausblenden, ohne den privaten Bereich zu verwenden. Der zusätzliche dunkle Modus von Android 16 ist ebenfalls enthalten und bietet eine tiefere Thematisierung und eine verbesserte Akkuleistung.

Was die Leistung betrifft, so lässt sich Nothing OS 4.0 mit einer einzigen Tippgeste optimieren. Das Unternehmen sagt, dass das überarbeitete System und die Dashboard-App die Benutzeroberfläche stabiler und schneller machen. Ein neuer Interaktionsanimationseffekt sorgt dafür, dass sich jedes Wischen und Tippen flüssiger und natürlicher anfühlt.

Bessere Produktivitäts- und KI-Apps

Das Ausführen von zwei schwebenden Apps wird jetzt unterstützt und kann mit einer einfachen Geste aufgerufen werden. Die Einstellungen für die universelle Suche wurden um ein schnelleres Filtersystem erweitert. Mit Essential Apps können Sie Widgets per Chat oder Textbefehl über KI erstellen oder anpassen. Eine neue Widget-Schublade zeigt alle mit Essential Apps erstellten Widgets und die von der Nothing-Community freigegebenen Widgets an.

Drei Smartphone-Bildschirme zeigen die Nothing OS 4.0-Oberfläche mit Uhrzeit-, Akku- und App-Symbolen. Image source: Nothing

Eine weitere KI-Funktion ist das KI-Dashboard, das für Transparenz sorgt, indem es anzeigt, welches große Sprachmodell verwendet wird, zusammen mit Metriken wie Dauer und Prozentsatz der Nutzung.

Nothing führt außerdem mit Essential Space einen KI-gestützten Screenshot-Manager ein, ähnlich wie Googles Pixel Screenshots. Dieser wird mit dem nächsten Update in Essential Memory integriert und macht Daten aus Fotos, Notizen und Sprache durchsuchbar und über den Assistenten mit natürlicher Sprache zugänglich.

Es gibt kein genaues Datum, wann Nothing OS 4.0 weitere Smartphones erreichen wird, aber die nächsten Modelle, die wahrscheinlich anstehen, sind das Nothing Phone (3a) (Test), (3a) Pro und Phone (3a) Lite.