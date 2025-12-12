Der Wechsel zwischen iPhone und Android hat schon immer Kopfzerbrechen bereitet, aber die beiden großen Marken arbeiten im Stillen an einer Lösung. Ein neues Update könnte endlich dafür sorgen, dass Telefonübertragungen schneller, reibungsloser und weniger frustrierend sind als je zuvor.

Obwohl iPhone und Android den Plattformwechsel oder die Übertragung unterstützt haben, ist das Erlebnis nicht so flüssig, wie wenn man Daten innerhalb desselben Ökosystems verschiebt. Datenverluste gehören zur Tagesordnung, insbesondere bei der Übertragung großer Datenmengen und Medien. Die gute Nachricht ist, dass Apple und Google offenbar an Verbesserungen arbeiten, und diese Änderung könnte das Erlebnis endlich auf ein neues Niveau heben.

Google hat bestätigt (via 9to5Google), dass es an einer verbesserten Übertragungsfunktion arbeitet, hat aber keine weiteren Details genannt. Die Europäische Kommission bestätigte auch, dass die Änderung Teil des neuen Gesetzes für digitale Märkte ist, das in der Region gilt und das Apple und Google gezwungen hat, ihre exklusiven Funktionen, einschließlich dieser neuen Umschaltfunktion, zu öffnen.

Gleichzeitig wurden im neuesten Android-Canary-Build Hinweise auf eine verbesserte Umschaltung von Apple zu Google entdeckt, die uns einen ersten Eindruck vermitteln. Screenshots aus dem Android Canary-Build, die von Android Authority geteilt wurden, zeigen eine neue Option, die unter dem Abschnitt „Mit iPhone oder iPad koppeln“ in den Einstellungen hinzugefügt wurde. Technisch gesehen befindet sich diese Option in den Google-Kontoeinstellungen unter Backup & Dienste.

Der neue Zusatz ist eine Option zum Kopieren von Daten neben eSIM übertragen. Wenn man darauf tippt, erscheinen zwei Felder zur Eingabe einer Sitzungs-ID und eines Passworts, die möglicherweise Teil einer Entwicklungsschnittstelle sind. Klar ist, dass dies ein neuer Schritt ist, der erforderlich ist, wenn eine Übertragung zwischen einem iPhone oder iPad eingeleitet wird.

Der Android Canary-Build zeigt die neue Funktion zum Umschalten/Kopieren von Daten zwischen Android und iOS.

Außerdem wird angegeben, dass das Apple-Gerät auf iOS 26 oder höher laufen muss. Wie dies auf dem iPhone oder iPad umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Kommt der schnellere Wechsel von Android zum iPhone?

Dies könnte auch ein Hinweis auf Verbesserungen in anderen Bereichen der Umschaltung sein. Eine Möglichkeit ist die schnellere Datenübertragung, die bei den bisherigen Methoden ein Engpass war. Wir haben bereits gesehen, wie Google Apples Walled Garden mit seiner Quick-Share-Funktion unterstützt AirDrop herausgefordert hat, und dies könnte ein Hinweis darauf sein, was wir von kommenden Switching-Funktionen erwarten können.

Darüber hinaus könnte eine breitere Unterstützung von Dateiformaten eingeführt werden, die neben Medien und ausgewählten App-Daten auch Konten und Nachrichten umfasst. Die Europäische Kommission erklärte außerdem, dass diese Funktion drahtlos funktionieren und Drittanbieter-Apps, Passwörter und Verbindungsdaten abdecken wird.

Die Funktion befindet sich noch in der Entwicklung, so dass weitere Änderungen in zukünftigen Beta-Builds wahrscheinlich sind. Viele dieser Punkte deuten auf die Veröffentlichung von Android 17 hin, die im April oder Mai nächsten Jahres angekündigt werden könnte.