Lineares Streaming boomt – aber nicht wegen Euch, sondern wegen der Werbekunden. Mit dem massiven Ausbau seiner FAST-Channels stellt sich MagentaTV der Telekom neu auf. Doch was bedeutet das für Eure Nutzung?

MagentaTV bringt bis zur WM 2026 rund 40 neue Sender an den Start. Das sind aber keine klassischen TV-Sender, sondern sogenannte FAST-Channels. Diese linearen Streams laufen über das Internet, kosten nichts extra und finanzieren sich komplett über Werbung. Der Vorteil für die Telekom liegt auf der Hand: Reichweite skalieren, ohne zusätzliche Content-Investitionen. Statt frischer Produktionen erwartet Euch aber vor allem Archivware – alte Serien, Klassiker und Nischensport, der sich gut nebenbei konsumieren lässt.

Der wahre Adressat: nicht Ihr, sondern Werbekunden

Mit den neuen Sendern entsteht ein riesiges Werbefeld im Streamingbereich – vergleichbar mit klassischem Fernsehen, aber algorithmisch ausspielbar. Für die Telekom bedeutet das ein attraktives Inventar für programmatic Advertising. Je nachdem, wie Ihr MagentaTV nutzt, kann das neue Angebot entweder sinnvoll oder komplett irrelevant sein. Wer aktiv Inhalte sucht, bleibt vermutlich bei VOD-Angeboten. Wer TV nebenbei laufen lässt, bekommt nun mehr Auswahl – allerdings mit deutlich höherer Werbedichte.

Die Fußball-WM 2026 spielt eine zentrale Rolle in der Strategie. MagentaTV überträgt alle Spiele, 44 davon exklusiv – alle in UHD. Die FAST-Kanäle dienen dabei als Begleitangebot, um Reichweite und Watchtime rund um das Großevent zu maximieren. Für die Telekom ist das die perfekte Bühne, um Werbepartner zu bedienen. Für Euch stellt sich die Frage: Reicht Euch die gebotene Qualität, oder nervt die Werbebelastung? Und: Interessiert Euch überhaupt der Inhalt der Sender? Die neuen Sender erweitern das Programm deutlich, zielen aber klar auf passive Nutzung. Ob das für Euch relevant ist, hängt stark von Eurem Streamingverhalten ab.

Die ersten vier Kanäle laufen bereits: KultKrimi, Telenovela ZDF, World of Freesports und Filmgold. Du siehst also bekannte Serien, Filme und Sportformate, die es zum Teil auch auf anderen Plattformen gibt. Damit hast du mehr Auswahl – wirklich exklusive Sensationen fehlen aber bislang. Noch im Dezember will die Telekom zwei weitere Sender aufschalten. Dabei handelt es sich um die Sender Scooore und LandlustTV.