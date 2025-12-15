Google rollt im Dezember ein neues Wear OS-Update aus, das praktische neue Gesten und intelligentere Funktionen für seine neuesten Smartwatches einführt. Abgesehen von den zusätzlichen Funktionen gibt es einen guten Grund, das Update gleich zu installieren.

Der Dezember entwickelt sich zu einem guten Monat für Pixel-Nutzer, und das gilt auch für Pixel Watches. Nach dem großen Update auf Android 16 QPR2 sind nun die Wearables an der Reihe, mit dem Update auf Wear OS 6.1 ein paar frische Funktionen zu bekommen.

Das Update wird bereits für die LTE- und Wi-Fi-Modelle der Pixel Watch 4, Watch 3 und Watch 2 ausgerollt, während die ursprüngliche Pixel Watch weiterhin auf Wear OS 5.1 als letzter Firmware läuft. Dies ist auch das erste Software-Update für die Pixel Watch 4, die im Oktober auf den Markt kam.

Apple Watch-ähnliche Funktionen kommen auf der Pixel Watch an

Obwohl es sich um ein kleines Wear-OS-Update handelt, bringt es ein paar durchdachte und spannende Verbesserungen. Zum ersten Mal erhalten die Pixel Watches zwei wichtige Freihandgesten. Es ist überraschend, dass Google diese nicht schon früher hinzugefügt hat, da Samsungs Galaxy Watches und die Apple Watches bereits seit Jahren ähnliche Funktionen bieten. Nichtsdestotrotz sind sie willkommene Ergänzungen.

Die erste Funktion ist „Double Pinch“, mit der ihr beispielsweise Anrufe entgegennehmen könnt, indem ihr Zeigefinger und Daumen zweimal kurz zusammentippt. Ein Hinweis auf dem Bildschirm zeigt, wie man die Funktion aktiviert. Mit dieser Geste könnt ihr nicht nur Anrufe annehmen oder beenden, sondern auch mit Benachrichtigungen interagieren, eine intelligente Antwort senden und sogar Musik, die Kamera, den Timer und die Uhr steuern.

Google hat mit dem Wear OS 6.1-Update die Gesten „Double Pinch“ und „Wrist Turn“ hinzugefügt.

Die zweite Geste ist die Handgelenkdrehung (Wrist Turn), bei der das Handgelenk schnell nach innen oder außen bewegt wird. Mit dieser Geste werden eingehende Anrufe und Benachrichtigungen abgewiesen.

Beides sind praktische Ergänzungen zur bestehenden Raise to Talk Geste. Sie sind vor allem dann nützlich, wenn die andere Hand beschäftigt ist, sei es beim Arbeiten oder beim Workout.

Zurzeit werden diese Gesten nur von der Pixel Watch 4 unterstützt, nicht von der Watch 3 oder Watch 2. Es ist unklar, ob Google plant, sie auf frühere Modelle auszuweiten. Die Funktionen sind standardmäßig aktiviert, ihr könnt aber einstellen, wann sie angezeigt werden und weitere Einstellungen vornehmen.

Berechtigte Pixel Watch-Modelle erhalten den neuesten Sicherheitspatch

Für die Pixel Watch 4 und Watch 3 liefern intelligente Antworten jetzt relevantere Antworten mit schnellerer, effizienterer Verarbeitung, die durch Googles neues Gamma-Sprachmodell unterstützt wird.

Darüber hinaus ermöglicht Wear OS 6.1 die Unterstützung des Always-on-Displays für die Musiksteuerung, den Timer und die Stoppuhr. Google veröffentlicht außerdem den Dezember-Sicherheitspatch für die drei neuesten Pixel Watch-Generationen und gleicht damit deren Sicherheit an die letzte Woche veröffentlichte mobile Version an.