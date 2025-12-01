Garmin hat ein mysteriöses neues Wearable angekündigt, bei dem das Display zugunsten eines schlanken Designs und LED-Anzeigen wegfällt. Könnte dieser Garmin-Fitness-Tracker ein echter Konkurrent für den Whoop sein, der den Bereich ohne Display dominiert?

Bildschirmlose Fitness-Tracker haben sich in den letzten Jahren dank Whoop auf dem Markt etabliert. Andere Wearable-Marken wie Amazfit beginnen ebenfalls, in diesen Bereich vorzudringen. Aber darüber hinaus könnte ein echter Konkurrent noch am Horizont auftauchen, und zwar von Garmin.

Garmin hat auf Facebook über seinen Indien-Kanal ein neues Wearable angeteasert, der Beitrag wurde jedoch schnell wieder entfernt, nachdem er Aufmerksamkeit erregt hatte. Glücklicherweise wurden die wichtigsten Details eingefangen, die uns einen Einblick in das geben, was kommen könnte.

Das nächste Wearable von Garmin: Dünn und ohne Bildschirm?

Im Wortlaut des Posts verkündete Garmin, dass „die Zukunft der Wearables fast da ist“, gefolgt von „sie kommt früher, als Sie denken“. Zwei Bilder begleiteten den Post und zeigten die Seitenansicht eines schlanken, gebogenen Geräts. Die Tagline „Sleek. Smart.“ deutet auf ein schlankes Profil hin, das eher mit Fitness-Trackern als mit klobigen Smartwatches vergleichbar ist.

Garmin hat ein neues intelligentes Wearable-Gerät angekündigt, bei dem es sich um einen bildschirmlosen Fitness-Tracker handeln könnte, ähnlich dem Whoop MG (Test) und dem Amazfit Helio Strap (Test).

Das Gerät verfügt außerdem über ein elliptisches LED-Licht an der Seite, das als Indikator dienen könnte. Dies deutet darauf hin, dass das Wearable auf ein traditionelles Display verzichten könnte, was jedoch reine Spekulation ist.

Ein Schlaf- oder Fitness-Tracker?

Ein bildschirmloses Garmin-Wearable ist plausibel, wenn man den Index Sleep Monitor des Unternehmens bedenkt, ein bildschirmloses Schlafarmband, das sich sowohl an Amateure als auch an Profisportler richtet. Bei diesem unangekündigten Gerät könnte es sich um einen kleineren, auf dem Handgelenk basierenden Schlaftracker handeln, oder vielleicht um einen vollwertigen Fitness-Tracker, der neben dem Schlaf auch andere Gesundheitsdaten erfasst.

In der Zwischenzeit nehmen die großen Marken den Schwung von Whoop auf dem Markt für bildschirmlose Wearables zur Kenntnis. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Garmin diesem Beispiel folgen würde, da das Unternehmen unter aktiven Nutzern und Sportlern sehr beliebt ist.

Es bleibt unklar, ob Garmin das Abo-Modell von Whoop übernehmen wird. Ausgehend von der derzeitigen Strategie von Garmin könnte das Unternehmen stattdessen ausgewählte Funktionen hinter eine Bezahlschranke stellen, während die Kernfunktionen für alle Nutzer verfügbar bleiben.

Darüber hinaus ist nur wenig über diesen kommenden Garmin-Tracker bekannt, obwohl er schon bald erscheinen könnte. Die CES 2026 ist ein möglicher Ort für sein Debüt, und wir sollten in naher Zukunft mehr von dem Unternehmen hören.