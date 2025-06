Whoop MG im Test: Das intelligenteste Wearable für Eure Gesundheit, Punkt!

Der Whoop MG ist kein gewöhnlicher Fitness-Tracker. Ja, er zählt Schritte und protokolliert die Grundlagen, aber das ist nicht der Punkt. Sein eigentlicher Fokus liegt auf Erholung, Belastung, Schlaf und langfristigen Gesundheitstrends. Es gibt keinen Bildschirm, keine auffälligen Funktionen - nur Daten. Sie wurde für Menschen entwickelt, die sich mehr darum kümmern, was in ihrem Körper passiert, als darum, wie viele Treppen sie heute gelaufen sind. Ich trage ihn jetzt seit fast einem Monat. Hier ist, was ich gelernt habe.

Das MG ist etwas dicker und kürzer als das Vorgängermodell - aber Ihr müsst schon genau hinschauen, um es zu bemerken. Laut Whoop ist es insgesamt etwa 7 % kleiner. Er fühlt sich immer noch leicht und unauffällig an, egal ob er am Handgelenk oder anderswo getragen wird. Ich benutze den Whoop 4.0 seit Juni 2024 und nach einem Monat mit dem MG kann ich sagen, dass er sich fast identisch anfühlt, was für mich ein Gewinn ist.

Whoop gibt es jetzt in zwei Versionen: den Whoop 5.0 und den Whoop MG. Der Hauptunterschied? Der MG enthält einen EKG-Sensor in medizinischer Qualität - daher das "MG". Das ist die Version, die ich gerade teste. Wenn Ihr Euch zwischen verschiedenen Modellen entscheiden müsst, lest meinen Leitfaden zur Auswahl der richtigen Whoop-Mitgliedschaft und Hardware für Eure Bedürfnisse.

Dank der optionalen Armbänder und der Whoop Body-Bekleidung (einschließlich Oberteile und Unterwäsche) könnt Ihr das Gerät an verschiedenen Orten tragen. Dank dieser Flexibilität lässt es sich leicht in Eure Routine integrieren, egal wie Euer Lebensstil aussieht.

Der Whoop ist ein schlankes, mit Sensoren ausgestattetes Gerät, das Ihr den ganzen Tag tragen könnt. Dank seines funktionalen Designs könnt Ihr es rund um die Uhr tragen - sogar das Aufladen funktioniert reibungslos. Der kabellose Akku lässt sich direkt auf das Gerät schieben, sodass Ihr es nie abnehmen müsst. Whoop bietet außerdem eine Vielzahl von Armbändern an, mit denen Ihr den Look Eurem Stil anpassen könnt, egal ob Ihr im Büro oder im Fitnessstudio unterwegs seid.

Eine letzte Bemerkung: Im Vergleich zum Whoop 4.0 fühlt sich das MG weniger darauf bedacht an, mir zu schmeicheln. Es tut nicht so, als wäre meine 10-minütige Fahrt ins Büro ein Ausdauertraining, und es ist etwas realistischer, was meine Schlafqualität angeht. Die Daten fühlen sich schärfer und ehrlicher an, was für mich ein Gewinn ist.

Der verbesserte Sensor verbessert auch die automatische Trainingserkennung, so dass Ihr nicht mehr jede Trainingseinheit manuell markieren müsst. Allerdings setzt die automatische Erkennung erst nach 15 Minuten kontinuierlicher Aktivität ein. Wenn Ihr also hofft, dass Eure 10-minütige Fahrradfahrt gezählt wird, müsst Ihr sie immer noch manuell starten - oder sie nachträglich aufzeichnen. Nicht ideal, aber wenigstens gibt es eine Ausweichmöglichkeit.

Unter der Haube hat Whoop einige wichtige Hardware-Upgrades vorgenommen. Das Unternehmen spricht von einem 60 Prozent schnelleren Prozessor und einer 10-fach besseren Energieeffizienz, was sich in schnelleren Reaktionszeiten und einer reibungsloseren Gesamtleistung niederschlägt. Das Unternehmen hat noch nicht genau erklärt, wie es das geschafft hat, aber wahrscheinlich liegt es an verbesserten Sensoren, einem intelligenteren Energiemanagement und einer besseren Lichterkennung. Die letzte große Hardware-Aktualisierung fand 2021 statt, dieser Sprung nach vorn war also definitiv überfällig.

Wenn Ihr Euch unwohl fühlt, ist es natürlich immer am besten, einen Arzt aufzusuchen. Aber wenn Ihr diese Informationen zur Hand habt, ist es einfacher, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne in ein Google-Kaninchenloch zu steigen. Wollt Ihr wissen, wann Ihr zuletzt etwas getrunken habt? Oder wie viele Drinks Ihr letzten Monat getrunken habt? Der Whoop Coach hat alles für Euch.

Obwohl sich die App noch in der Beta-Phase befindet (v3.0), habe ich bereits festgestellt, dass sie mir hilft, Trends zu erkennen. Kürzlich habe ich festgestellt, dass meine Atemfrequenz allmählich ansteigt. Mit dem Whoop Coach - ja, so heißt er wirklich - konnte ich die Daten auswerten, die möglichen Ursachen aufschlüsseln und mir sogar konkrete Vorschläge wie Atemübungen, Hinweise zur Flüssigkeitszufuhr oder leichte Aktivitäten wie Yoga oder Walking machen lassen.

Whoop nutzt GPT-4 (von OpenAI), um Eure Gesundheitsdaten durch eine Funktion namens Your Daily Outlook besser zugänglich zu machen. Jeden Morgen erhaltet Ihr eine personalisierte Zusammenfassung mit dem Wetter, den wichtigsten Erkenntnissen des Vortags und den Faktoren, die sich auf eure Erholung ausgewirkt haben könnten. Ihr erhaltet außerdem Aktivitätsempfehlungen und könnt direkt in der App Folgefragen stellen.

Ja, das kann anfangs ganz schön viel sein. Aber das Dashboard der App ist übersichtlich, intuitiv und so gestaltet, dass all diese Daten wirklich nützlich sind. Meiner Erfahrung nach gibt es keine andere Plattform, die Gesundheitsdaten so klar und detailliert darstellt.

Selbst wenn Whoop zum Beispiel meine 10-minütige Fahrradfahrt nicht als Training erkennt, fließt sie trotzdem in meinen Belastungswert ein - weil sie automatisch von einem anderen Gerät importiert wurde. Es ist keine manuelle Aufzeichnung erforderlich, was bedeutet, dass ich mich um eine Sache weniger kümmern muss.

Whoop MG's Health and Fitness Toolkit

Natürlich liefert Whoop immer noch die üblichen Messwerte - Schlafwerte, Belastung, Erholung, HRV, Stresslevel und so weiter. Aber mit der neuen Generation, vor allem mit dem MG-Modell, will das Unternehmen eindeutig mehr erreichen und in den halbklinischen Bereich vordringen.

Das MG bietet EKG-Messungen auf Abruf, geschätzte Blutdruckmessungen und biologische Altersschätzungen. Das hört sich alles beeindruckend an - und es sind mit Sicherheit mehr Daten - aber der wirkliche Test ist, wie aussagekräftig diese Funktionen im Alltag tatsächlich sind. Zum Glück sind sie so integriert, dass sie deine Routine nicht unterbrechen. Ob das ausreicht, um das Upgrade zu rechtfertigen, ist eine andere Frage.

Whoop Heart Screening

Nehmt zum Beispiel das EKG. Es ist von der FDA zugelassen und ganz einfach zu aktivieren: Berühre die Elektroden an der Schnalle, wartet 30 Sekunden und die App zeigt Euch ein medizinisches Ergebnis an. Das ist kein Neuland - Apple und Withings bieten bereits seit einiger Zeit ähnliche Funktionen an - es ist also weniger ein Sprung nach vorne als vielmehr ein Aufholen von Whoop gegenüber dem Rest des Wearables-Marktes.

Dennoch ist die passive Herzüberwachung mit Warnmeldungen bei Unregelmäßigkeiten eine nützliche Ergänzung. Verwechselt sie nur nicht mit einem Diagnosetool. Es ist bestenfalls ein Sicherheitsnetz, aber keine klinische Lösung.

Um die EKG-Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen auf die Sensoren auf beiden Seiten der Schnalle legen. © nextpit

Herzfrequenz-Genauigkeit: Was Ihr wissen solltet

Eine Sache, die es wert ist, hervorgehoben zu werden, ist die Art und Weise, wie der PPG-Sensor mit der Aktivitätsmessung umgeht. Und in diesem Bereich schneidet der Whoop MG... ganz okay ab - ziemlich genau so wie die meisten Wearables, die am Handgelenk getragen werden. Ich habe ihn beim Laufen, Radfahren und Krafttraining mit einem Wahoo-Brustgurt verglichen.

Wie erwartet, lieferte der Brustgurt genauere Messwerte - vor allem, wenn es um die Spitzenherzfrequenz und bewegungsintensive Aktivitäten wie Krafttraining oder Radfahren ging. Der Whoop neigt dazu, Herzfrequenzspitzen zu glätten, was bedeutet, dass er deine tatsächliche maximale Herzfrequenz bei intensiven Intervallen oft nicht erfasst.

Was bedeutet das also für die Praxis?

Whoop kann immer noch aussagekräftige Erkenntnisse liefern - wenn Ihr wisst, wie Ihr die Daten zu interpretieren habt. Im Allgemeinen ist es zuverlässig, wenn es darum geht, die durchschnittliche Herzfrequenz bei gleichmäßigem Training zu messen, und es leistet gute Arbeit bei der Überwachung der Herzfrequenz im Ruhezustand und im Schlaf. Aber wenn es um Spitzenleistungen geht, musst du damit rechnen, dass Eure maximale Herzfrequenz 5-10 Schläge pro Minute niedriger ist als die, die Ihr tatsächlich erreicht.

Die Schlussfolgerung: Nutzt die durchschnittliche Herzfrequenz, um langfristige Trends zu erkennen, und nicht, um zu überprüfen, wie hart Ihr in einem einzelnen Training trainiert habt. Wenn Euer Körper sagt, dass Ihr am Limit wart, und Whoop nicht zustimmt - vertraut Eurem Körper.

Für das Krafttraining sind die Herzfrequenzdaten ohnehin weniger nützlich. Konzentriere dich stattdessen auf die Aufzeichnung von Wiederholungen, Sätzen und dem Gesamtvolumen. Letztlich liegt der Wert von Whoop nicht in der Präzision von Sekunde zu Sekunde, sondern im Gesamtbild der Erholung und der langfristigen Belastungsüberwachung.

Einblicke in den Blutdruck

Und dann ist da noch der Blutdruck. Er befindet sich noch in der Beta-Phase, ist aber eindeutig als Wellness-Funktion gekennzeichnet und basiert auf algorithmischen Schätzungen nach einer einmaligen Kalibrierung mit einer geeigneten Manschette. Mit anderen Worten: Nehmt die Zahlen mit Vorsicht zur Kenntnis. Wenn Ihr Euch ernsthafte Sorgen um Euren Blutdruck macht, wird diese Funktion eine echte medizinische Überwachung nicht ersetzen.

Allerdings ist mein Blutdruck in der Regel stabil, so dass die Trends recht gut übereinstimmen. Es ist nicht aufdringlich, was hilfreich ist, aber es bietet auch nicht viel mehr als ein oberflächliches Bewusstsein.

Um Blood Pressure Insights zu verwenden, müsst Ihr zunächst ein geeignetes Blutdruckmessgerät mit Manschette kalibrieren - der Algorithmus verwendet dieses dann als Referenzpunkt. © nextpit Ihr müsst drei separate Messungen mit einem Blutdruckmessgerät mit Manschette durchführen. Danach übernimmt der Algorithmus die Analyse Eurer Messwerte über Nacht, um jeden Morgen Euren Blutdruckwert zu ermitteln. © nextpit Whoop bietet auch lehrreiche Inhalte darüber, warum die Überwachung Eures Blutdrucks Euch helfen kann, Eure allgemeine Gesundheit besser zu verstehen. © nextpit Die Themen reichen von der Schlafqualität über die Leistungsfähigkeit bis hin zum Stresslevel. © nextpit

Biologisches Alter mit "Whoop Age"

Auf spielerische Art und Weise bietet Whoop jetzt "Whoop Age" an. Es ist teils ein Wellness-Tracker, teils eine Kuriosität zum Thema Gesundheit - und ehrlich gesagt, ich liebe es irgendwie. Ich interessiere mich für die Wissenschaft der Langlebigkeit und bin fasziniert von Dingen wie den Blauen Zonen (auch wenn ich damit nicht wie Brian Johnson auftreten will).

Die Funktion schätzt Euer biologisches Alter anhand von neun Biomarkern, die auf internen Forschungsergebnissen und anonymisierten Nutzerdaten basieren. Das ist kein medizinischer Ratschlag, sondern eine intelligente, datengesteuerte Momentaufnahme deiner allgemeinen Gesundheit. Und auch wenn "biologisches Alter" nach Wellness-Jargon klingt, macht es tatsächlich eine Menge Sinn: Wenn Eure Ruheherzfrequenz konstant hoch ist, ist es vielleicht an der Zeit, Euer Stresslevel, Eure körperliche Aktivität oder Eure Erholungsgewohnheiten zu überprüfen.

Hier zeigt sich das MG-Modell von seiner besten Seite. Whoop präsentiert all diese Gesundheitsdaten in übersichtlichen, intuitiven Dashboards, die leicht zu navigieren sind. Es gibt pädagogische Inhalte, wenn Ihr tiefer in die Materie einsteigen wollt, aber die Erkenntnisse sind auch dann klar, wenn Ihr das nicht tut. Letztendlich werden Euch die Werkzeuge an die Hand gegeben, aber es liegt immer noch an euch, die Punkte zu verbinden.

Die Funktion Whoop Age gefällt mir sehr gut. Sie basiert auf neun Biomarkern und gibt mir ein Gefühl dafür, dass sich mein Lebensstil tatsächlich positiv auf meine allgemeine Gesundheit auswirken könnte. Und ehrlich gesagt, ich kann es auch spüren. © nextpit Zu den verwendeten Biomarkern gehören die Ruheherzfrequenz und die fettfreie Körpermasse. Genau an diesem Punkt beginne ich, die Daten genauer zu interpretieren - und manchmal gebe ich sie sogar an einen Gesundheitsexperten weiter, um tiefere Einblicke zu erhalten. © nextpit Es stellt sich auch die Frage: Wie wirken sich meine Aktivitäten tatsächlich auf meine Fitness aus? © nextpit Welche Rolle spielt meine Schlafroutine für meine langfristige Gesundheit und Langlebigkeit? © nextpit Whoop Age gibt mir auch ein Gefühl für mein Alterungstempo - und sagt im Grunde: "Wenn du so weitermachst wie bisher, wirst du den Alterungsprozess entweder verlangsamen oder beschleunigen." Ich denke, das ist eine wertvolle Erkenntnis. © nextpit

Schlaf-Metriken

Der Schlaf ist eine der wichtigsten Säulen von Whoop, und das Unternehmen hat sich schon seit Jahren darauf konzentriert. Das Gerät zeichnet auf, wann Ihr ins Bett gegangen seid, wann Ihr tatsächlich eingeschlafen seid und schätzt die Schlafstadien - einschließlich Leicht-, REM- und Tiefschlaf - anhand von Herzfrequenz, HRV und Bewegung ein. Außerdem versucht es, den Stresspegel während des Schlafs zu messen. All diese Daten werden dann in Kennzahlen wie Schlafeffizienz und Schlafkonsistenz umgewandelt.

Die Schlaferfassung ist immer noch eine harte Nuss für Wearables, und obwohl einige Geräte immer besser werden, variiert die Genauigkeit. Zum Vergleich habe ich die Ergebnisse von Whoop mit den Daten des Oura Ring 4 und der Apple Watch Series 9 verglichen. Ein einheitliches Ergebnis: Whoop meldet regelmäßig deutlich mehr Tiefschlaf.

Aber hier ist der Haken: Tiefschlaf ist für Wearables bekanntermaßen schwer zu messen. Jede Marke trainiert ihr eigenes maschinelles Lernmodell, legt ihre eigenen Schwellenwerte fest und verarbeitet die Sensoreingaben unterschiedlich. Apple und Oura neigen dazu, den Tiefschlaf im Vergleich zu klinischen PSG-Messungen (Polysomnographie) zu niedrig zu bewerten. Whoop hingegen scheint mehr Zeit in die Tiefschlafkategorie zu verschieben, wenn sein Algorithmus Slow-Wave-Signale auf der Grundlage der HRV und geringer Bewegungen erkennt.

Der Unterschied ist also wahrscheinlich methodischer und nicht physiologischer Natur - aber ich vermute, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.

Die Schlafmetriken auf dem Whoop MG sind detailliert und dienen als eine der wichtigsten Säulen des gesamten Whoop-Erlebnisses. © nextpit Im Vergleich zur Apple Watch Series 9 gibt es deutliche Unterschiede bei der Erfassung des Tiefschlafs, aber das hat wahrscheinlich mehr mit Apples Methodik als mit tatsächlichen physiologischen Unterschieden zu tun. © nextpit Das Gleiche gilt für den Vergleich der Schlafaufzeichnung mit dem Oura Ring 4 - die Unterschiede in den Tiefschlafphasen sind wahrscheinlich eher auf die algorithmische Interpretation als auf tatsächliche physiologische Unterschiede zurückzuführen. © nextpit

Interessanterweise stimmen alle drei Geräte bei der Gesamtschlafdauer mehr oder weniger überein. Lediglich die Aufteilung der Schlafphasen - vor allem die Tiefschlafphase - weicht voneinander ab. Das liegt daran, dass jede Plattform die gleichen physiologischen Daten durch ihre eigene Brille interpretiert.

Das Fazit? Konzentriert Euch auf Trends - und in dieser Hinsicht bietet Whoop eine Menge.

Whoop Erholung und Beanspruchung

Wie bereits erwähnt, sind die Schlafqualität und die körperliche Belastung die wichtigsten Faktoren für deinen Erholungswert, der in erster Linie anhand der Herzfrequenzvariabilität (HRV), also der Zeitspanne zwischen den Herzschlägen, berechnet wird. Einfach ausgedrückt: Je höher Eure HRV im Vergleich zu deinem Ausgangswert ist, desto erholter ist Euer Körper wahrscheinlich. Die Belastung spielt dabei natürlich eine große Rolle.

In der Sprache von Whoop ist die Belastung eine Kombination aus Aktivität und Anstrengung. Das Gerät erkennt die meisten Workouts automatisch, aber Ihr könnt sie auch manuell in der App starten - oder nachträglich protokollieren. Ihr könnt die aufgezeichneten Aktivitäten sogar bearbeiten, um die Genauigkeit zu erhöhen, was eine willkommene Funktion ist. Nehmen wir zum Beispiel das Krafttraining:

Mit Whoop könnt Ihr Eure Trainingssätze zusammenstellen, indem Ihr Gewicht, Wiederholungen und Sätze eingebt. Ihr könnt das in Echtzeit machen oder später manuell aufzeichnen. Anhand eurer Herzfrequenzdaten schätzt Whoop die Anstrengung und vergibt einen täglichen Belastungswert. Je höher Eure Herzfrequenz während der Aktivität ist, desto höher ist deine berechnete Belastung. Das gilt auch für Schwimmen, Laufen und andere Aktivitäten.

Es gibt eine Obergrenze: 20,7 ist der höchste Belastungswert, den Whoop vergibt. Dabei handelt es sich nicht um eine physiologische Obergrenze, sondern um eine Designentscheidung, die dazu dient, die Anstrengung für verschiedene Nutzer und Sportarten zu normalisieren.

Whoop Strain wird auf der Grundlage der Aktivitäten berechnet, die das Gerät automatisch erkennt, sowie der Aktivitäten, die Sie starten oder manuell in der App hinzufügen. Der maximale Belastungswert ist auf 20,7 begrenzt. © nextpit Auf dem Dashboard seht Ihr eine Liste Ihrer Aktivitäten, die jeweils mit einem bestimmten Belastungswert auf der Grundlage Ihrer Herzfrequenzbelastung versehen sind. © nextpit Im Krafttrainer könnt Ihr zum Beispiel nach Übungen, Trainingsbelastung oder Herzfrequenzbereichen filtern. © nextpit Am besten gefällt mir die Möglichkeit, meinen eigenen Trainingsplan zu erstellen und ihn im Fitnessstudio zu befolgen - Satz für Satz, Wiederholung für Wiederholung. Das hilft mir, mich auf die Übung zu konzentrieren. Allerdings gibt es keine echte Analyse im Anschluss, was ich als verpasste Gelegen © nextpit

Seit ich 2024 mit Whoop angefangen habe, habe ich einen klaren Zusammenhang zwischen meinen Belastungswerten und meinen Erholungswerten festgestellt - vor allem aufgrund der Reaktion der HRV. Aber das ist nicht bei jedem so. In die Erholungswerte fließen auch die Ruheherzfrequenz, die Atemfrequenz und die Schlafleistung ein.

Die Schlussfolgerung? Die Erholungs- und Belastungsdaten von Whoop sind hochgradig personalisiert. Auch wenn Whoop gelegentlich Vergleiche mit anderen Nutzern anstellt, liegt der Wert darin, wie es sich an deine eigenen Muster anpasst - und das ist der Punkt, an dem die Erkenntnisse nützlich werden.