Whoop 4.0 im Test: Fitnesstracker ohne Display im Abo-Modell

Der Whoop 4.0 macht so ziemlich alles anders als gewöhnliche Fitness-Tracker – und ist dabei eigentlich viel mehr Fitness-Tracker als all die Fitbit Charges und Honor Bands da draußen, die mittlerweile eher schmale Smartwatches sind. Wieso der Whoop 4.0 auf so viele Arten anders ist und ob das Konzept aufgeht, lest Ihr im Testbericht.

Design & Bedienung

Der Whoop 4.0 ist ein Fitness-Tracker – und wirklich nur das. Es gibt (praktisch) keine Notifications, keine Musiksteuerung, ja, nichtmal ein Display für die Uhrzeit. Dafür hat der Tracker andere Stärken – und dank des flexiblen Zubehörsystems ist der Tracker so flexibel wie kaum ein anderer am Körper anzubringen.

Was mir gefällt:

schickes Design mit vielen Optionen

hochwertige, robuste Verarbeitung

24/7 bequem zu tragen

Was mir nicht gefällt:

Helle Stoffarmbänder schwer zu reinigen

Der eigentlich Whoop-Tracker ist etwa briefmarkengroß und rund einen halben Zentimeter dick. Auf beiden Seiten des Trackers gibt es Befestigungspunkte für das Zubehörset des Herstellers. Die Armbänder sind in wenigen Sekunden getauscht. Positiv fällt auf, dass der Tracker beim Tragen am Handgelenk komplett durch das Armband und die Schließe geschützt ist.

An Handgelenk ist der Whoop 4.0 komplett in Armband und Schließe eingepackt und damit gut geschützt. / © NextPit

Im Lieferumfang enthalten ist ein schwarzes Armband, mit dessen Hilfe Ihr den Tracker am Handgelenk befestigt. Für Aufpreise zwischen 49 bis 99 Euro bekommt Ihr zahlreiche stylische Armband-Alternativen. Wir hatten im Test zusätzlich die Versionen Ice (hellblau) und Arctic (weiß), die wirklich schick aussehen. Bedenkt allerdings, dass gerade die hellen Bänder mit der Zeit leiden, wenn Ihr gerne mal im Staub und Matsch wühlt.

Hier bieten sich dann die alternativen Tragelösungen an. Die Armbänder beispielsweise gibt es auch in einer längeren Version, sodass Ihr den Tracker am Oberarm tragen könnt. Das ist nicht nur praktisch, wenn Ihr Euch die Hände öfters schmutzig macht, sondern beispielsweise auch bei Sportarten, die die Handgelenke stark beanspruchen. Bei Liegestütze & Co. leidet am Handgelenk häufig die Genauigkeit der optischen Pulsmessung, da der Blutfluss am Handgelenk nicht mehr ungehindert gegeben ist.

So blütenweiß bleibt das Armband des Whoop 4.0 nicht lange. / © NextPit

Zur Bedienung selbst gibt es nicht viel zu sagen. Der Fitness-Tracker tut wirklich nur, was der Name verspricht – nämlich tracken. Ein Display gibt es nicht, entsprechend müsst Ihr auch auf Funktionen wie Notifications, Musiksteuerung & Co. verzichten – beziehungsweise dürft! Denn so habt Ihr eben auch völlige Ruhe. Die einzige Interaktion besteht darin, dass der Tracker auf einen Doppeltipp hin Euer Handgelenk anleuchtet. Grün bedeutet mehr als 50 Prozent Akku, Orange beziehungsweise Rot wollen sagen: Langsam wird der Saft knapp und knapper.

Im Gehäuse ist schließlich noch ein Vibrationsmotor integriert. Dessen einzige Aufgabe besteht darin, Euch aufzuwecken, wahlweise zu einer festgelegten Uhrzeit oder mit Hilfe des sogenannten Sleep Coaches innerhalb eines Zeitraumes möglichst passend zu Euren Schlafphasen. Nachdem ich freiwillig keine Minute meines Schlafes herschenke, habe ich den Schlafphasenwecker nur einmal getestet – funktionieren tut er jedenfalls.