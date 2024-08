Das Google Pixel 9 Pro XL behauptet, das beste Kamera-Smartphone zu sein, das mit einem Dreifach-Kameramodul und einem 10-fachen Zoom aufwartet. Es will auch das beste KI-Smartphone dank Gemini Live sein. Ich habe das Google Pixel 9 Pro XL für nextpit getestet und gebe Euch meine umfassende, ausführliche Meinung.

Zusammenfassung Kaufen Google Pixel 9 Pro XL Pro Elegantes Design, das gut in der Hand liegt

Sehr helles Display

Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Gemini Nano wird endlich nützlich

7 Android-Updates + 7 Sicherheits-Updates

Gute Fotoqualität bei Tag Contra Viele KI-Funktionen in Europa gesperrt

Der Nutzen von Gemini Live ist ziemlich limitiert

Langsames Aufladen per Kabel

Enttäuschende Qualität der Nachtfotos Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Pro XL: Alle Angebote

Design und Display Das Google Pixel 9 Pro XL sieht einem iPhone sehr ähnlich, aber auf eine gute Art und Weise. Die Verarbeitung ist äußerst sauber und das Gerät liegt sehr gut in der Hand. Der 120-Hz-OLED-Bildschirm ist sehr hell und die Farben sind gut kalibriert. Stärken des Google Pixel 9 Pro XL: Hervorragende Verarbeitung

IP68-zertifiziert, Gorilla Glass Victus 2 auf dem Display und der Rückseite.

Angenehme Handlichkeit

Helles Display

Das Kameramodul macht das Smartphone nicht wackelig, wenn man es hinlegt Schwächen des Google Pixel 9 Pro XL: Der massive Formfaktor dürfte nicht jedermann gefallen

Die Selfie-Kamera nimmt zu viel Platz auf dem Bildschirm ein Die Metallkanten des Pixel 9 Pro XL fangen eine Menge Fingerabdrücke ein. © nextpit Die matte Rückseite des Pixel 9 Pro XL ist durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt und fühlt sich sehr gut an. © nextpit Die flachen Kanten des Pixel 9 Pro XL sind sehr glatt und bieten eine hervorragende Griffigkeit. © nextpit Das Google Pixel 9 Pro XL ist auf der Vorder- und Rückseite durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt. Der Rahmen ist aus Metall, die Kanten sind gerade mit abgerundeten Ecken. Das Smartphone ist nach IP68 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert und wiegt 221 g. Kurz gesagt, das Smartphone ist ein absolutes Premium-Gerät. Optisch finde ich, dass es dem iPhone 15 Pro Max (Test) sehr ähnlich ist. Es unterscheidet sich vor allem durch sein Kameramodul in Form einer großen Kapsel. Das hat den Vorteil, dass das Smartphone nicht wackelt, wenn man es flach hinlegt. Die Rückseite aus mattem Glas gefällt mir sehr gut. Die Kanten aus glattem Metall fühlen sich sehr weich an. Das Pixel 9 Pro XL liegt trotz seines Gewichts und seines großen Formats super angenehm in der Hand. Das Display des Pixel 9 Pro XL bietet mit einer Helligkeit von 2800 Nits im HBM-Modus unter allen Umständen eine sehr gute Ablesbarkeit. © nextpit Die 48-MP-Selfie-Kamera des Pixel 9 Pro ist effektiv. © nextpit Der Bildschirm des Google Pixel 9 Pro XL ist ein 6,8 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 1344 x 2992 px. Der Bildschirm ist flach und hat eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz (LTPO). Die maximale Helligkeit beträgt 3000 Nits in der Spitze und 2800 Nits im HBM-Modus (High Brightness Mode). Ich habe den Bildschirm des Pixel 9 Pro XL als sehr hell empfunden und hatte keine Probleme mit der Sichtbarkeit bei meinem Fototest im Sonnenlicht. Ich finde den Nutzen einer variablen Bildwiederholrate in Bezug auf die Flüssigkeit immer noch sehr überschaubar (wir sind in den meisten Fällen sowieso bei 30 FPS). Ich fand die Farben gerade noch gesättigt genug, ohne es mit dem Farbmodus "adaptiv" zu übertreiben. Dagegen ist das Punch-Hole der Selfie-Kamera meiner Meinung nach zu aufdringlich.

Software und OS Google bringt sein Pixel 9 Pro XL nicht mit der neuen Android-Version auf den Markt, sondern mit Android 14. Das Smartphone wird sieben Jahre lang mit Updates versorgt. Und es wird auch eine Reihe von KI-Funktionen sowie Gemini Live, seinen Konversations-Chatbot, einweihen. Stärken des Google Pixel 9 Pro XL: 7 Android-Updates + 7 Sicherheits-Updates.

Die Gespräche mit Gemini Live sind sehr natürlich

Gemini Nano ist mit den Erweiterungen leistungsfähiger. Schwächen des Google Pixel 9 Pro XL: Einige Funktionen sind außerhalb der USA nicht verfügbar.

Der Nutzen von Gemini Live ist meiner Meinung nach begrenzt. Es bleibt bei Android 14, es gibt also keine großen visuellen Veränderungen an der Benutzeroberfläche. Und mehrere neue AI-Funktionen sind zum Start in Europa gesperrt. Dabei handelt es sich um Pixel Studio und Pixel Screenshots. Das ist sehr schade. Google hätte sie nur auf Englisch verfügbar machen können, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden. Daher werde ich in diesem Test nicht darauf eingehen. Aber wir werden über Gemini Live, die Konversations-KI, und die wenigen KI-Funktionen sprechen, die tatsächlich verfügbar sind. Einige davon sind sehr nett. Wie viele Updates erhält Euer Android-Smartphone? Gemini Live Gemini Live ist ein Chatbot. In der Gemini-App könnt Ihr einen Knopf drücken, um einen "natürlichen" Chat mit dem KI-Assistenten zu starten. Anstatt ihm nur Text- oder Sprachprompts zu geben, ist die Idee, dass Ihr mit Gemini wie mit einer normalen Person sprecht. Ihr könnt Gemini sogar unterbrechen, um die Diskussion umzuleiten, das Thema zu wechseln oder Eure Frage spontan zu präzisieren. Ich finde, dass das ziemlich gut funktioniert. Aber es ist schade, dass Gemini Live mit keiner Eurer Apps interagieren kann. Außer zum Brainstorming von Ideen ist der Nutzen meiner Meinung nach derzeit noch begrenzt. Aber ich werde Gemini Live in Kürze einen eigenen Artikel widmen, um Euch mehr darüber zu erzählen. Erweiterungen für Gemini Nano Schließlich kann Gemini Nano (zu dem auch Gemini Live gehört) mit einigen Eurer Apps interagieren. Ihr könnt Erinnerungen und Aufgabenlisten direkt über die Gemini-App erstellen. Ihr könnt Prompts aus einer E-Mail in Gmail erstellen. Bisher sind diese Erweiterungen auf Google-Apps beschränkt. Die Gemini-Nano- Oberfläche mit der Schaltfläche „Live“ unten rechts. © Google ; Screenshots: nextpit Ihr könnt Gemini Live auch im Hintergrund verwenden. © Google ; Screenshots: nextpit Die Erweiterungen von Gemini Nano sind auf bestimmte Google-Anwendungen beschränkt. © Google ; Screenshots: nextpit Die Erweiterungen von Gemini Nano sind auf bestimmte Google-Anwendungen beschränkt. © Google ; Screenshots: nextpit Die Erweiterungen von Gemini Nano sind auf bestimmte Google-Anwendungen beschränkt. © Google ; Screenshots: nextpit Gemini kann auch den Inhalt Eures Bildschirms analysieren. Ich habe ein Foto von Dingen gemacht, die in meinem Kühlschrank herumlagen, und Gemini gebeten, mir z. B. ein Rezept vorzuschlagen. Als ich mir ein Youtube-Video mit den zehn besten Sehenswürdigkeiten in Berlin ansah, konnte ich Gemini bitten, eine Zusammenfassung zu erstellen und mir eine Route vorzuschlagen, wie ich das alles in zwei Tagen besichtigen kann. Kurz gesagt, das ist für mich das Interessante an diesen KI-Assistenten. Und es ist cool, dass Google der erste ist, der einen konkreten Schritt in diese Richtung macht. Gemini Nano kann einen Artikel, der auf Eurem Bildschirm angezeigt wird, analysieren und unter anderem zusammenfassen. © Google ; Screenshots: nextpit Gemini Nano kann einen Artikel, der auf Eurem Bildschirm angezeigt wird, analysieren und unter anderem zusammenfassen. © Google ; Screenshots: nextpit Gemini Nano kann einen Artikel, der auf Eurem Bildschirm angezeigt wird, analysieren und unter anderem zusammenfassen. © Google ; Screenshots: nextpit Das Gleiche gilt für Fotos. Gemini kann direkt mit iEuch aus der Galerie interagieren, ohne dass Ihr sie kopieren und in die Gemini-App einfügen müsst. © Google ; Screenshots: nextpit Das Gleiche gilt für Fotos. Gemini kann direkt mit iEuch aus der Galerie interagieren, ohne dass Ihr sie kopieren und in die Gemini-App einfügen müsst. © Google ; Screenshots: nextpit Das Gleiche gilt für Fotos. Gemini kann direkt mit iEuch aus der Galerie interagieren, ohne dass Ihr sie kopieren und in die Gemini-App einfügen müsst. © Google ; Screenshots: nextpit Hier hat Gemini mir ein Rezept vorgeschlagen, das auf einem Foto von Zutaten in meiner Fotogalerie basiert. © Google ; Screenshots: nextpit Hier hat Gemini mir ein Rezept vorgeschlagen, das auf einem Foto von Zutaten in meiner Fotogalerie basiert. © Google ; Screenshots: nextpit Hier hat Gemini mir ein Rezept vorgeschlagen, das auf einem Foto von Zutaten in meiner Fotogalerie basiert. © Google ; Screenshots: nextpit Gemini Nano kann auch die von Euch angesehenen Youtube-Videos analysieren. Ihr könnt sie zusammenfassen oder Aktionen durchführen, die auf dem Inhalt des Videos basieren (Reiseroute, Kochrezept, etc.). © Google ; Screenshots: nextpit Gemini Nano kann auch die von Euch angesehenen Youtube-Videos analysieren. Ihr könnt sie zusammenfassen oder Aktionen durchführen, die auf dem Inhalt des Videos basieren (Reiseroute, Kochrezept, etc.). © Google ; Screenshots: nextpit Gemini Nano kann auch die von Euch angesehenen Youtube-Videos analysieren. Ihr könnt sie zusammenfassen oder Aktionen durchführen, die auf dem Inhalt des Videos basieren (Reiseroute, Kochrezept, etc.). © Google ; Screenshots: nextpit Gemini Nano kann auch die von Euch angesehenen Youtube-Videos analysieren. Ihr könnt sie zusammenfassen oder Aktionen durchführen, die auf dem Inhalt des Videos basieren (Reiseroute, Kochrezept, etc.). © Google ; Screenshots: nextpit Gemini Nano kann auch die von Euch angesehenen Youtube-Videos analysieren. Ihr könnt sie zusammenfassen oder Aktionen durchführen, die auf dem Inhalt des Videos basieren (Reiseroute, Kochrezept, etc.). © Google ; Screenshots: nextpit Die Fotofunktionen Add me und Magic Editor. Add me Add me ist eine Kamerafunktion der Pixel-9-Modelle. Sie macht es einfacher, Euch in ein Gruppenfoto zu integrieren. Ihr und Eure Freunde wollen ein gemeinsames Foto machen. Ihr macht ein Foto von ihnen, ohne selbst im Bild zu sein. Dann gebt Ihr das Smartphone an einen Eurer Freunde weiter und platziert Euch selbst irgendwo im Rahmen. Das Smartphone kombiniert dann die beiden Fotos und erzeugt ein Gruppenfoto, in das alle stimmig integriert sind. Und das funktioniert sehr gut. Praktisch, wenn Ihr kein Stativ habt und zu faul seid, einen Selbstauslöser einzustellen. Magic Editor Dies ist eine Bearbeitungsfunktion in der Google-Fotos-App. Ihr könnt Elemente eines Fotos in Eurer Galerie ändern oder hinzufügen. Wählt einfach den Bereich aus, den Ihr bearbeiten möchtet, und tippt einen Prompt ein. Das Smartphone wird das Foto dann "umgestalten" und versuchen, eine gewisse Natürlichkeit zu bewahren. Diese Funktion ist nicht sehr weitreichend. Die von den Prompts erzeugten Änderungen sind ziemlich generisch. Aber wenn Ihr das Gras auf einem Eurer Fotos durch das Hinzufügen von vielen Blumen schöner machen wollt, könnt Ihr das durchaus tun. Google erklärt, dass es hauptsächlich darum geht, die Textur oder das Material eines Elements der Szenerie zu ändern. Aber man kann das Werkzeug ein wenig zweckentfremden, um Elemente ex nihilo hinzuzufügen, wie ein Tier, das nicht im Bild war, als Ihr das Foto gemacht habt. Das macht fünf Minuten Spaß, mehr aber auch nicht. Die Funktion Magic Editor ermöglicht es Euch, Fotos mit Hilfe der von Gemini Nano verarbeiteten Eingabeaufforderungen zu bearbeiten. © Google ; Screenshots: nextpit Die Funktion Magic Editor ermöglicht es Euch, Fotos mit Hilfe der von Gemini Nano verarbeiteten Eingabeaufforderungen zu bearbeiten. © Google ; Screenshots: nextpit Die Funktion Magic Editor ermöglicht es Euch, Fotos mit Hilfe der von Gemini Nano verarbeiteten Eingabeaufforderungen zu bearbeiten. © Google ; Screenshots: nextpit Die Funktion Magic Editor ermöglicht es Euch, Fotos mit Hilfe der von Gemini Nano verarbeiteten Eingabeaufforderungen zu bearbeiten. © Google ; Screenshots: nextpit Die Funktion Magic Editor ermöglicht es Euch, Fotos mit Hilfe der von Gemini Nano verarbeiteten Eingabeaufforderungen zu bearbeiten. © Google ; Screenshots: nextpit Die Funktion Magic Editor ermöglicht es Euch, Fotos mit Hilfe der von Gemini Nano verarbeiteten Eingabeaufforderungen zu bearbeiten. © Google ; Screenshots: nextpit

Leistung und SoC Das Google Pixel 9 Pro XL verfügt über das "neue" Tensor-G4-SoC mit Titan-M2-Chip. Stärken des Google Pixel 9 Pro XL: Stabile Leistung

Keine Überhitzung (gefühlt)

Gaming mit 60 FPS oder mehr möglich Schwächen des Google Pixel 9 Pro XL: Deutlich weniger leistungsstark als die Konkurrenz (Benchmarks). Der Google Tensor G4 ist ein im 4-nm-Verfahren hergestelltes Octocore-SoC mit folgendem Layout: ein Cortex X4 mit 3,1 GHz, drei Cortex A720 mit 2,6 GHz und vier Cortex A520 mit 1,92 GHz. Im Vergleich zum Tensor G3 ist man von neun auf acht Kerne zurückgegangen. Und auch das Modem wurde verbessert, vom problematischen Exynos 5300 aufs Exynos 5400. All diese Änderungen sollen das Pixel 9 Pro XL effizienter und energiesparender, aber nicht leistungsfähiger machen. Und das zeigt sich auch in den Grafik-Benchmarks. Das Pixel 9 Pro XL wird so gut wie überall von seinen Android-Konkurrenten Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) und Xiaomi 14 Ultra (Test) verdrängt. Doch was das Pixel 9 Pro XL an Rohleistung einbüßt, macht es durch eine sehr gute Stabilität wieder wett. Der Vergleich der besten SoCs für High-End-Smartphones Google Pixel 9 Pro XL

(Tensor G4) Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Xiaomi 14 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Apple iPhone 15 Pro Max

(A17 Pro) 3D Mark Wild Life Extreme 2588 5094 4680 3998 3D Mark Wild Life

Extreme Stress Test Bester Loop: 2603

Schlechtester Loop: 2071

Stabilität: 79,6 %. Bester Loop: 5160

Schlechtester Loop: 3013

Stabilität: 58,4 %. Bester Loop: 4708

Schlechtester Loop: 3606

Stabilität: 69,4 %. Bester Loop: 3817

Schlechtester Loop: 2842

Stabilität: 74,4 %. AnTuTu 1.094.183 1.851.716 1.939.484 1.569.312 Geekbench 6 Single: 1950

Multi: 4050 Single: 2252

Multi: 7107 Single: 1828

Multi: 6317 Single: 2936

Multi: 7003 In der Praxis hatte ich keinen Leistungsmangel. Ich startete das Spiel Breakout Arena, wobei die Grafik und die FPS-Rate auf die höchste Stufe eingestellt waren. Der Spaß lief ziemlich konstant zwischen 115 und 120 FPS. Das Smartphone überhitzte auch nicht während meiner 30-minütigen Testsitzung. Dasselbe gilt für das Multitasking und die KI-Funktionen, insbesondere mit Gemini Live. Ich fand, dass das Pixel 9 Pro XL all das flüssig und reaktionsschnell bewältigte.

Foto- und Videoqualität Das Pixel 9 Pro XL hat ein dreifaches Kameramodul auf der Rückseite mit einem speziellen Teleobjektiv. Die Sensoren sind mehr oder weniger dieselben wie im Pixel 8 Pro aus dem letzten Jahr. Die Selfie-Kamera mit 42 MP ist eine nette Neuerung. Insgesamt hat mich die Fotoqualität des Pixel 9 Pro XL ziemlich überzeugt – das Kameramodul erwies sich als ziemlich vielseitig. Stärken des Google Pixel 9 Pro XL: Überraschende Zoom-Qualität

Sehr gute Detailgenauigkeit im Allgemeinen

Sehr guter Dynamikbereich im Allgemeinen

Effektiver Porträtmodus Schwächen des Google Pixel 9 Pro XL: Enttäuschende Nachtaufnahmen (mein Fehler?) Das Dreifach-Kameramodul des Pixel 9 Pro XL verfügt über ein Teleobjektiv mit 2-fachem optischen Zoom und bis zu 30-fachem digitalen Zoom. © nextpit Qualität der Hauptkamera und des Ultraweitwinkels Die Auflösung und die Größe der Sensoren haben sich im Vergleich zum Pixel 8 Pro (Test) nicht verändert. Logischerweise ist die Fotoqualität beim Pixel 9 Pro XL immer noch sehr gut. Die Detailgenauigkeit ist immer gegeben und den Fotos fehlt es nie an Schärfe. Das Management des Dynamikbereichs ist sehr effektiv, selbst bei komplexer Belichtung, wenn ein Laie wie ich Fotos bei Gegenlicht macht. Die Farbgebung ist weniger natürlich als bei einem iPhone, aber natürlicher als bei einem Samsung. Vor allem hat das Ultraweitwinkelobjektiv beim Pixel 9 Pro XL eine größere Blende. Dadurch nimmt es mehr Licht und mehr Details auf. Das begrenzt die Inkonsistenzen bei den Farben und dem Dynamikbereich im Vergleich zur Hauptkamera. Unser Vergleich der besten Kamera-Smartphones im Jahr 2024. Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Qualität des Zooms Das Teleobjektiv des Pixel 9 Pro XL kann auf einen 5-fachen optischen Zoom zurückgreifen. Es gibt auch zwei Stufen des digitalen Zooms: x10 und x30. Ich war sehr positiv überrascht von der Qualität des Zooms. Selbst bei x10 und sogar x30 fand ich den Verlust an Details akzeptabel. Alle meine gezoomten Aufnahmen schienen mir brauchbar zu sein. Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Qualität der Selfies und des Porträtmodus Die Selfie-Kamera ist neu. Sie bietet eine höhere Auflösung von 42 MP im Vergleich zu 10,5 MP beim Pixel 8 Pro. Sie glättet die Haut nicht zu sehr, wie es bei der Konkurrenz oft der Fall ist. Die Detailgenauigkeit ist sehr hoch und auch die Qualität bei Nacht hat mich überzeugt. Der Porträtmodus hat mir gut gefallen, auch wenn ich das Freistellen manchmal etwas zu unübersichtlich fand. Das Sichtfeld von 103° macht Gruppenselfies viel einfacher, alle meine imaginären Freunde passen in den Rahmen. Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Qualität in der Nacht Dies ist der Teil, der mich am meisten enttäuscht hat. Ich bin kein Fotograf. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Foto zusammenstellt. Es ist also möglich, dass die Ergebnisse auf meine fotografische Nichtigkeit zurückzuführen sind. Aber meine Schnappschüsse litten alle unter Artefakten. Beleuchtung, die sich im Himmel spiegelt, starkes digitales Rauschen, Lense-Flare-Effekte, die das Bild verbrennen. Ich habe alles in der Automatik belassen und den NightSight-Nachtmodus nicht erzwungen. Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Ultraweitwinkel © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera – Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - Porträtmodus © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 42 MP Selfie-Kamera © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 1-facher Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 50 MP Hauptkamera - 2-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 5-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 10-facher optischer Zoom © nextpit Google Pixel 9 Pro XL - 48 MP Telefoto – 30-facher optischer Zoom © nextpit Was Videos angeht, kann das Pixel 9 Pro XL mit der Hauptkamera 8K bei 30 FPS, mit dem Ultraweitwinkelosensor 4K bei 60 FPS, mit dem Teleobjektiv 1080p bei 60 FPS und mit der Selfie-Cam 4K bei 60 FPS aufnehmen.

Akku und Aufladen Das Google Pixel 9 Pro XL verfügt über einen 5.060-mAh-Akku. Das Smartphone unterstützt sowohl kabelgebundenes Aufladen mit 37 W als auch kabelloses Aufladen. Die Akkulaufzeit des Pixel 9 Pro XL hat sich als sehr solide erwiesen. Die Stärken des Google Pixel 9 Pro XL: Sehr gute Akkulaufzeit

Kabelloses Aufladen wird unterstützt Die Schwächen des Google Pixel 9 Pro XL: Das Aufladen ist immer noch zu langsam

Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten Aus diesem Blickwinkel ist es schwer, das Pixel 9 Pro XL von einem iPhone 15 Pro Max zu unterscheiden. © nextpit In unserem Akkulaufzeit-Benchmark hielt das Google Pixel 9 Pro XL 15:39 Stunden durch, bevor es auf weniger als 20 Prozent Akkuleistung kam. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und liegt im oberen Mittelfeld der Flaggschiffe, die nextpit getestet hat. In der konkreten Nutzung kann man locker eineinhalb Tage durchhalten, ohne das Smartphone an das Stromnetz anschließen zu müssen. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Display sehr hell ist und eine ganze Reihe von KI-Funktionen auf dem Smartphone laufen. Die Akkulaufzeit des Google Pixel 9 Pro XL präsentiert sich in den Benchmarks sehr solide. © nextpit Was das Aufladen angeht, verkauft Google zwar einen 45-W-Chaser für das Pixel 9 Pro XL. Aber das Smartphone nimmt nur eine Leistung von maximal 37 W auf. Laut Google und mit dem offiziellen Ladegerät kann man innerhalb von 30 Minuten von 0 auf 70 Prozent Akkuladung kommen. Da dieses Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten ist, habe ich mein Ugreen Nexode 140 W (Test) verwendet. Ich brauchte 1 Stunde und 20 Minuten, um von 0 auf 100 Prozent zu kommen. Und nach 30 Minuten hatte ich nur noch 57 Prozent Akkuladung. Das Smartphone kann auch drahtlos mit 12 W mit einem Qi-Ladegerät und mit 23 W mit dem offiziellen Google-Ladegerät, das ebenfalls separat erhältlich ist, aufgeladen werden. Google Pixel 9 Pro XL

(5060 mAh | Drittanbieter-Ladegerät 140 W) 5 Min. 11 % 10 min 24 % 20 min 45 % 30 min 57 % 1 h 91 % Vollständige Aufladung 1h20

Datenblatt Technisches Datenblatt Produkt Google Pixel 9 Pro XL Abbildung Display 6,7 Zoll OLED LTPO

2992 x 1344 px

2992 x 1344 px Helligkeit: 2800 Nits (HBM) / 3000 Nits (peak)

Bildwiederholrate 1 ~ 120 Hz SoC Google Tensor G4 Speicher 16 GB RAM

128 / 256 / 512 GB / 1 TB Speicherplatz.

Keine Erweiterung des Speichers möglich OS Android 14

7 Android-Updates

7 Jahre Sicherheits-Updates Kameramodul Hauptkamera: 50 MP, f/1.68, 1/1.31"-Sensor, OIS

Ultraweitwinkel: 48 MP, f/1.7, 1/2.55 Sensor

5-fach-Tele: 48 MP, f/2.8, 1/2.55"-Sensor, OIS Selfie-Kamera 42 MP, f/2.2 Akku 5060 mAh

Kabelloses Aufladen 37 W

Kabelloses Aufladen Qi 12 W

Aufladen mit Pixel-Standfuß 23 W

Umgekehrtes drahtloses Aufladen Konnektivität 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB IP-Zertifizierung IP68 Abmessungen und Gewicht 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 221 g