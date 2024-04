Xiaomi Poco X6 Pro im Test: Kraftpaket mit kleinen Schwächen

Ist das Poco X6 Pro das Performance-Wunder unter 400 Euro und falls ja, was hat das 6,7 Zoll große Hyper-OS-Smartphone mit AMOLED-Display und 64-MP-Hauptkamera sonst noch auf der Pfanne? Exakt das finden wir heraus – in unserem ausführlichen Test.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Poco X6 Pro Pro Sehr gutes Preisleistungsverhältnis

Starker Prozessor

Großartiges Display

Bereits mit HyperOS/Android 14

Lange Softwareunterstützung

Gute Akkulaufzeit Contra Kamerasystem nur durchschnittlich

Viel Bloatware

kein microSD-Support

kein Anschluss für eine 3,5-mm-Klinke

Design und Display Das Poco X6 Pro brilliert mit einem wirklich schönen, 6,67 Zoll großen AMOLED-Display, das Bilder mit 120 Hz wiederholt. Generell gefällt das gut verarbeitete Handy auch beim Design – auch, weil man sich nicht mit einem fetten Kamerabuckel herumärgern muss, den wir sonst oft bei günstigeren Xiaomi-Smartphones sehen. Stärken des Poco X6 Pro: Überzeugendes AMOLED-Display mit 120 Hz

Gute Verarbeitung

Flache Kamera-Insel = kein Kippeln auf dem Tisch

Zuverlässiger, schneller Fingerabdrucksensor im Display

Mitgelieferte Schutzhülle Schwächen des Poco X6 Pro: "nur" IP54-zertifiziert

schwächeres Gorilla Glass als im Poco X6

kein microSD-Slot

kein Anschluss für eine 3,5-mm-Klinke

Plastikbomber mit magischer Anziehungskraft auf Fingerabdrücke Im Vergleich zum recht ähnlich ausgestatteten Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Test) fällt das Poco X6 Pro designtechnisch doch etwas ab. Vorne wird zwar robustes Gorilla Glass 5 verbaut, aber die Redmi-Konkurrenz im eigenen Haus und selbst das Basismodell Poco X6 kommen mit dem stärkeren Gorilla Glass Victus daher. Rückseite und Rahmen bestehen aus Plastik und in der schwarzen Version, die uns zum Test vorliegt, qualifiziert sich die rückseitige Abdeckung bestens als Fingerabdruckmagnet. In der Verpackung ist zum Glück wieder eine Hülle enthalten. Die macht nicht nur das Handy langlebiger, sondern hält auch die Abdrücke fern. Die Kunststoff-Rückseite ist abgerundet – aber zieht leider auch Fingerabdrücke an. / © nextpit Das 186 g leichte Poco X6 Pro (es gibt auch eine Variante mit veganem Leder, die 4 g schwerer und minimal dicker ist) liegt angenehm in der Hand, was auch daran liegen könnte, dass die Rückseite an allen Seiten abgerundet ist. Sehr schön zudem: Viele der günstigeren Xiaomi-Modelle kommen mit einem fetten Kamera-Buckel daher, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch unangenehm kippelt, wenn Ihr es auf den Tisch legt. Beim Poco X6 Pro ist das nicht der Fall, das Kamerasystem ragt nur wenige Millimeter heraus. Schön, dass die Kameras nicht so übertrieben weit hervorstehen wie bei anderen günstigen Xiaomi-Handys. / © nextpit Zum Display lässt sich echt nur Gutes sagen. Das 6,67 Zoll große Panel ist angenehm hell (1.200 cd/m² HBM-Helligkeit, Spitze bis zu 1.800 cd/m²), die Farben sind dank AMOLED-Technologie brillant und Bilder werden mit bis zu 120 Hz wiederholt. Dabei ist voreingestellt, dass die Frequenz automatisch zwischen 60 und 120 Hz pendelt, allerdings könnt Ihr Euch auch für eine der beiden Raten entscheiden. Bedenkt dabei, dass 120 Hz natürlich toller aussehen, aber auch stärker am Akku saugen. Am AMOLED-Display gibt es wirklich nichts zu kritisieren. / © nextpit Das Always-On-Display ist eher ein so-manchmal-On-Display. Mich persönlich stört es eher nicht, weil ein Tippen aufs Display reicht, um es zu aktivieren – erwähnen wollte ich es aber zumindest. Den Fingerabdrucksensor hat Xiaomi unten ins Display verfrachtet, der mir dort persönlich minimal zu niedrig sitzt. Aber er tut, was er soll: Er entsperrt Euer Smartphone wirklich schnell und auch sehr zuverlässig – zuverlässiger sogar, als mir das derzeit beim Galaxy S24 Ultra (Test) widerfährt, nur mal am Rande.

Xiaomi Poco X6 Pro: Software Im Gegensatz zum Basismodell (MIUI 14 auf Basis von Android 13) kommt auf dem Pro-Modell bereits HyperOS und Android 14 zum Einsatz. Es gibt für die Preisklasse recht lange Softwareunterstützung (3 große Updates, 4 Jahre Sicherheits-Patches), dafür müsst Ihr mit einem Wust an Bloatware leben. Stärken des Poco X6 Pro: HyperOS auf Basis von Android 14

Ordentliche Update-Politik Schwächen des Poco X6 Pro: Bloatware ohne Ende Hallo HyperOS – schön, Dich zu sehen. Und danke, dass Du fast exakt wie MIUI aussiehst, da fällt einem die Umstellung besonders leicht. Also ja: Während sich das Poco X6 mit MIUI 14 begnügen muss, sehen wir hier Android 14 im HyperOS-Gewand. Aber machen wir uns nichts vor: Wer im Xiaomi-System zu Hause ist, wird keine großen Unterschiede feststellen. Funktioniert auch mit HyperOS: Das sind die besten Tipps und Tricks für MIUI auf Eurem Xiaomi-Smartphone. Wenn Ihr alte Xiaomi-Hasen seid, kann man Euch auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn man Euch die Geschichte vom Bloatware-Gespenst erzählt, das auf dem Poco X6 Pro wieder ordentlich zugeschlagen hat. Ganze 26 Apps hab ich gezählt, die ihr allerdings problemlos auch runterwerfen könnt. Bloatware, so weit das Auge reicht ... / © nextpit Kinderkrankheiten konnte ich jetzt bei HyperOS keine ausmachen, das System läuft flott und zuverlässig. Schön ist auch, dass Xiaomi auch für günstigere Modelle den Support verbessert hat. Soll heißen: Drei fette Android-Updates und vier Jahre lang Security-Updates sind Euch gewiss. Damit kommt sogar noch Android 17 aufs Poco X6 Pro und so wird aus der Kiste auch direkt mal eine zukunftstaugliche Option für Euch. Das aktuell installierte Sicherheitsupdate stammt übrigens aus dem Februar.

Performance und Konnektivität Angetrieben wird das Poco X6 Pro von einem starken SoC, dem MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Dazu gibt es 8 bzw. 12 GB RAM und 256 bzw. 512 GB Speicher. Das macht aus dem X6 Pro ein echtes Kraftpaket seiner Preisklasse. Stärken des Poco X6 Pro: Souveräne, stabile Leistung auf Flaggschiff-Niveau

Kein Überhitzen

Bluetooth 5.4 Schwächen des Poco X6 Pro: kein eSIM-Support In der Mittelklasse müssen wir manchmal damit leben, dass Apps ein bisschen langsamer starten, alles nicht ganz so butterweich läuft und wir beim Zocken lieber die niedrigeren Grafikeinstellungen nutzen müssen. Das könnt Ihr beim Poco X6 Pro alles getrost vergessen. Alles funktioniert schnell, Gaming macht richtig Laune, weil Ihr kaum Kompromisse eingehen müsst und das Beste: Ich musste auch bei meiner obligatorischen 30-Minuten-Runde durch Genshin Impact keine übermäßige Hitzeentwicklung feststellen. Der hier verbaute Dimensity 8300 Ultra aus dem Hause MediaTek wird bereits im 4nm-Verfahren gefertigt und ist nicht nur leistungsstark, sondern auch effizient. "Leistung auf Flaggschiff-Niveau" ist in diesem Fall echt keine Worthülse, sondern ein mehr als solides Statement, was Mittelklasse-Smartphones im Jahr 2024 bieten können. Lest auch: Das sind die besten Smartphones unter 400 Euro Schon dem Poco F5 bescheinigten wir im Test mit seinem Snapdragon 7+ Gen 2 Performance auf Flaggschiff-Niveau. Ähnlich verhält es sich beim Poco X6 Pro, das in Sachen Leistung Kreise um Konkurrenten wie das Redmi Note 13 Pro+ 5G oder das neue Samsung Galaxy A55 (Test) dreht. Ergänzend zum folgenden Überblick der Benchmark-Tests noch so viel: Beim normalen Wild-Life-Test hieß das Resultat "Maxed Out", bei Solar Bay absolvierte das Poco X6 Pro den Test-Parcours mit 4.854 Punkten (Solar Bay Stress Test: 4.899/33.08 Punkte). Poco X6 Pro

(Dimensity 8300 Ultra) Redmi Note 13 Pro+ 5G

(Dimensity 7200 Ultra) Poco F5

(Snapdragon 7+ Gen 2) Galaxy A55

(Exynos 1480) Google Pixel 7a

(Tensor G2) 3DMark Wild Life

Stress Test Bester Loop: 7.559

Schlechtester Loop: 7.518 Bester Loop: 4.306

Schlechtester Loop: 4.276 Bester Loop: 7.632

Schlechtester Loop: 7.582 Bester Loop: 3.951

Schlechtester Loop: 3.940 Bester Loop: 6.590

Schlechtester Loop: 4.980 Geekbench 6 Single: 1.356

Multi: 4.228 Single: 1.107

Multi: 2.685 Single: 1107

Multi: 4232 Single: 1.155

Multi: 3.404 Single: 1.417

Multi: 3.549 PCMark Work 3.0 12.682 12.230 14.335 13.477 10.532 Lasst uns auch noch kurz über die Konnektivität und die weitere Hardware sprechen: Ihr habt die Option, die Kombi aus 8 GB RAM und 1256 GB Speicher zu erwerben, alternativ gibt es 12 GB/512 GB. Wir hatten für unseren Test das große Modell zur Verfügung. Schön, was den Speicher angeht: Während dem Redmi Note 13 Pro+ noch mit UFS-3.1-Speicher verschickt wird, kommt hier UFS 4.0 zum Einsatz. Ähnliches gilt übrigens auch für den Bluetooh-Standard, wo das Poco X6 Pro mit Bluetooth 5.4 auf dem neuesten Stand der Technik ist. Wi-Fi 6E oder gar 7 wird nicht unterstützt, sondern "nur" Wi-Fi 6, aber das ist Jammern auf hohem Niveau und ich werde Xiaomi das in dieser Preisklasse auch nicht ankreiden. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich angesichts von 256 GB Speicherplatz und der Flut an Bluetooth-Kopfhörern noch bemängeln soll, dass wir weder eine microSD-Karte noch eine 3,5-mm-Klinke im Gerät versenken können. Ein bisschen schade finde ich lediglich das Fehlen der eSIm-Unterstützung.

Xiaomi Poco X6 Pro: Kamera Die Triple-Cam wird von einem ordentlichen Hauptsensor mit 64 MP angeführt, gegen den die anderen beiden klar abstinken. Tagsüber gelingen gute fotos – nachts hingegen schwächelt auch die Hauptkamera. Stärken des Poco X6 Pro: Ordentliche 64-MP-Hauptkamera mit OIS

Zuverlässiger Porträtmodus Schwächen des Poco X6 Pro: Ultraweitwinkel eher mäßig

2 MP Makro? Kommt schon, Xiaomi ... Direkt vorneweg: Meine Top-Empfehlung als das beste Kamerahandy ist das Poco X6 Pro nicht, das können andere Mittelklasse-Modelle besser – darunter auch Modelle im eigenen Haus wie das Redmi Note 13 Pro+ oder selbst das Poco F5 (Test). Die Kameras ragen zum Glück nicht sehr weit aus dem Gehäuse des Poco X6 Pro heraus. / © nextpit Wie so oft gilt bei der Hauptkamera – in diesem Fall der OmniVision-Sensor von Samsung mit 64 MP – genau das, was wir sehr oft bei Mittelklasse-Smartphones berichten müssen: Tagsüber, besonders bei guten Wetter-/Lichtbedingungen gelingen wirklich ordentliche Fotos mit der Hauptkamera, nachts wird es dann deutlich schwieriger. Während aber mit dem automatisch aktivierten Nachtmodus auch dann hier und da noch gute Fotos gelingen können, überzeugt mich die Ultraweitwinkel-Kamera (mit 8 MP) weder tagsüber noch nachts. Die dritte Knipse – ein 2-MP-Makro-Witz – strafe ich mit Missachtung. Bevor ich viel quatsche, werft doch vielleicht besser direkt einen Blick auf die Galerie. Dort seht Ihr, dass die Kamera bei gutem Wetter wirklich Laune macht, wenngleich mir persönlich die Farben zu kräftig sind. Ja, der Himmel war blau, aber nicht sooo blau tatsächlich. Ihr erkennt auch, dass die Ultraweitwinkel-Fotos ebenfalls die Farben ein wenig zu aggressiv darstellen und uns dafür aber hier und da Details flöten gehen. Speziell bei schlechtem Licht ergibt es gar keinen Sinn, auf den Ultraweitwinkel-Sensor auszuweichen. Den 2-fachen digitalen Zoom hingegen könnt Ihr gefahrlos nutzen. Hauptkamera – Geht wieder mehr auf Konzerte! © nextpit Hauptkamera – wieso ich so viele Depeche-Mode-Fotos poste? © nextpit ... weil ich gerne flexe ;) © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Digitaler Zoom x 2 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera – Auto-Night-Mode © nextpit Hauptkamera – Auto-Night-Mode © nextpit Hauptkamera – Auto-Night-Mode © nextpit Ultraweitwinkel – Auto-Night-Mode © nextpit Hauptkamera – Auto-Night-Mode © nextpit Hier sieht man sehr schön, wieso man abends keine Ultraweitwinkel-Cam nutzen sollte mit dem Poco X6 Pro! © nextpit Da ich mich auf Selfies meist nicht gut mache, musste mein Kumpel Krücke ran ;) © nextpit ... und er macht sich auch im Porträtmodus gut. © nextpit Die Kirche soll nur den Gothik-Charakter des Bildes verstärken ... © nextpit Selfie – Porträtmodus © nextpit Der Vollständigkeit halber sei noch der Front-Shooter für Selfies erwähnt. Mit 16 MP gelingen Euch durchschnittliche Selfies – irgendwie regt sich da bei mir weder was in positiver noch negativer Richtung. Im Porträtmodus werden die Motive aber zumeist sehr gut vom Hintergrund abgegrenzt. Wenn ich bedenke, dass wir das Poco X6 Pro derzeit sogar schon für knapp über 300 Euro erwerben kann, geht die Kamera insgesamt für mich in Ordnung, zumindest die Hauptkamera. Foto-Freunde finden aber auch in der Mittelklasse deutlich bessere Kamera-Optionen. Werft dazu vielleicht einmal einen Blick auf unseren Smartphone-Blindtest mit Geräten unter 500 Euro. Wem die Kamera-Skills deutlich wichtiger sind als beispielsweise die Performance, der sollte sich mal das Galaxy A55 oder erst recht das Google Pixel 7a (Test) anschauen.

Xiaomi Poco X6 Pro: Akku Die Akku-Eckdaten beim Poco X6 Pro: 5.000 mAh, Schnellladen mit 67 W, Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Wireless Charging gibt es hingegen leider nicht. Stärken des Poco X6 Pro: Gute Akkulaufzeit

Schnellladen mit 67 W

Ladegerät wird mitgeliefert Schwächen des Poco X6 Pro: – Man möchte Konkurrent Samsung zurufen: Euer Ernst? Wollt Ihr behaupten, dass Ihr das nicht könntet, wenn Ihr nur wolltet? Ja, Xiaomi packt ebenso einen 5.000 mAh fassenden Akku in seine Mittelklasse wie die Südkoreaner. Aber gleichzeitig packt Xiaomi eben auch den entsprechenden Charger mit in die Verpackung, und noch besser: Dieser Charger lädt dann auch noch flott, denn in diesem Fall mit 67 Watt. Wie immer ist der Charger im Lieferumfang enthalten. / © nextpit Was bedeutet das für uns konkret? In etwa 45 Minuten ist der Hobel komplett geladen. Xiaomi lässt mich auch langsam Abschied nehmen vom abgedroschenen "damit kommt Ihr bequem über den Tag"-Satzbaustein. Denn wer mit dem Poco X6 Pro unterwegs ist und sein Handy nicht übertrieben aktiv nutzt, schafft es sogar, locker zwei Tage hinzubekommen. Der Akku-Test von PC-Mark bestätigt mich in meiner Meinung zum Akku: 13 Stunden und 18 Minuten sind ein ordentlicher Wert und dabei überschritt die gemessene Temperatur vom Start abgesehen nicht einmal die 35-Grad-Marke. Gibt es was zu bemängeln? Eigentlich nicht. Denn ja: Wireless Charging oder gar Wireless Reverse Charging gibt es hier nicht, allerdings ist das auch in dieser Modellklasse nicht üblich – irgendwo muss man den Rotstift halt ansetzen, wenn man so ein Kraftpaket für unter 400 Euro anbieten möchte.

Xiaomi Poco X6 Pro: Technische Daten Technische Daten des Xiaomi Poco X6 Pro Produkt Xiaomi Poco X6 Pro Bild Preis (UVP) ab 309,90 € Display 6,67" AMOLED

2.712 x 1.220 px

120 Hz SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra Speicher 8 / 12 GB LPDDR5 RAM

256 / 512 GB UFS-4.0-Speicher OS HyperOS auf Basis von Android 14

Drei Android-Upgrades

Vier Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 64 MP, f/1.7

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 2MP, f/2.4 Selfie-Kamera 16 MP, f/2.4 Akku 5.000 mAh

67 W kabelgebundenes Laden Konnektivität 5G | Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.4 | NFC IP-Zertifizierung IP54 Abmessungen und Gewicht 160,45 x 74,34 x 8,25 mm, 186 g