OnePlus Open im Test: Die Messlatte für Foldables liegt jetzt höher

Das OnePlus Open ist die Alternative, auf die viele Enthusiasten faltbarer Smartphones gewartet haben – mich eingeschlossen. Das Gerät bietet einen attraktiven Formfaktor, ist sehr leistungsstark und verfügt vor allem über eine grandiose Kamera. Lest unseren Test zum OnePlus Open, um zu erfahren, warum es sogar das beste faltbare Foldable auf dem Markt sein könnte.

Bewertung

Pro Benutzerfreundlich im geöffneten und geschlossenen Zustand

Alert Slider an Bord

Hervorragende Kameraleistung

Zuverlässige und konstante Leistung

Ganztägige Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen mit 67 W SuperVOOC Contra (noch) kein Platz für exklusive UI-Anpassungen zwischen den Displays

OnePlus Open: Design und Verarbeitung Für ein 2-in-1-Gerät ist das OnePlus Open kompakt und liegt gut in der Hand. Die Einschalttaste, die gleichzeitig als biometrischer Sensor fungiert, ist leicht zu erreichen und funktioniert reibungslos. Der Benachrichtigungsslider ist an Bord und findet in einem 5,8 mm kompakten Gehäuse Platz. Außerdem ist das OnePlus Open ein Smartphone, das auf Haltbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt ist. Vorteile: Sehr kompaktes 2-in-1-Gerät

Benutzerfreundlich im geöffneten und geschlossenen Zustand

Alert Slider an Bord Nachteile: Ein großes, immer zugängliches Kameramodul Äußerst elegant: Im zusammengeklappten Zustand ist das OnePlus Open nur 11,7 mm dick. / © nextpit OnePlus setzt auf Oppos "Flexion Hinge"-Technologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Faltscharnieren, die aus drei Teilen bestehen, ist das Flexion Hinge ein schlankes, einteiliges Scharnier, das aus "flüssigem Metall", einer amorphen Legierung auf Zirkonium-Basis, hergestellt wird. Diese Legierung ist laut Hersteller doppelt so stabil wie chirurgischer Edelstahl und wird sogar in der Medizin für die Herstellung künstlicher Knochen verwendet. Trotz seiner Stärke ist die Wirbelsäulenplatte des Scharniers mit nur 0,15 mm beeindruckend dünn – etwa halb so dick wie bei den meisten anderen faltbaren Smartphones der Konkurrenz. Und während herkömmliche Scharniere aus über 100 Komponenten bestehen, sind beim Scharnier von OnePlus nur 69 Teile, was das Gerät deutlich leichter macht. Dieser Fokus auf ein kompaktes Design ist allerdings auch ein Grund dafür, dass das Foldable keine kabellose Technologie besitzt. Der Scharnier-Mechanismus des OnePlus Open lässt keinen Platz zwischen den Panels, wie es ja auch sein sollte. / © nextpit Mit dem Open hat OnePlus neue Wege beschritten und sich für eine Kobalt-Molybdän-Legierung und eine Titan-Legierung entschieden, statt für den Standard-Edelstahl 316L, der in vielen faltbaren Geräten zum Einsatz kommt. Diese Materialien sind die "Superhelden" unter den Metallen: Sie sind leichter und widerstandsfähiger, was bedeutet, dass das Gerät nicht nur robuster, sondern auch leichter ist. OnePlus sagt, dass die hier verwendete Legierung wie ein Schild ist, das viermal stärker ist als herkömmlicher Edelstahl und eine Zugfestigkeit von 2.000 MPa aufweist. Das Kameramodul auf der Rückseite nimmt einen großen Teil der Abdeckung ein, weshalb man leicht versehentlich drauf fasst. / © nextpit OnePlus hat das Open mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt. Es zeichnet sich nicht nur durch die Wasserdichtigkeitsklasse IPX4 aus, sondern verfügt auch über eine zusätzliche wasserabweisende Schicht an wichtigen Komponenten. Das ist wie ein zusätzlicher Regenschirm für das Herzstück des Geräts, der potenzielle Wasserschäden in Schach hält. Das Gerät ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich. Ich habe die Farbe "Emerald Dusk" getestet, ein mattes Grün, das aus Glas besteht. Unter bestimmten Lichtverhältnissen funkelt es, und der Kontrast zwischen der dunklen Hülle und dem glänzenden Rahmen ist besonders auffällig. "Voyager Black" ist mit seinem tiefschwarzen veganen Leder sehr elegant. Die Farbe "Emerald Dusk" ist mit ihrem matten, aus Glas gewonnenen Grün sehr elegant. / © nextpit Doch es gibt einen Elefanten im Raum: das auffällige Kameramodul. Es liefert zwar atemberaubende Fotos, aber seine Größe dominiert die Rückseite des Handys und wird oft zum Magneten für unbeabsichtigte Berührungen. Ein kleiner Tipp: Für kristallklare Aufnahmen solltet Ihr die Linsen vor jedem Gebrauch abwischen.

OnePlus Open: Display Das Display von OnePlus ist ein Meisterwerk. "Ceramic Guard" kommt als Ritter in glänzender Rüstung, um das Display zu schützen. Es ist eine Mischung aus Glas und Keramik, die durch Ionenaustauschverfahren gehärtet wird. OnePlus behauptet, es sei 20 Prozent widerstandsfähiger als Corning Gorilla Glass Victus mit den gleichen Abmessungen. Sturztests haben uns aber noch kein Urteil geliefert . Außerdem ist das Hauptdisplay mit einem dreifachen Schutz ausgestattet. An erster Stelle steht das bewährte Ultra-Thin-Glass. Als Nächstes kommt ein TPU-Puffer, der wie ein Stoßdämpfer für Stöße wirkt. Und schließlich schützt eine Antireflexionsschicht das Display vor den täglichen Strapazen. Vorteile: Dreifacher Schutz des Hauptdisplays

Glas-Keramik-Abdeckung des Bildschirms Nachteile: – Das Hauptdisplay bietet eine breitere Sicht auf den Inhalt, und es ist bunt und hell. / © nextpit Im aufgeklappten Zustand verfügt das Handy über ein schlankes 6,31 Zoll großes Super-Fluid-AMOLED-Display mit der neuesten LTPO-3.0-Technologie und einer Auflösung von 2.484 x 1.116 px (431 ppi). Es passt seine Bildwiederholfrequenz dynamisch zwischen 10-120 Hz an und kann in der Spitze bis zu 2.800 Nits hell leuchten. Aufgeklappt enthüllt es einen beeindruckenden 7,82 Zoll großen Flexi-Fluid-AMOLED-Screen, ebenfalls mit LTPO 3.0. Dieses größere Panel bietet eine Auflösung von 2.440 x 2.268 px (426 ppi), eine vielseitige Bildwiederholfrequenz von 1-120 Hz und eine Helligkeit von ebenfalls 2.800 Nits. Als ich das Gerät ausprobierte, fiel mir auf, dass die Display-Falte praktisch verschwindet, wenn das Telefon geöffnet ist. Nachdem ich viele Flip-Geräte getestet habe, haben die meisten einen auffälligen Knick. Aber beim OnePlus Open ist er fast nicht zu spüren, und ihr müsstet das Handy schon in das richtige Licht halten, um überhaupt etwas davon zu sehen. Das OnePlus Open besitzt offensichtlich zwei Displays, wobei wir hier aufs Cover-Display schauen. / © nextpit Beide Displays haben sich bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen bewährt und liefern eine ausgewogene Farbpalette, auch wenn ich die Einstellung "Lebendiges Display" aktiviert habe. Da ich mit diesem Gerät häufiger als sonst Artikel und Zeitschriften lese, kann ich bestätigen, dass die Helligkeit sehr gut eingestellt ist. Sie bietet auch in schummrigen Umgebungen eine angenehme Sicht. Auch die Platzierung der Frontkamera verdient ein Lob: Sie befindet sich mittig auf dem Cover-Display und in der oberen rechten Ecke beim aufgeklappten Display.

OnePlus Open: Software Das OnePlus Open kommt mit OxygenOS 13.2, das auf Android 13 basiert. Es ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verspricht vier Jahre lang wichtige Android-Upgrades und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates. Damit wird sichergestellt, dass das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg auf dem neuesten Stand und geschützt bleibt. Außerdem arbeitet OnePlus direkt mit Google zusammen, um die Benutzeroberfläche und das gesamte Benutzererlebnis zu optimieren. Grundsätzlich findet ihr alles, was ihr auf der Software-Ebene des Google Pixel Fold findet, auch auf dem OnePlus Open – mit Ausnahme der Kamera-App, versteht sich. Vorteile: Canvas-Funktion: Multitasking und Produktivität werden verbessert

4 Jahre lang wichtige Android-Upgrades und 5 Jahre lang Sicherheitsupdates

Apps und Spiele passen sich gut an das Hauptdisplay an Nachteile: Kein Platz für exklusive UI-Anpassungen zwischen den Displays Dieser Formfaktor ist wie geschaffen für die Nutzung von Split-Screen-Funktionen. / © nextpit Dies ist das erste Mal, dass ich ein faltbares Smartphone in diesem Buch-Formfaktor ausführlich teste. Ich erwartete ein intensives Unterhaltungs- und Multitasking-Erlebnis, und das OnePlus Open bietet genau das. Ob offen oder geschlossen, es ist ein wirklich benutzerfreundliches Gerät. Das OnePlus Open ist mit seiner neuen Open-Canvas-Funktion in OxygenOS 13.2 für Multitasking auf großen Bildschirmen ausgelegt. Die Nutzer:innen können mehrere Fenster einfach an die gewünschte Größe anpassen. Die sekundären Fenster lassen sich nahtlos ein- und ausblenden und erinnern an die Bildschirmnavigation auf meinem MacBook. Außerdem könnt ihr mit dem OnePlus Open bis zu drei App-Fenster gleichzeitig im Hoch- oder Querformat nutzen. Für zusätzlichen Komfort speichert das Gerät bis zu neun Multi-App-Konfigurationen und bietet so Verknüpfungen zu Euren bevorzugten und am häufigsten genutzten App-Kombinationen. Wie schon beim Google Pixel Fold (Test), bringt OxygenOS 13.2 auch beim OnePlus Open einen Desktop-Touch mit einer Taskleiste am unteren Rand des erweiterten Bildschirms. Damit ist es möglich, schnell auf die letzten und voreingestellten Anwendungen zuzugreifen. Eines der herausragenden Merkmale dieser Taskleiste ist der Ordner "Zuletzt verwendet". Mit dem Ordner "Zuletzt verwendet" verschiebt Ihr Medien und Dokumente zwischen den Apps, z. B. um schnell Bilder zu einer E-Mail hinzuzufügen. / © nextpit Dieser Ordner bietet den Nutzer:innen blitzschnellen Zugriff auf ihre neuesten Fotos, gespeicherten Bilder und geänderten Dokumente. Es funktioniert nahtlos: Zieht Dateien einfach direkt in Messaging-Apps wie Gmail, um sie sofort zu teilen. Abschließende Bemerkung: Während die Software im Allgemeinen positiv ist, gibt es einen Haken. Wie beim Pixel Fold (zum Test) könnt ihr Widgets nicht über das aufgeklappte Display strecken, so als würdet ihr versuchen, die Illustration eines Buches auf zwei Seiten zu verteilen. Widgets müssen sich entweder auf der linken oder auf der rechten Seite befinden, ihr könnt also zum Beispiel ein Kalender-Widget nicht über beide Seiten ausbreiten.

OnePlus Open: Performance Das OnePlus Open ist nicht nur ein wunderschönes Gerät, sondern auch ein echtes Performance-Biest. Es wird von dem neuesten Snapdragon 8 Gen 2 SoC angetrieben, der auf der 4nm-Architektur basiert. Zudem verfügt das Gerät über satte 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB internen UFS-4.0-Speicher. Vorteile: Zuverlässige und konstante Leistung

Effiziente Kontrolle der Temperaturen Nachteile: Thermisches Throttling bei schweren Aufgaben Das OnePlus Open schneidet bei Spielen wie Diablo Immortal gut ab, und das Gerät überhitzt auch bei längeren Spielesessions nicht. / © nextpit Im täglichen Gebrauch ist die Leistung des OnePlus One zuverlässig und konstant. Es hat die Temperaturen gut im Griff. Ich benutze das Handy seit über zwei Wochen und hatte nicht ein einziges Mal Probleme mit Überhitzung oder Systemstörungen. Mit den Einstellungen für die dynamische Bildwiederholrate war die Experience flüssig und angenehm. Selbst bei einstündigen Spielesessions hatte das Gerät nur geringe Probleme mit dem Bild. Laut OnePlus ist das Open-Foldable mit einem speziellen Wärmeableitungssystem ausgestattet, das die Wärme von kritischen Komponenten wie dem Chipsatz, dem Display und den Kameras effektiv ableitet. So wird sichergestellt, dass das Device auch bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleibt und eine optimale Leistung erbringt – eine Behauptung, die sich in meinen Tests bestätigte. OnePlus Open

(Snapdragon 8 Gen 2) Google Pixel Fold

(Tensor G2) Samsung Galaxy Z Fold 5

(Snapdragon 8 Gen 2) 3DMark Wild Life Ausgereizt 6612 Ausgereizt 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop : 11.649

: 11.649 Schlechtester Loop: 8,442 Bester Loop : 6.650

: 6.650 Schlechtester Loop: 3.508 Bester Loop : 14.126

: 14.126 Schlechtester Loop: 6.442 Wild Life Stresstest Extrem Bester Loop : 3.586

: 3.586 Schlechtester Loop: 2,834 Bester Loop : 1,753

: 1,753 Schlechtester Loop: 976 Bester Loop : 3,725

: 3,725 Schlechtester Loop: 1,878 Geekbench (v6) Single: 1.455

1.455 Multi: 4.882 Single: 1.479

1.479 Multi: 3.784 Single: 2.040

2.040 Multi: 5.429 In unseren Benchmark-Tests, wie z. B. dem 3D Wild Life Stress Test, zeigten die Ergebnisse eine starke anfängliche Leistung mit einem besten Loop-Score von 11.984. Der anschließende Abfall auf 8.826 deutet jedoch darauf hin, dass die Leistung bei längeren, schweren Aufgaben gedrosselt wird, möglicherweise aufgrund von Temperaturproblemen. Die Stabilität von 73,6 Prozent deutet auf eine gewisse Inkonsistenz der Leistung im Laufe der Zeit hin. Im Vergleich zum Google Pixel Fold (52,8 Prozent) und dem Galaxy Z Flip 5 (52,1 Prozent) sind dies jedoch deutlich bessere Werte. Interessanterweise deutet eine leichte Erholung in späteren Loops auf effektive Temperaturkontrollmechanismen hin, die nach Erreichen bestimmter Schwellenwerte aktiviert werden. Insgesamt bietet das Gerät eine beeindruckende anfängliche Spielleistung, auch wenn die Effizienz bei längerem Gebrauch abnehmen könnte. Bei den 3DMark-Testläufen gab es nur einen Durchgang, der von den allgemeinen Ergebnissen abwich, was auf eine recht gute Wärmekontrolle hindeutet. / © nextpit Und schließlich ist auch die Konnektivität erstklassig. Mit der sofortigen Unterstützung von Wi-Fi 7 und der Dual-5G-SIM-Fähigkeit habt ihr garantiert eine schnelle und beständige Verbindung, egal wo ihr seid. Das Unternehmen stellt sicher, dass seine 5G-Antenne mit einer breiten Palette von Frequenzen kompatibel ist, einschließlich der in Europa verwendeten.

OnePlus Open: Kamera Das OnePlus Open verfügt über ein bemerkenswertes Dreifach-Kamera-Setup, das in einer Vielzahl von Einstellungen gestochen scharfe und lebendige Aufnahmen liefert. Das Herzstück dieses Systems ist die 48-MP-Hauptkamera Sony LYTIA-T808, die mit einem 1/1,43-Zoll-CMOS-Sensor ausgestattet ist und mit ihrer f/1,7-Blende detaillierte Bilder liefert. Neben dem Hauptsensor verfügt das Gerät über ein 64-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom, 6-fachem In-Sensor-Zoom und einem etwas schwachen 120-fachen Ultra-Res-Zoom. Außerdem gibt es ein vielseitiges 48-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, das mit seinem 114°-Sichtfeld weite Szenen einfängt. Für Selfie-Fans bietet das OnePlus Open zwei Frontkameras - eine 20-MP-Hauptkamera und eine detailreichere 32-MP-Sekundärkamera. Trotzdem könnte die Hauptkamera für euch die bessere Wahl sein, um beeindruckende Selbstporträts aufzunehmen. Die Front-Cam verbirgt sich wie erwartet in einem Punch-Hole mittig am oberen Display-Rand/ © nextpit Vorteile: Ein vielseitiges Kameraset

Ausgezeichnete Kameraleistung

Naturgetreue Fotoqualität

Der sensorinterne 6-fach-Zoom ist zuverlässig Nachteile: Der 120-fache Ultra-Res-Zoom ist nicht überzeugend

Es kann sich Feuchtigkeit in den Kameralinsen ansammeln** Statt in der Mitte sitzt die Selfie-Knipse beim aufgeklappten Display am oberen rechten Rand. / © nextpit Im OnePlus Open verfügt die Kamera über die sogenannte "Pixel Stacked".Technologie. Stellt Euch ein zweistöckiges Parkhaus vor statt eines einstöckigen Parkplatzes; es sammelt mehr Licht effizient ein. Das Ergebnis ist, dass die Kamera selbst bei schwachem Licht klarere und hellere Fotos macht, ohne dass ein größerer Sensor erforderlich ist. Wieder einmal haben OnePlus und Hasselblad bei den Kamerasystemen für das OnePlus Open zusammengearbeitet. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Kamerafunktionen des OnePlus Foldable zu verbessern und eine Vielzahl von Einstellungen zu ermöglichen. Und ja, diese Zusammenarbeit kommt beim OnePlus Open voll zur Geltung. Sehr schönes, leistungsstarkes, aber auch sehr großes Kamera-System. / © nextpit Die Kamera liefert eine natürlichere und genauere Farbwiedergabe, dank der geschätzten Farbkalibrierung von Hasselblad. Für Enthusiasten, die mehr Kontrolle wünschen, gibt es einen optimierten Pro-Modus. Auch wenn ich mich in diesem Test nicht näher damit befasst habe, werden viele es zu schätzen wissen, ein so professionelles Foto-Tool in der Tasche zu haben. Ich habe die Cam des OnePlus Open wirklich gerne genutzt und zähle sie zu den besten Handy-Kameras, die ich 2023 getestet habe. Schauen wir uns das mal an: Tageslicht Das Hauptkameraset ist für fast alle fotografischen Anforderungen zuverlässig. Die Fotos sind lebendig und farbenfroh, aber trotzdem naturgetreu. Die Nachbearbeitung ist ausgewogen und der Dynamikumfang der Kamera sorgt dafür, dass Details sowohl in extrem hellen als auch in dunklen Bereichen einer Szene erhalten bleiben. OnePlus Open: Ultraweitwinkel | 0,6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 3x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 3x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Ultraweitwinkel | 0,6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 3x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Ultraweitwinkel | 0,6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 3x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 10x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 30x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 30x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 30x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 30x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 3x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 10x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 30x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 120x-Zoom | Tageslicht © nextpit Das OnePlus Open verfügt über eine 64-MP-Telekamera mit einem großen 1/2-Zoll-Sensor. Wie bereits erwähnt, bietet diese Kamera einen 6-fachen sensorinternen Zoom und einen erstaunlichen 120-fachen Ultra-Res-Zoom. OnePlus behauptet, dass der Periskop-Zoom und das ausgeprägte D-Cut-Design zu einer um 23 Prozent höheren Lichtaufnahme beitragen. Als Fan des 2x-Zoom-Modus war ich von den 3x- und 6x-Zoom-Fähigkeiten des OnePlus Open fasziniert. Auf den Bildern unten erkennt Ihr, wie diese Kamera nahtlos von einer breiten Ultraweitwinkelaufnahme zu einem detaillierten 6-fach-Zoom übergeht, ohne dass die Qualität darunter leidet. Mal sehen, ob ihr den QR-Code am Times Square erkennt: OnePlus Open: Ultraweitwinkel | 0,6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 3x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit Allerdings muss ich zugeben, dass der Ultra-Res-Zoom nur bis zum 10- bis 30-fachen praktisch ist; alles, was darüber hinausgeht, scheint eher Marketing zu sein. Nachtaufnahmen Die Nachtaufnahmen sind durchweg zuverlässig. Das Kameraobjektiv fängt das Licht effektiv ein, ohne die Bilder zu übersättigen – wie man es von einem Premium-Smartphone erwarten darf. Da es sich um ein Foldable handelt, könnt Ihr die Hauptkamera auch umgekehrt verwenden, was zu detailreicheren und kontrastreicheren Selfies führt. OnePlus Open: Ultraweitwinkel | 0,6x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 3x-Zoom | Nacht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | Panorama | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | Panorama | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Nachtfoto © nextpit OnePlus Open: Telekamera | 6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Nachtfoto © nextpit Selfies Wenn es um Selfies geht, gibt es drei Möglichkeiten, das OnePlus Open für diesen Zweck zu nutzen: mit der Hauptkamera oder mit den Kameras auf den inneren und äußeren Displays. Während die Kamera auf dem Cover-Display helle und farbenfrohe Bilder macht, habe ich hauptsächlich die Hauptkamera für Selfies verwendet. Sie ist vielseitiger und bietet eine bessere Qualität, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen. OnePlus Open: Ultraweitwinkel | 0,6x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Selfie-Kamera 2 (32 MP) | 1x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Selfie-Kamera 1 (20 MP) | 1x-Zoom | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Selfie-Kamera 1 (20 MP) | 1x-Zoom, Portraitmodus | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Selfie-Kamera 2 (32 MP) | 1x-Zoom, Portraitmodus | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom, Portraitmodus | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 2x-Zoom, Portraitmodus | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Selfie-Kamera 2 (32 MP) | 1x-Zoom, Portraitmodus | Tageslicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Kunstlicht © nextpit OnePlus Open: Hauptkamera | 1x-Zoom | Nachtfoto © nextpit **Abschließend möchte ich noch auf eine Unregelmäßigkeit eingehen, die mir einmal beim OnePlus Open aufgefallen ist und die auch andere erlebt haben. Ich habe mich dafür entschieden, es nicht im Hauptteil des Testberichts zu erwähnen, da es sich um einen Einzelfall handelte, aber ich denke, dass es hier eine Erwähnung wert ist. Während der Presseveranstaltung in New York beobachteten mehrere Journalisten, darunter auch ich, dass sich Feuchtigkeit im Inneren der Kameralinsen ansammelte. Wie bereits erwähnt, trat dieses Problem später im Test nicht mehr auf. Dennoch werde ich diesen Abschnitt aktualisieren, wenn sich das Problem wiederholt.

OnePlus Open: Akku Das OnePlus Open erweist sich als hervorragend für Produktivität, Multitasking und Fotografie. Aber wie hält es diese Leistung aufrecht? Es wird von einem robusten 4.805-mAh-Akku angetrieben, der mit einer einzigen Ladung normalerweise einen ganzen Tag durchhält. Beeindruckend ist, dass er in nur 40 bis 42 Minuten vollständig aufgeladen werden kann – ein herausragendes Merkmal in der Kategorie der faltbaren Geräte. Vorteile: Ganztägige Akkulaufzeit

67 W SuperVOOC-Schnellaufladung

Inklusive Adapter Nachteile: Das kabellose Laden wurde aus Designgründen weggelassen

Klobigeres Design des SuperVOOC-Adapters An der Unterkante könnt ihr das OnePlus Open mit einem USB-C-3.1-Anschluss aufladen. / © nextpit Während meiner täglichen Tests bewältigte das OnePlus Open eine Reihe von Aufgaben, von der Produktivität bis hin zu stundenlangen Gaming-Sessions, ohne Probleme mit dem Akku. Bei intensiver Nutzung, z. B. bei ausgedehnten Kamerasessions und der Verwendung des Geräts als Hotspot für mein zweites Handy während der Fahrt, musste es jedoch im Laufe des Tages zusätzlich aufgeladen werden. Zum Glück hat die Schnellladetechnologie dieses Problem entschärft. Während meiner Tests mit dem SuperVOOC-Ladeverfahren schwankte die Temperatur des OnePlus Open am Ende jeder Sitzung zwischen 21 und 39 Grad. Besonders erwähnenswert ist, dass das Gerät in nur 15 Minuten auf 51 Prozent aufgeladen werden kann. Ich persönlich lege zwar keinen Wert auf schnelles Aufladen, aber es ist unbestreitbar praktisch. Allerdings ist das Netzteil nicht kompakt genug, um in viele meiner Hüfttaschen zu passen. OnePlus Open

(4805 mAh | 67 W) Galaxy Z Fold 5

(4400 mAh | 25 W) Google Pixel Fold

(4821 mAh | 30 W) 5 Minuten 22 Prozent 6 Prozent 9 Prozent 10 Minuten 36 Prozent 11 Prozent 18 Prozent 20 Minuten 63 Prozent 24 Prozent 33 Prozent 30 Minuten 87 Prozent 36 Prozent 48 Prozent 1 Stunde - 72 Prozent 82 Prozent Volle Ladung 40 min 1h42 <1h30 PC Mark Batterietest Hat nicht funktioniert 17h14 (extern)

10h21 (intern) 14h30 (extern)

10h21 (intern) Wie in den nextpit-Tests üblich, verwenden wir den PCMark-Akkutest, um Geräte zu bewerten und zu vergleichen. Leider ist das OnePlus Open bei meinen beiden Versuchen, diesen speziellen Labortest durchzuführen, auf einen Fehler gestoßen. Ich werde den Bericht aktualisieren, sobald ich den Benchmark erfolgreich abgeschlossen habe, und zwar sowohl mit zu- als auch mit aufgeklapptem Smartphone. Ich zeige Euch aber gerne einen detaillierten Screenshot des Akkuverbrauchs vom letzten Benchmark-Versuch mit ausgeklapptem Gerät. Die Ergebnisse zeigen, dass der Benchmark von 100 Prozent bis 20 Prozent des Akkus lief und insgesamt 10h23min dauerte – vergleichbar mit den Ergebnissen der Konkurrenzgeräte von Samsung und Google. PCMark hat für seinen Akkutest keine richtige Punktzahl ermittelt, aber die Akkulaufzeit war konkurrenzfähig mit anderen faltbaren Geräten. / © nextpit

OnePlus Open: Technische Daten OnePlus Open Preis 1,699 US-Dollar Display Hauptdisplay: 7,82-Zoll

Flexi-Fluid-AMOLED mit LTPO 3.0

2.440 x 2.268 Pixel bei 426 ppi

1-120 Hz Bildwiederholrate

1.400 nits (typisch); 2.800 nits (Spitzenwert)

7,82-Zoll Flexi-Fluid-AMOLED mit LTPO 3.0 2.440 x 2.268 Pixel bei 426 ppi 1-120 Hz Bildwiederholrate 1.400 nits (typisch); 2.800 nits (Spitzenwert) Cover-Display: 6,31-Zoll

Superflüssiges AMOLED mit LTPO 3.0

2.484 x 1.116 Pixel bei 431 ppi

10-120 Hz dynamisch

1.400 nits (typisch); 2.800 nits (Spitzenwert) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB LPDDR5x Speicher 512 GB UFS 4.0 microSD ❌ Software OxygenOS 13.2 basierend auf Android 13

4 Jahre System-Upgrades

5 Jahre Sicherheitsupdates Hauptkamera 48 MP

f/1.7 Blende

24 mm äquivalente Brennweite Ultraweitwinkel-Kamera 48 MP

f/2.2 Blende

14 mm äquivalente Brennweite Tele-Kamera 64 MP

Blende f/2,6

70 mm äquivalente Brennweite

3fach optischer Zoom

6-facher sensorinterner Zoom

Ultra Res (digitaler) Zoom bis zu 120x Selfie-Kamera (primär) 20 MP

f/2.2-Blende

20 mm äquivalente Brennweite Selfie-Kamera (sekundär) 32 MP

f/2.4 Blende

22 mm äquivalente Brennweite Akku 4.805 mAh

67 W SuperVOOC-Ladung Konnektivität Dualer Nano-SIM-Steckplatz

Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ac

LTE, 5G, Bluetooth 5.3, NFC IP-Zertifizierung IPX4 Farben Emerald Dusk und Voyager Black Maße und Gewicht Zusammengeklappt: 153,4 x 73,3 x 11,7 mm

Ausgeklappt: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm

245 g Angebot