Xiaomi 14 im Test: Ein kompaktes und leistungsstarkes Flaggschiff

Ich habe das Xiaomi 14 getestet – das neue High-End-Smartphone des chinesischen Herstellers – mit seinem leistungsstarken "Snapdragon 8 Gen 3"-SoC, einem effizienten 50 MP Triple-Fotomodul und der brandneuen Android-Oberfläche HyperOS. In diesem ausführlichen Test des Xiaomi 14 bekommt Ihr meine ehrliche Meinung zu diesem Premium-Android-Smartphone, das sich vor Samsung kaum noch zu verstecken braucht.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Xiaomi 14 Pro Hervorragende Verarbeitung und sehr gute Ergonomie

Leistung des Snapdragon 8 Gen 3

Hauptkamera, die in jeder Situation funktioniert

Sehr solide Akkulaufzeit und das sehr schnelle Aufladen.

4 Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates Contra Keine großen Neuerungen in HyperOS und Bloatware

Enttäuschendes Ultraweitwinkel-Kamera

Immer noch ein wenig Überhitzung (bei Benchmarks) Xiaomi 14: Alle Angebote

Design Das Xiaomi 14 ist kein kompaktes Smartphone, kommt aber in einer noch humanen Größe. Die Ergonomie des Xiaomi-Flaggschiffs ist darüber hinaus hervorragend. Optisch wirkt das Smartphone sehr elegant. Stärken des Xiaomi 14: IP68, Gorilla Glass Victus

Sehr angenehme matte Beschichtung der Rückseite

Hervorragende Ergonomie, einfach mit einer Hand zu bedienen Schwächen des Xiaomi 14: Keine große Auswahl an Farben Die jadegrüne Farbe des Xiaomi 14 / © nextpit Das Design des Xiaomi 14 erfüllt alle Erwartungen, die man an ein High-End-Smartphone stellen kann. Der Rahmen besteht aus Aluminium, die Ränder des (flachen) Bildschirms sind sehr dünn, das Smartphone ist IP68-zertifiziert und wird auf der Vorderseite durch Gorilla Glass Victus geschützt. Das Xiaomi 14 gibt es in drei Farben: Schwarz, Weiß und Jadegrün. Für meinen Test habe ich die schwarze Farbe bekommen. Mir gefiel die matte und leicht griffige Beschichtung auf der Rückseite. In Kombination mit den geraden Kanten des Xiaomi 14 und den abgerundeten Ecken liegt das Smartphone gut in der Hand - sogar einhändig. Die Kanten der Rückseite des Xiaomi 14 sind leicht gewölbt, um ein Relief zu erzeugen und das Smartphone angenehmer in der Hand liegenzulassen. / © nextpit Vor dem Xiaomi 14 testete ich das Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) und davor das Apple iPhone 15 Pro Max (Test). Beides sehr große und schwere Smartphones. Der Wechsel zu einem normaleren Formfaktor wie dem des Xiaomi 14 tat mir wirklich gut. Die 6,36 Zoll des Xiaomi-Flaggschiffs machen es nicht zu einem wirklich kompakten Smartphone, aber ich schätze das humane Format. Der Rahmen des Xiaomi 14 besteht aus Aluminium. Nein, dieses Jahr nicht aus Titan / © nextpit

Display Das Xiaomi 14 besitzt einen 6,36 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2670 x 1200 px, einer maximalen Helligkeit von 3000 Nits und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Bildschirm ist flach und seine Ränder sind ebenfalls extrem dünn. Auch hier macht Xioami nur sehr wenige Fehler. Stärken des Xiaomi 14: Sehr flach und sehr dünnen Ränder

Helligkeit von 3000 Nits (peak) bzw. 1000 Nits (typ)

Bildwiederholrate 1 bis 120 Hz über LTPO Schwächen des Xiaomi 14: Standardmäßig etwas trübe Farben (sehr leicht anpassbar). Das Xiaomi 14 hat einen 6,36 Zoll großen, flachen AMOLED-Bildschirm / © nextpit Der Bildschirm des Xiaomi 14 ist flach und nicht gekrümmt. Auch seine Ränder sind extrem dünn. Kurz gesagt, man taucht mit diesem 6,36 Zoll großen AMOLED-Panel überall gut ein, egal ob bei Spielen oder Videoinhalten. Die Standard-Farbmetrik erschien mir mit dem Standardmodus ein wenig fade. Aber ich mag es immer noch, wenn es ein bisschen gesättigt ist, also habe ich mich für den Modus "Lebendig" entschieden. Xiaomi ist immer noch sehr großzügig, wenn es um die Optionen zur Anpassung des Displays geht. Wie es sich für ein echtes Flaggschiff-Phone gehört, haben wir eine Bildwiederholungsrate, die zwischen 1 und 120 Hz variieren kann. Die meiste Zeit, abgesehen von einigen Spielen, ist der Bildschirm immer auf 30 oder 60 Hz eingestellt. Die maximale Helligkeit des Bildschirms des Xiaomi 14 wird mit 3000 Nits in der Spitze angegeben. Eine realistischere Zahl ist der Wert von 1000 Nits, der typischerweise erzielt wird. Das ist mehr als ausreichend, um unter allen Umständen eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Den zweiten Lautsprecher muss man mit der Lupe suchen, aber es gibt ihn! / © nextpit

Leistung Das Xiaomi 14 verfügt über einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, der mit 12 GB LPDDR5X RAM und 256 oder 512 GB UFS-4.0-Speicher gekoppelt ist. Das Flaggschiff von Xiaomi ist sehr leistungsstark. Stärken des Xiaomi 14: Die Grafikleistung des Snapdragon 8 Gen 3 und seine Adreno 750 GPU.

Weniger Überhitzung als bei den Vorgängermodellen. Schwächen des Xiaomi 14: Seltsames Verhalten bei der Drosselung in Benchmarks. Das Xiaomi 14 hat, wie auch das Pro-Modell, eine 32 MP Selfie-Linse im Punch-Hole untergebracht. / © nextpit Wenig überraschend bietet das Xiaomi 14 mehr als genug Leistung, um alle Android-Spiele mit hoher Grafik zu spielen. In Grafik-Benchmarks wie 3DMark übertrifft das Xiaomi 14 das Apple iPhone 15 oder das Samsung Galaxy S24 in Sachen Rohleistung. Xiaomi 14

Snapdragon 8 Gen 3 3DMark Wild Life Extreme 5174 3DMark Wild Life Stress Test Bester Loop: 18.189

18.189 Schlechtester Loop: 11.377 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 5148

5148 Schlechtester Loop: 3683 3DMark Solar Bay 8597 3DMark Solar Bay Stress Test Bester Loop: 8588

8588 Schlechtester Loop: 6096 Geekbench 6 Single: 2234

2234 Multi: 6720 Auch bei den Benchmarks stellte ich die gleiche Tendenz zur Überhitzung wie bei den vorherigen Modellen fest. Es sieht so aus, als würde das Smartphone nicht gedrosselt, um Punkte in den Benchmarks zu sammeln, selbst wenn das Smartphone dabei durchbrennt. Das Xiaomi 14 war nach einigen intensiven Tests manchmal glühend heiß. Im konkreten Gebrauch habe ich dieses Verhalten überhaupt nicht beobachtet. Im Gegenteil, das Smartphone hat sich nie merklich überhitzt. Bei einer einstündigen "CoD: Warzone"-Sitzung mit einem Controller, der über USB-C angeschlossen war, und maximaler Helligkeit wurde das Smartphone kaum warm. Ich habe nie große Einbrüche bei den FPS erlebt. Und die Beschichtung auf der Rückseite des Smartphones wirkt fast wie eine Isolierung. Man spürt die Wärme, die das Smartphone abgibt, eher am Aluminiumrahmen als auf der Rückseite. Die Ergebnisse des Xiaomi 14 bei den Benchmarks 3DMark und Geekbench 6 © nextpit Die Ergebnisse des Xiaomi 14 bei den Benchmarks 3DMark und Geekbench 6 © nextpit Die Ergebnisse des Xiaomi 14 bei den Benchmarks 3DMark und Geekbench 6 © nextpit Die Ergebnisse des Xiaomi 14 bei den Benchmarks 3DMark und Geekbench 6 © nextpit Die Ergebnisse des Xiaomi 14 bei den Benchmarks 3DMark und Geekbench 6 © nextpit Die Ergebnisse des Xiaomi 14 bei den Benchmarks 3DMark und Geekbench 6 © nextpit Die Ergebnisse des Xiaomi 14 bei den Benchmarks 3DMark und Geekbench 6 © nextpit

Fotoqualität Das Xiaomi 14 hat ein dreifaches Kameramodul auf der Rückseite. Jede Linse kommt mit einer Auflösung von 50 MP. Doch diese Harmonie auf dem Papier stößt auf die harte Realität der Sensorgrößen und Brennweiten. Fotos, die mit der Hauptkamera aufgenommen werden, sind fast immer gut. Mit den anderen Optiken des Xiaomi 14 ist dies jedoch nicht der Fall. Stärken des Xiaomi 14: Hauptkamera, die in jeder Situation funktioniert

Verlustfreier 3,2facher optischer Zoom

Sehr sauberer Porträtmodus Schwächen des Xiaomi 14: Enttäuschender Ultraweitwinkel-Sensor

Digitaler Zoom ist ziemlich limitiert Das dreifache 50-MP-Kameramodul des Xiaomi 14 liefert überzeugende Ergebnisse / © nextpit Schaut Euch unseren Vergleich der besten Foto-Smartphones des Jahres 2024 an. Hauptkamera und Ultraweitwinkel Die 50-MP-Hauptkamera des Xiaomi 14 basiert auf einem 1/1,31 Zoll großen Sensor mit einer Blende von f/1.6. Sie nimmt standardmäßig Fotos mit 12,5 MP über ein 4-in-1-Pixel-Binning auf. Ob bei Tag oder Nacht, ob x1 oder x2, die Fotos der Hauptlinse des Xiaomi 14 sind immer gut. Der Kontrast ist reich, die Belichtung gut gesteuert und die Detailgenauigkeit stimmt. Selbst bei dem miesen Wetter, das in Berlin fast konstant in 9 von 12 Monaten des Jahres herrscht, schafft es das Xiaomi 14, ein wenig Farbe einzufangen und vor allem ein gutes Niveau an Schärfe zu bieten. Die Ultraweitwinkel-Kamera mit einer Blende von f/2.2 und einem FOV von 115° hat mich hingegen oft enttäuscht. Die Farbinkonsistenzen im Vergleich zur Hauptkamera sind sehr bemerkenswert. Und ich habe selbst bei Tageslichtaufnahmen Unterbelichtungsprobleme festgestellt. Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Teleobjektiv x3,2 Das 50 MP-Teleobjektiv des Xiaomi 14 enthält einen Sensor mit einer Blende von f/2.0, der einen verlustfreien 3,2fachen optischen Zoom betreibt. Dieses Teleobjektiv wird auch im Porträtmodus verwendet, da der x3,2-Zoom die Standardvergrößerung für diesen Modus ist. Am Tag finde ich diese Kamera immer noch sehr relevant. Sie bietet mehr Vielseitigkeit bei der Aufnahme von Bildern, ohne dass die Bildqualität darunter leidet. Bei Nacht ziehe ich es jedoch vor, den 2-fachen Zoom der Hauptkamera zu verwenden. Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (0,6x Zoom/Weitwinkel) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (2x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (3,2x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (5x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (10x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (39x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (60x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (Super-Makro) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Frontkamera im Night-Mode © nextpit Selfie-Cam und Porträtmodus Sowohl bei Selfies als auch mit dem Kameramodul auf der Rückseite fand ich die Freistellung im Porträtmodus sehr sauber. Man hat eine schöne Tiefenwirkung und es gibt nicht zu viele Artefakte am Rand des Motivs im Vordergrund. Bei der Selfie-Kamera hingegen finde ich, dass das Bild viel zu sehr geglättet wird. In der Foto-App ist standardmäßig ein Beauty-Filter aktiviert. Aber selbst wenn ich ihn deaktiviere, stelle ich fest, dass meine Haut viel zu glatt ist und einige Details im Bild durch die digitale Glättung völlig ausradiert oder verschmiert werden. Dieses Ergebnis ist bei Nacht besonders auffällig, da der Nachtmodus ebenfalls eine Glättung anwendet, um das digitale Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen zu reduzieren. Selfie-Cam © nextpit Selfie-Cam © nextpit Selfie-Cam © nextpit Selfie-Cam © nextpit Selfie-Cam mit Porträtmodus © nextpit Selfie-Cam mit Porträtmodus © nextpit Telefoto-Cam mit 3,2-fachem Zoom und mit Porträtmodus © nextpit Nachtmodus Es ist mittlerweile Standard, dass der Nachtmodus des Xiaomi 14 automatisch ist. Und solange Ihr bei der Hauptkamera bleibt, ist das Ergebnis sehr gut. Die Szene ist gut beleuchtet, aber nicht zu hell, um die Natürlichkeit der nächtlichen Atmosphäre zu erhalten. Die Fotos sind sehr detailreich, das digitale Rauschen ist nicht zu stark und der Lense-Flare-Effekt wird richtig abgeschwächt, wenn sich starke Lichtquellen in Eure Komposition schleichen. Sobald man aber in den Ultraweitwinkelbereich oder sogar in den Telebereich geht, macht sich der Qualitätsverlust ziemlich drastisch bemerkbar. Testfoto mit der Frontkamera im Night-Mode © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit

Akkulaufzeit und Aufladen Das Xiaomi 14 hat einen relativ kleinen Akku mit einer Kapazität von 4.610 mAh. Das Xiaomi bietet eine kabelgebundene Aufladung mit 90 W sowie eine kabellose Aufladung mit 50 W. Stärken des Xiaomi 14: Solide Akkulaufzeit

90-W-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Schnelles kabelgebundenes und kabelloses Aufladen Schwächen des Xiaomi 14: – Das 90-W-Ladegerät ist im Lieferumfang des Xiaomi 14 enthalten. / © nextpit Trotz des kleinen Akkus hat sich das Xiaomi 14 während meines Tests als sehr ausdauernd erwiesen. Leider hat der PC Mark Benchmark, den ich normalerweise verwende, nicht richtig funktioniert. Daher kann ich Euch keine Zahlenergebnisse liefern. In der Praxis hielt das Gerät jedoch problemlos eineinhalb Tage lang durch, bevor ich das Smartphone ans Stromnetz anschließen musste. Das Aufladen geht sehr schnell. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass mein Smartphone schnell aufgeladen wird, seit ich ein iPhone benutze. Und ich vermisse es ehrlich gesagt. Xiaomi ist der einzige High-End-Hersteller, der beim Aufladen wirklich gut ist. Samsung und Apple sind da völlig abgeschlagen. Das kabelgebundene Aufladen mit 90 W ermöglicht es, in 30 Minuten von 0 auf 100 Prozent zu kommen, aber nur mit dem Boost-Modus. Ohne Boost-Modus dauert es etwa 50 Minuten.

Datenblatt Technisches Datenblatt Produkt Xiaomi 14 Abbildung Display AMOLED 6,36 Zoll

2670 x 1200 p

120 Hz LTPO SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Speicher 12 GB LPDDR5X RAM

256 / 512 GB UFS 4.0-Speicher OS HyperOS

4 Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates. Kameramodul Hauptkamera 50 MP, f/1.6

Teleobjektiv: 50 / 32 MP, f/2.0

Ultraweitwinkel-Kamera: 50 MP, f/2.2 Selfie-Kamera 32 MP, f/2.0 Akku und Aufladen 4.610 mAh

Aufladen per Kabel mit 90 W

Kabelloses Aufladen mit 50 W Konnektivität 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | NFC | Dual SIM IP-Zertifizierung IP68 Abmessungen und Gewicht 152,8 x 71,5 x 8,2 mm, 193 g