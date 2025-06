Jetzt doch nicht? WhatsApp zieht geplante Werbung im Messenger zurück

WhatsApp: Neue Werbeformate gestoppt

WhatsApp zeigt seinen Nutzern bisher ziemlich wenig Werbung an. Dabei lässt sich die App seit der Übernahme durch Meta im Jahr 2014 kostenfrei nutzen. So verwunderte die Ankündigung vor wenigen Tagen kaum, in Zukunft deutlich mehr Werbung in dem grünen Messenger anzuzeigen. Die Werbung sollte vor allem im WhatsApp-Status zu sehen sein: Vollbild-Anzeigen, analog zu Instagram-Stories, waren vorgesehen. Auch gesponserte Inhalte bei Kanälen zählten zu den geplanten Maßnahmen.

Wie WhatsApp der irischen Datenschutzbehörde mitgeteilt hat, hat man diese Pläne jedoch zunächst gestoppt – zumindest innerhalb der EU. Das Unternehmen informierte die Aufsichtsbehörde selbst über den vorläufigen Verzicht. Ein Start entsprechender Funktionen wird nicht vor dem kommenden Jahr erwartet. Nach Angaben des Politikmagazins Politico laufen aktuell Gespräche zwischen WhatsApp und europäischen Datenschutzbehörden, um regulatorische Fragen zu klären. Meta betont, bei der Werbung besonderen Fokus auf den Datenschutz zu legen. Auch die Datenverknüpfung zwischen WhatsApp, Facebook und Instagram findet laut dem Unternehmen nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers statt.

Das war geplant

Die Änderungen sahen vor, mehr Werbung sowie ein Abomodell bei WhatsApp einzuführen. Bei der Werbung fokussiert man sich genau wie bei Instagram auf die Story-Posts der Nutzer, während die Chats selbst frei von Werbung bleiben sollen. Zusätzlich ermöglicht man Unternehmen, ihre Kanäle zu bewerben und zeigt bei der Suche nach neuen Kanälen gesponsorte Ergebnisse an.

Die Kanäle dienen als Newsticker, um über Themen deiner Wahl auf dem Laufenden zu bleiben. In Zukunft soll es auch kostenpflichtige Kanäle zu einer monatlichen Abogebühr geben. Ein Teil der Einnahmen verbleibt bei WhatsApp und dient so als weitere Einnahmequelle neben der Werbung.

Während diese Änderungen innerhalb der EU vorerst aufgeschoben sind, sollen sie in anderen Regionen bereits in den kommenden Wochen ausgerollt werden.