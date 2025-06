Das eigene Zuhause immer smarter machen. Das ist der Traum vieler Tech-Nerds, um sich das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Doch auch die Sicherheit spielt hier eine wichtige Rolle. Neben Alarmanlagen oder Kamerasystemen können auch Smart Locks hierzu beitragen. Bei tink bekommt jetzt das neueste Modell von einem der wohl beliebtesten Hersteller geboten. Das neue Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) mit passendem Keypad gab es nie günstiger.

Ein smartes Türschloss bietet viele Vorteile: Keine Haustürschlüssel mehr vergessen, Zugangsberechtigungen und sogar Routinen. Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Modelle deutlich voneinander. Spitzenreiter ist derzeit Nuki mit seinem neuen Smart Lock Pro der 5. Generation. Allerdings kommt das Gadget mit einem ordentlichen Preisschild. Jetzt reduziert tink allerdings den Preis, wenn Ihr es Euch zusammen mit dem Nuki Keypad* schnappt.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro Inkl. Nuki Keypad

Darum ist das Smart Lock von Nuki so gut

Bereits in unserem Test zum Nuki Smart Lock Pro war mein Kollege Thomas mehr als überzeugt. Beim Auspacken fällt direkt das neue Design ins Auge. Während die Vorgänger noch klobige kleine Kästen waren, ist das neue Smart Lock Pro deutlich platzsparender und erinnert an einen Türknauf. Im Vergleich zum Nuki Smart Lock Ultra ist die Pro-Variante nicht nur günstiger, sondern verlangt zudem keinen Zylindertausch – Glück gehabt.

Das Smart Lock Pro sieht wie das Smart Lock Ultra aus. / © nextpit

Das smarte Türschloss bietet verschiedene Geschwindigkeitsmodi, die bis zum "Insane-Modus" reichen. Dadurch könnt Ihr selbst darüber entscheiden, wie schnell Eure Tür aufgeschlossen werden soll. In der Nuki-App erhaltet Ihr zudem zahlreiche Funktionen geboten. Hier findet Ihr auch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau des Smart Locks. Dank Matter-Integration könnt Ihr das Gerät auch problemlos in Euer Heimnetzwerk einbinden. Ebenfalls an Bord sind Funktionen wie Auto-Lock und Geo-Fencing.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro Inkl. Nuki Keypad

Lohnt sich das Angebot von tink?

Das Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) ist nicht gerade günstig. Allerdings bietet es einige geniale Features, die Ihr bei der Konkurrenz vergebens sucht. Einen tatsächlich guten Deal erhaltet Ihr erst in Verbindung mit dem Nuki Keypad. Denn für den Zusatz zahlt Ihr mindestens 142,79 Euro im Netz, wodurch Ihr auf Gesamtkosten in Höhe von rund 400 Euro stoßen würdet. Der Online-Shop verlangt für das Nuki-Paket jetzt allerdings nur noch 339 Euro*.

Vor wenigen Wochen gab es die Kombo noch im Angebot für 359 Euro und nun fällt der Preis erneut um 20 Euro. Dadurch seid Ihr hier preislich richtig gut unterwegs, wenn Ihr ohnehin ein Auge auf das neue Türschloss geworfen habt. Möchtet Ihr nicht ganz so viel ausgeben, findet Ihr bei tink auch ein anderes geniales Angebot.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro Inkl. Nuki Keypad

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) zum Bestpreis

Denn der Online-Shop bietet Euch auch das Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) ohne Zubehör für 242,10 Euro* an. Möglich wird dieser Deal-Preis, wenn Ihr den Gutschein "NUKI10" nutzt. Dadurch fällt der reguläre Preis in Höhe von 269 Euro noch einmal etwas, wodurch Ihr einen bisher nie dagewesenen Bestpreis zahlt.

Könnt Ihr also auf das Keypad verzichten und möchtet einfach nur das smarte Türschloss, seid Ihr mit diesem Deal aktuell am besten beraten.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Nuki-Modelle interessant für Euch oder habt Ihr andere Hersteller in Eurem Zuhause integriert? Lasst es uns wissen!