Habt Ihr einfach keine Zeit, ständig mit dem Akkusauger durch die Wohnung zu huschen, kann ein Saugroboter die perfekte Haushaltsunterstützung bieten. Durch Zeitpläne und Routinen saugen die Geräte auch schwierig zu erreichende Stellen gründlich. Der größte Nachteil vieler Saugroboter mit Wischfunktion ist jedoch der hohe Einstiegspreis. MediaMarkt hat sich das wohl auch gedacht und bietet mit dem Roborock Qrevo Plus ein echtes Top-Modell jetzt zum neuen Tiefpreis* an.

Starke Leistung zum kleinen Preis: So gut ist der Roborock-Saugroboter

Natürlich haben wir uns den Roborock-Saugroboter bereits für Euch angeschaut. Unser Smart-Home-Experte Thomas hat 4,5 von 5 Sternen verteilt und konnte eigentlich keinen wirklichen Kritikpunkt ausmachen. Die Saugleistung mit 7.000 Pa ist mehr als ausreichend und vor allem auf glatten Oberflächen zeigt der Qrevo Plus, was er kann. Er erkennt zudem Teppiche sehr genau. Auch die generelle Hinderniserkennung und Laser-Navigation mittels LiDAR-Technologie verläuft recht gut.

Im Hintergrund zu erkennen: Die (fast) vollautomatische Absaugstation des Roborock Qrevo Plus. / © nextpit

Die Wischfunktion eignet sich zudem für eingetrocknete Flecken, ohne dass Ihr die höchste Wasserdurchflussrate einstellen müsst. Ein ausfahrbarer Wischmopp ergänzt das Profil des Saugers, wodurch auch Ecken ordentlich gereinigt werden. In der Roborock-App habt Ihr neben KI-Funktionen auch die Möglichkeit, Routinen und Zeitpläne einzustellen oder Euch eine Karte des Reinigungsbereiches anzeigen zu lassen. Die Lobeshymne zum Robosauger findet Ihr übrigens in unserem Test zum Roborock Qrevo Plus.

Roborock Qrevo Plus bei MediaMarkt: Genialer Deal?

Das reguläre Preis-Leistungs-Verhältnis des Wisch-Saugers ist durchaus anschaulich. Die UVP in Höhe von 749 Euro war zum Release durchaus gerechtfertigt, ist nun allerdings etwas veraltet. Daher ist der Durchschnittspreis im Netz in den vergangenen 3 Monaten bereits auf rund 560 Euro gefallen. Doch MediaMarkt war das wohl noch immer zu teuer. Der Elektronikfachmarkt senkt den Preis des Roborock Qrevo Plus aktuell auf 402,52 Euro* – allerdings nur, wenn Ihr myMediaMarkt-Mitglieder* seid. Nur so könnt Ihr an der derzeitigen Mehrwertsteuer-Aktion teilnehmen.

Damit bekommt Ihr den Saugroboter vom Top-Hersteller jetzt zum bisherigen Tiefpreis. Günstiger war bisher kein anderer Online-Shop. Den nächstbesten Preis im Netz erhaltet Ihr derzeit mit 514 Euro. Auch hier unterbietet MediaMarkt noch einmal deutlich. Möchtet Ihr Euch also einen Robo-Sauger schnappen, der mehr kann, als der Preis vermuten lässt und seid zudem noch Fans von Roborock, solltet Ihr Euch das Angebot nicht entgehen lassen. Der Deal endet allerdings bereits am 30. Juni. Dementsprechend bleibt Euch nicht viel Zeit.

Tiefpreis-Check: Roborock Qrevo Plus 📉 Marktpreis (ø letzte 3 Monate): ca. 560 € 🛍️Nächstbester Preis: 514 € 🔥 MediaMarkt-Deal: 402,52 € (nur mit myMediaMarkt) Jetzt bei MediaMarkt ansehen*

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Roborock Qrevo Plus interessant für Euch oder muss es zwingend das neueste Premium-Modell für 1.300 Euro und mehr sein? Lasst es uns wissen!