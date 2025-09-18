Smartphones sind teuer - manche mehr als andere. Bei Marken wie Samsung, Apple und Co. ist nach oben hin eigentlich keine Grenze gesetzt. Spannend wird es aber, wenn wir mal ans andere Ende der Preisspanne blicken. Bei Amazon bekommt Ihr jetzt nämlich ein Marken-Smartphone für nur rund 65 Euro. Was das Gerät, das kaum mehr als ein Restaurantbesuch für zwei kostet, alles drauf hat, prüfen wir hier.

Für diesen beinahe schon unverschämt günstigen Preis bekommt Ihr das Xiaomi Redmi A5. Normalerweise stehen hier rund 90 Euro auf der Rechnung, aber Ihr kommt jetzt schon für 65,26 Euro dran. Für den Preis dürft Ihr natürlich kein Flaggschiff erwarten, dennoch hat das Smartphone ein paar Trümpfe unter der Haube versteckt.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi A5

Xiaomi Redmi A5 - Was steckt hinter dem Smartphone für unter 70 Euro?

Rein optisch kann sich das A5 schon mal sehen lassen. Es ist 6.88 Zoll groß und das Display löst mit 1.640 x 720 Pixeln auf, was zwar okay ist, aber dennoch unter dem Standard bleibt. Ziemlich stark hingegen ist die Bildwiederholrate von 120 Hz, die alle Inhalte ordentlich flüssig und ohne Ruckler wiedergibt. Das Design ist schlicht, die 32-MP-Dualkamera auf der Rückseite sitzt in einer goldfarbenen Fassung. Mit dieser solltet Ihr schicke Fotos schießen können, laut Hersteller sogar in dunklen Räumen. Eure Fotos speichert Ihr auf 64 GB internem Speicher. Wenn Euch das nicht genügt, könnt Ihr diesen über eine microSD erweitern.

Die Leistung des A5 bleibt aufgrund des Unisoc T7250-Prozessors und drei GB Arbeitsspeicher überschaubar. Einfache Anwendungen wie Surfen, Mails checken oder Videos gucken sollten funktionieren. Bei Anforderungen darüber hinaus, beim Multitasking oder Gaming könnte das Smartphone aber an seine Grenzen stoßen. Ein echter Pluspunkt hingegen ist der Akku mit einer Kapazität von 5.200 mAh. Zum Vergleich: Apples neues iPhone 17 kommt mit lediglich 3.692 mAh daher – und kostet ein Vielfaches davon.

Abstriche müsst Ihr allerdings bei der Verbindung machen, denn das A5 ist maximal 4G-fähig. Die meisten von Euch dürften bei den Funkstandards zwar keinen Unterschied merken. Wer vorhat, große Datenmengen zu downloaden, sollte aber besser auf eine WLAN-Verbindung warten. Für Konnektivität sorgen weiterhin ein 3,5‑mm-Klinken- sowie ein USB-C-Anschluss. Das Smartphone ist darüber hinaus auch Bluetooth-fähig und kommt mit einem integrierten GPS-Modul.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi A5

Lohnt sich das Smartphone?

Für 65,26 Euro liefert Euch Amazon hier echt ein ziemliches Schnäppchen. Ein Smartphone für weit unter 100 Euro ist schon eine ziemliche Seltenheit. Klar, die Features sind nicht mit solchen von High-End-Geräten zu vergleichen, zu verachten sind sie aber trotzdem nicht. Das A5 von Xiaomi liefert eine solide Leistung, sodass es vor allem für Smartphone-Neulinge oder als Zweitgerät eine gute Wahl ist. Wie lange der Rabatt gilt, ist ungewiss. Allerdings ist das Smartphone auch für den vollen Preis von 90 Euro immer noch wirklich günstig bepreist.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi A5

Was sagt Ihr zu dem Xiaomi A5? Findet Ihr den Preis angemessen? Lasst es uns wissen!