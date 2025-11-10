Wir haben ein Angebot bei MediaMarkt gefunden, dass sich wirklich lohnt. Denn das Samsung Galaxy S24 ist gerade 40 Prozent günstiger zu haben und dazu bekommt Ihr sogar noch hochwertige Samsung-Kopfhörer im Wert von rund 150 Euro dazu geschenkt.

Morgen ist Singles Day – und im Zuge des Feiertags für Alleinstehende senkt MediaMarkt das Samsung Galaxy S24 stark im Preis. Das Gerät ist erst seit letztem Jahr auf dem Markt und war das Flaggschiff des Herstellers, mit einem Startpreis von rund 800 Euro. Jetzt spart Ihr nicht nur 300 Euro, sondern Ihr bekommt mit den Galaxy Buds 3 Pro auch noch top In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung dazu. Für 479 Euro ist aktuell kein anderer Anbieter günstiger. Und die In-Ears gibt’s auch nur bei MediaMarkt als Geschenk dazu.

Samsung Galaxy S24 Ab 479,00 € Das Samsung Galaxy S24 ist gerade deutlich günstiger zu haben. Zum Angebot!

Smartphone und Kopfhörer von Samsung: Die wichtigsten Details

Schauen wir uns das Gerät einmal genauer an. Allen voran ist hier ein 6,2 Zoll großes AMOLED-Display verbaut – also ein kompakter Bildschirm mit hohen Kontrasten und echtem Schwarz. 120 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen außerdem für eine flüssige Darstellung von Bewegungen. Perfekt beim Zocken, Videos schauen oder Scrollen. Der Samsung Exynos 2400 Prozessor mit 8 GB RAM ist auch heute noch auf einem guten Stand, sodass Ihr sämtliche alltägliche Anwendungen problemlos nutzen könnt. Alle Daten und Apps finden zudem Platz auf 128 GB Speicherplatz und die Triple-Kamera nimmt tolle Fotos mit bis zu 50 MP auf. Der 4.000-mAh-Akku bringt Euch darüber hinaus gut durch den Tag.

Dazu bekommt Ihr gerade – wie bereits erwähnt – auch noch Samsung Galaxy Buds 3 Pro dazu geschenkt. Die In-Ear-Kopfhörer punkten durch einen angenehmen Hörkomfort und einen klaren Sound mit tiefen Bässen. Sie blenden zudem störende Geräusche aus der Umgebung aus, damit Ihr Euch voll und ganz auf Eure Musik konzentrieren könnt. Cool ist: Wenn Ihr ein Gespräch startet, schalten die Kopfhörer automatisch in den Konversationsmodus, damit Ihr Euer Gegenüber gut versteht.

Lohnt sich das Angebot? Wir machen den Check!

Und der Preis? MediaMarkt senkt das Samsung-Smartphone gerade um satte 40 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 479 statt 799 Euro (UVP). Und das ist mit Blick auf den Preisvergleich echt top. Denn: Aktuell ist kein anderer Shop günstiger. Und die Kopfhörer im Wert von knapp 150 Euro machen das Angebot nochmal stärker – die gibt’s nämlich nur bei MediaMarkt dazu.

