Stellt Euch vor, Ihr lest WhatsApp-Nachrichten, bekommt Übersetzungen in Echtzeit oder Navigationshinweise direkt vor Eure Augen projiziert. Genau das soll die neue Ray-Ban Display von Meta möglich machen. Auf dem "Meta Connect"-Event hat Mark Zuckerberg die nächste Generation von Smart Glasses vorgestellt, die wie eine klassische Ray-Ban aussieht, aber mit moderner Technik vollgepackt ist. Dazu könnt Ihr sie mit Eurem Handgelenk steuern. Was es damit auf sich hat, verraten wir Euch in diesem Beitrag.

Brillenglas mit integriertem Display

Das unauffällige Display ist direkt in die Transitions-Gläser eingebaut, die sich automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Smart Glasses, wie z. B. Rokid Glasses oder TCLs RayNeo X3, hat die Facebook-Brille ein Farbdisplay. Sie bleibt leicht durchsichtig und verbindet sich so nahtlos mit Eurem Blick auf die echte Welt. Es reagiert sowohl auf Gesten als auch auf Sprachbefehle.

DIe Ray-Ban Display besitzt eine Auflösung von 600 x 600 px, 42 px per Degree (PPD), 90 Hz Bildwiederholrate und bis zu 5.000 Nits Helligkeit, die sich automatisch an die Umgebung anpasst. Inhalte bleiben damit selbst bei Sonnenlicht klar erkennbar.

Mit einem Gewicht von 69 g ist die Brille etwas schwerer als klassische Wayfarer-Modelle. Der Akku hält im Dauerbetrieb bis zu sechs Stunden. Geladen wird über das faltbare Lade-Etui, das vier volle Ladezyklen ermöglicht und sich platzsparend zusammenklappen lässt.

Die Meta Ray-Ban Display wird dank Armband übers Handgelenk gesteuert. / © meta

Steuerung mit dem Handgelenk?

Die eigentliche Revolution ist das Neural Band. Das Armband erkennt über Muskelsignale kleinste Fingerbewegungen und übersetzt sie in Befehle: Wischen mit dem Daumen navigiert durch Menüs, eine „Pinch“-Geste (Daumen und Zeigefinger zusammenkneifen) bestätigt Auswahlen. Dank haptischem Feedback spürt Ihr jede Eingabe durch sanfte Vibrationen. Das Band ist wasserfest, individuell einstellbar und hält 18 Stunden durch.

Meta AI ist ebenfalls integriert und reagiert auf Eure Sprachbefehle oder Gesten. Ihr könnt damit Gespräche in Echtzeit transkribieren, Übersetzungen abrufen oder Fragen stellen – ähnlich wie bei klassischen Sprachassistenten.

Oakley Meta Vanguard

Meta hat außerdem die Oakley Meta Vanguard vorgestellt. Diese Smart Glasses sind für Sport und Outdoor gedacht, staub- und wasserdicht nach IP67 und kompatibel mit Fitness-Apps wie Strava und Garmin. Dank Meta AI Fitness Agent erhaltet Ihr Analysen und Tipps zu Eurer Leistung. Die Brille verzichtet auf ein Display, setzt dafür auf hochwertige Kameras mit Bildstabilisierung für freihändige POV-Aufnahmen. Mit der neuen Vanguard erhält die Bleequp Ranger nun auch Konkurrenz auf dem Smart-Glasses-Sportmarkt.

Oakley Meta Vanguard / © Oakley

Preis und Release

Die Ray-Ban Display erscheint am 30.09.2025 in den USA für 799 US-Dollar, inklusive Neural Band. Der Verkauf in Deutschland und europaweit startet voraussichtlich Anfang 2026. Die Oakley Meta Vanguard startet bei 549 Euro und ist bereits vorbestellbar.

Was haltet Ihr von Metas Angriff auf den Smart-Glasses-Markt? Welche von den beiden vorgestellten Brillen findet Ihr besser? Schreibt es gerne in die Kommentare!