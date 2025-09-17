Geheimnis gelüftet: Ray Ban mit nächstem Kracher

Ihr kennt sie schon, die Meta Ray-Ban-Brille, die bisher vor allem durch ihren typischen Style und smarte Features wie AI-Funktionen auffiel. Doch jetzt könnte Meta einen echten Schritt nach vorne machen. Laut aktuellem Leak arbeitet Facebook an einer Ray-Ban mit integriertem Display, die direkt mit anderen Smart-Glasses-Herstellern konkurrieren soll.

Was erwartet Euch?

Das geleakte Material zeigt Metas komplettes Smart-Glasses-Portfolio: die aktuellen Ray-Ban-Meta-Brillen, die kürzlich vorgestellten Oakley-Meta-HSTN-Brillen sowie zwei unveröffentlichte Modelle. Besonders spannend sind die Neuheiten, die Oakley-Meta-Sphaera-Sportbrille und eine HUD-Brille mit Meta-Ray-Ban-Display-Branding.

Der Leak, ein inzwischen gelöschter YouTube-Clip, zeigt ein neues Ray-Ban-Design. Die Display-Brille verfügt über ein Display, das nur für das rechte Auge sichtbar ist. Das Video demonstriert AI-Interaktionen und Navigationsfunktionen für Fußgänger. Die Steuerung erfolgt über ein Handgelenkband, mit dem Nutzer durch Fingerbewegungen Buchstaben eingeben und so Nachrichten beantworten können. Wer den Clip gesehen hat, merkt sofort: Meta will nicht nur coole Brillen machen, sondern smarte Displays endlich massentauglich auf den Markt bringen.

Bisherige Smart-Glasses sind oft klobig oder technisch sperrig. Meta kombiniert nun Alltagsdesign mit futuristischen Features, sodass smarte Technologie wirklich tragbar wird. Die neue Ray-Ban soll angeblich 70 g wiegen, fast mehr als der Vorgänger. Nachrichten, Navigation oder Benachrichtigungen könnten bald direkt vor Euren Augen erscheinen, ohne dass Ihr zum Smartphone greifen müsst.

Wann könnt Ihr sie sehen?

Die genauen Details zu Preis oder Verfügbarkeit sind noch unklar. Fest steht: Die Meta Connect startet morgen, und dort wird Meta die Brille vermutlich offiziell vorstellen. Dann zeigt sich, ob der Leak nur ein Prototyp ist oder tatsächlich die erste Ray-Ban mit integriertem Display präsentiert wird.