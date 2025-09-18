Speicher voll? So installiert Ihr iOS 26 trotzdem

Topthemen

iOS 26 ist da und bringt ein nagelneues Design und viele praktische Funktionen auf Euer iPhone. Doch viele Nutzer können das Update nicht installieren – der Speicherplatz ist zu knapp. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Update trotzdem einspielen könnt, ohne Daten zu löschen.

Die Installation von einem neuen Update braucht immer viel Speicherplatz. Rund 15 Gigabyte sind es bei iOS 26. So viel Speicher hat nicht jeder auf seinem iPhone frei. Gerade bei Modellen mit 64 oder 128 Gigabyte ist man schnell am Limit und hat nicht mal eben 15 Gigabyte für ein Update frei. Und so müssen Apps oder Fotos weichen. Doch das muss nicht sein.

iOS 26 installieren mit zu wenig Speicherplatz

So werden die 15 Gigabyte Speicherplatz, die Euer iPhone fordert, nicht dauerhaft benötigt. iOS 26 braucht nicht mehr Speicher als frühere Betriebssysteme. Die 15 Gigabyte dienen nur vorübergehend dazu, das neue System herunterzuladen und die Installation vorzubereiten. Später steht der Speicher wieder zur freien Verfügung.

Und so lässt sich das Speicherproblem umgehen, indem man das Update nicht über das Handy installiert. Vor iOS 5 im Jahr 2011 konnte man iPhone-Updates gar nicht auf dem Handy selbst installieren. Wer damals ein neues Update installieren wollte, musste zum PC greifen. Und dieser Weg funktioniert bis heute.

So geht’s

Auf dem Mac geht es ganz ohne Extra-Software. Verbindet das iPhone per USB-Kabel mit dem Computer und startet den Finder. Das iPhone taucht an der Seite wie ein USB-Stick auf. Mit einem Klick auf "Software aktualisieren“ wird iOS 26 auf Eurem Computer heruntergeladen und anschließend per Kabel installiert. Dabei wird deutlich weniger freier Speicherplatz auf dem iPhone benötigt als bei der Installation ohne Computer.

Auf einem Windows-PC ist es genauso leicht – jedoch müsst Ihr zuerst iTunes herunterladen. Ist iTunes installiert, startet das Programm und verbindet Euer iPhone per USB. Das iPhone wird von iTunes automatisch erkannt und auch hier könnt Ihr mit einem Klick auf "Software aktualisieren“ iOS 26 herunterladen und installieren.

Dieser Trick funktioniert übrigens nicht nur bei iOS 26, sondern auch mit jedem anderen Update von iPhone und iPad, sollte auf den Geräten zu wenig freier Speicherplatz zur Verfügung stehen.

Timo Brauer

Timo Brauer
Redakteur

Timo war schon immer von fasziniert von Technik. Angefangen mit einem eigenen Technik-Blog im Alter von 14 gefolgt von einiger Zeit als Freelancer, ist er seit 2019 bei beebuzz media an Bord. Hier ist er Experte für alle Themen rund ums Smartphone und testet regelmäßig die neusten Handys und Smart-Home-Gadgets. Auch ist er als "Außenreporter" für inside digital auf zahllosen Events und Messen zu finden. Wenn er nicht gerade neue Gadgets ausprobiert, ist er auf Reisen. Hier am liebsten in ganz Europa und immer mit dem Zug. So sind auch einige Artikel zum Thema Bahn entstanden.

