Endlich offiziell: Apple stellt iOS 26 vor

Vereinheitlichte Systemversionen

Apple überarbeitet die Namensgebung seiner Betriebssysteme grundlegend. Anstatt der erwarteten iOS 19 trägt die kommende Version den Namen iOS 26 – eine Maßnahme zur Angleichung aller Apple-Betriebssysteme. Auch macOS, iPad OS und Co. tragen in diesem Jahr allesamt die Nummer 26. Dadurch sollen Nutzer auf einen Blick erkennen können, ob sie die neueste Softwareversion installiert haben.

Das neue Liquid Glass Design

Seit der Einführung des Flat-Designs mit iOS 7 wurde die Benutzeroberfläche kontinuierlich weiterentwickelt. Mit iOS 26 hält nun erstmals seit dem Wechsel von iOS 6 auf iOS 7 ein komplett neues Design Einzug: Liquid Glass. Dieses Design zeichnet sich durch eine transluzente, reflektierende Optik aus, die sich dynamisch an die Umgebung anpasst und eine neue Tiefenwirkung erzeugt. Das Design erstreckt sich über das gesamte System und alle Apps – nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV.

Liquid Glass Design auf allen Apple-Plattformen / © Apple

Das neue Design wird schon auf dem Sperrbildschirm sichtbar. Hintergrundbild und Uhrzeit passen sich nun den eingehenden Benachrichtigungen an, sodass diese nicht mehr überlagert werden. Auf dem Homescreen steht neben dem regulären Modus und dem Darkmode nun auch eine dritte Darstellungsoption zur Verfügung: Clear Look. Hierbei erscheinen App-Icons farblos und wie aus Glas. Dabei wird die Farbgebung des Hintergrundbilds reflektiert, was für einen spannenden Look sorgt.

Der neue Sperrbildschirm in iOS 26 / © Apple

Kamera- und Fotos-App überarbeitet

Apple hat die Kamera-App grundlegend neu gestaltet, um die Benutzeroberfläche intuitiver und übersichtlicher zu machen. Anstatt eine Vielzahl von Funktionen direkt anzuzeigen, beschränkt sich die Startansicht auf die zentralen Optionen: Foto- und Videomodus sowie die Zoomstufen. Zusätzliche Modi wie Panorama oder Zeitlupe sind durch eine Wischbewegung vom unteren Bildschirmrand erreichbar. Einstellungen wie Auflösung und Blitz befinden sich in einem neuen Menü oben rechts.

Kamera-App in iOS 26 / © Apple

Auch die Fotos-App ist neu und wieder in zwei Bereiche aufgeteilt. Damit kehrt iOS 26 zu der früheren Aufteilung zurück, die im vergangenen Jahr entfernt wurde, was zu viel Kritik der Nutzer führte.

Telefon- und Nachrichten-App mit neuen Funktionen

Die Telefon-App erhält eine neue Startseite, die Favoriten und die Anrufliste kombiniert. Siri kann nun eingehende Anrufe von unbekannten Nummern automatisch beantworten und nur durchstellen, wenn kein Spam erkannt wird. Zudem übernimmt Siri Warteschleifen und informiert, sobald eine Person am anderen Ende erreichbar ist. Diese Funktionen sind jedoch derzeit nicht in Deutschland verfügbar.

Jedoch auch hierzulande verfügbar ist die Echtzeit-Übersetzung von Telefonaten, FaceTime-Gesprächen und Nachrichten. Die Übersetzung wird synchron zur Sprache des Anrufers wiedergegeben und steht über APIs auch Drittanbieter-Apps wie WhatsApp zur Integration zur Verfügung.

Integration von KI in alltägliche Anwendungen

Auf Events wie der Google IO, Samsungs Entwicklerkonferenz oder auch der WWDC im vergangenen Jahr steht die KI über allem und dominiert die komplette Präsentation. Davon hat Apple nun Abstand genommen. Stattdessen integriert man die künstliche Intelligenz gezielt in bestehende Apps, um so dort Mehrwerte für die Nutzer zu schaffen.

Beispielsweise analysiert Apple Maps regelmäßig genutzte Routen und warnt automatisch vor Verkehrsproblemen, noch bevor das Fahrzeug gestartet wird. Bordkarten in der Wallet-App werden mit Indoor-Karten des jeweiligen Flughafens ergänzt, und Live-Aktivitäten zeigen den aktuellen Flugstatus auf dem Sperrbildschirm an.

Wallet-App in iOS 26 / © Apple

Und sogar die Screenshots werden dank KI besser. So kann iOS 26 Bildschirmfotos mit Visual Intelligence analysieren und Aktionen vorschlagen. Also etwa einen Termin einstellen oder zu einer Adresse navigieren, die auf dem Bildschirmfoto zu sehen ist.

Release-Datum von iOS 26

iOS 26 wird voraussichtlich im September zusammen mit neuen iPhone-Modellen vorgestellt. Ein genaues Datum ist bisher nicht bekannt. Das Update steht Nutzern ab dem iPhone 11 kostenfrei zur Verfügung. Registrierte Entwickler können ab sofort eine Testversion herunterladen. Eine öffentliche Beta-Version soll in wenigen Wochen zur Verfügung stehen. Mit dieser können alle interessierten Nutzer iOS 26 schon vor der Veröffentlichung testen.