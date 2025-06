Anfang des Jahres machte das Pixel 4a Schlagzeilen, nachdem die australische Regierung das Gerät wegen Überhitzung des Akkus zurückgerufen hatte. Einige Monate später tauchten im Internet Berichte auf, wonach das Pixel 6a aufgrund eines überhitzten Akkus ebenfalls Feuer gefangen haben soll.

Berichte über Überhitzung und Brände beim Pixel 6a

Vergangenen Monat berichtete ein Nutzer, dass sein Pixel 6a mitten in der Nacht Feuer gefangen hatte und Flammen aus der Rückseite des Geräts schossen, die angeblich vom Akku stammten. Im selben Thread wurde ein ähnlicher Fall geschildert, bei dem das Pixel 6a während des Aufladens in Brand geriet.

Ein anderer Nutzer teilte eine vergleichbare Anekdote über sein Pixel-Smartphone mit Android Authority, zusammen mit Bildern, die ein verbranntes Gerät zeigen.

Ein Google Pixel 6a ist angeblich wegen des überhitzten Akkus geschmolzen und hat Feuer gefangen. / © Android Authority

Google plant ein Firmware-Update für den Akku des Pixel 6a

In dem Update, das Google kürzlich für die in Frage kommenden Pixel-Modelle veröffentlicht hat, finden sich angeblich Hinweise und Warnungen zu möglichen Gefahren für den Akku des Pixel 6a. Dementsprechend plant das Unternehmen, in naher Zukunft Software-Updates für das Pixel 6a zu veröffentlichen, die die Akkukapazität und den Ladevorgang des Geräts begrenzen, um eine mögliche Überhitzung des Akkus zu verhindern.

Aufgrund einer möglichen Überhitzung des Akkus werden die Akkukapazität und die Ladeleistung reduziert und ein Austausch des Akkus wird empfohlen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Support-Optionen findest du unter g.co/pixel/6abattery.

Laut der Mitteilung wird eine Warnung ausgegeben, wenn das Gerät 375 Ladezyklen erreicht hat, und die Herabstufung erfolgt, wenn es 400 Ladezyklen erreicht. Das deutet darauf hin, dass die Probleme mit dem Akku spürbar werden, sobald die Zellen anfangen, sich zu verschlechtern oder einen Großteil ihrer Leistung zu verlieren.

Dein Akku hat 375 Ladezyklen erreicht. Wenn dein Akku 400 Ladezyklen erreicht hat, werden die Kapazität und die Ladeleistung aufgrund einer möglichen Überhitzung des Akkus reduziert und ein Austausch des Akkus wird empfohlen. Es gibt Support-Optionen. Weitere Informationen findest du unter g.co/pixel/6abattery.

Interessanterweise verfügen neuere Pixel-Modelle wie das Pixel 9a (Testbericht) über ein verbessertes Akkumanagement, das die Akkukapazität und die Ladeleistung mit der Zeit anpasst.

Google hat Berichten zufolge auch empfohlen, den Akku des Geräts auszutauschen, sobald die Drosselung angewendet wird. Im Moment muss der Suchmaschinengigant noch die genauen Details und den Umfang dieser Initiative veröffentlichen, aber es ist wahrscheinlich, dass er dies ankündigen wird, sobald die Unterstützung fertig ist.

Wenn ihr ein Pixel 6a habt oder jemanden kennt, der ein Pixel 6a hat, solltet ihr den Akkustand auf eventuelle Warnungen überprüfen. Alternativ könnt ihr das Gerät auch auf Anzeichen für eine Abnutzung des Akkus überprüfen, wie z. B. ein aufgequollenes oder aufgeblähtes Panel.

Habt ihr ein Pixel 6a oder ein anderes Pixel-Gerät, das anscheinend eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung aufweist? Was denkt ihr über die von Google angekündigten Maßnahmen? Teile deine Antworten in den Kommentaren!