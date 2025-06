Ein leistungsfähiger Wisch- und Saugroboter für unter 200 Euro? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Und doch genau das soll Euch der Shark Matrix Plus 2-in-1 Saug- und Wischroboter bieten. Wir verraten Euch, was der smarte Staubsauger auf dem Kasten hat und haben außerdem einen exklusiven Rabattcode für Euch, durch den Ihr einen noch besseren Deal abstauben könnt.

Mit einem Saugroboter erleichtert Ihr Euch die Hausarbeit ungemein. Vor allem dann, wenn die Geräte saugen und wischen können. Das gilt auch für den Shark Matrix Plus 2-in-1 Saug- und Wischroboter RV2620WDEU*. Der kleine Putzteufel verspricht dabei nicht nur eine ordentliche Leistung, sondern auch einen richtig genialen Preis. Aktuell spart Ihr nämlich bis zu 250 Euro auf ausgewählte Shark Saug- und Wischroboter* und durch unseren exklusiven Rabattcode gibt's den Saugroboter als echtes Schnäppchen.

Affiliate Angebot Shark Matrix Plus RV2620WDEU Jetzt mit exklusivem Code den absoluten Tiefstpreis ergattern!

Saugroboter mit Wischfunktion unter 200 Euro: Was bietet der Shark Matrix Plus?

Der Shark Matrix Plus 2-in-1 Saug- und Wischroboter kommt mit eigener Ladestation. / © Shark

Eines vorweg: Beim angebotenen Shark-Saugroboter* dürft Ihr natürlich kein Premium-Modell, wie den Shark PowerDetect NeverTouch Pro erwarten. Dennoch bekommt Ihr hier einen smarten Roboter geboten, der Euch das Leben deutlich vereinfacht. Er zählt aufgrund eines Durchmessers von ca. 34 cm und einer Höhe von 10,5 cm eher zu den kleineren Modellen, passt dafür jedoch auch unter viele Möbelstücke. Mit einem Gewicht von ca. 3,5 kg ist er zudem recht leicht, was ihn zu einem optimalen Gerät macht, falls Ihr mehrere Stockwerke reinigen möchtet.

Eine Absaugstation gibt es hier zwar nicht, dafür jedoch eine Ladestation. Der Lithium-Ionen-Akku bietet laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 110 Minuten, bevor Ihr ihn innerhalb von 6 Stunden von 0 auf 100 Prozent laden solltet. Der 0,3 l Staubbehälter muss also manuell von Euch entleert werden. Hier finden sich auch die HEPA-Filter, die vor allem für Allergiker relevant sein dürften. Das eigentliche Highlight des kleinen Putzwunders ist jedoch seine Reinigungsleistung.

Starke Saug- und Wischleistung inklusive

Der Shark Matrix Plus 2-in-1 Saug- und Wischroboter RV2620WDEU arbeitet mit einem 650-W-Motor. Die Nenn-Saugkraft soll zudem bei 650 Pa liegen, was erst einmal nicht sonderlich hoch klingt, allerdings durch Matrix Clean und die Luftstoß-Kantenreinigung ausgeglichen wird. Letztere bläst Schmutz nämlich direkt vor den Robo-Sauger, wodurch dieser dann leichtes Spiel hat. Denn durch diese Funktionen erreicht das Gerät jede Ecke und reinigt so selbst die schwierigsten Stellen gründlich. Aufgrund der Leistung eignet sich die Haushaltshilfe vor allem für Hartböden und Teppiche.

Durch die Luftkanten-Reinigung bläst der Shark-Sauger den Schmutz direkt unter die Bürstenwalze. / © Shark

Noch besser wird das Ganze allerdings durch die Bürsten. Denn Shark hat hier eine selbstreinigende Hauptwalze verbaut, die unter anderem Haare durch eine Anti-Tangle-Technologie entfernt. Zudem besitzt der Roboter eine Seitenbürste zur Eckenreinigung. Da es sich hier um einen Saug- und Wischroboter handelt, bietet der Shark noch eine zusätzliche Funktion. Mit einem Wischpad ausgestattet, bietet das Gerät die sogenannte "Sonic Mopping"-Funktion. Dabei vibriert das Pad mit ca. 100 Schwingen pro Minute, was zu einer 50 Prozent besseren Fleckenentfernung als noch beim Vorgängermodell führen soll. In der App habt Ihr zudem die Möglichkeit, die Wischmodi selbst zu bestimmen. Hier habt Ihr die Wahl zwischen Eco, Normal und Max.

Navigation und App-Support

Dank LiDAR-Navigation erkennt der Shark Matrix Plus 2-in-1 Saug- und Wischroboter Hindernisse direkt. / © Shark

Natürlich ist das Gerät auch über Sprachbefehle steuerbar. Der Shark RV2620WDEU ist mit Alexa und Google Assistant kompatibel. Über die App habt Ihr zudem die Möglichkeit, No-Go-Zonen einzurichten oder bestimmte Bereiche noch einmal reinigen zu lassen. Damit sich das Gerät zurechtfindet, findet sich auch ein LiDAR-Turm auf der Oberseite. Die lasergestützte Navigation sorgt dafür, dass der Saugroboter mit Wischfunktion Hindernisse gekonnt umkurvt. Auch ein Absturzsensor ist vorhanden, der ein Herunterfallen von Treppen verhindern soll.

In der App könnt Ihr unter anderem No-Go-Zonen einrichten. / © Shark

Zu guter Letzt schauen wir noch auf den Lieferumfang und die Lautstärke. Im Betrieb misst das Gerät laut Hersteller ca. 69 dB, wodurch er sich nicht von anderen Saugrobotern unterscheidet. Im Paket erhaltet Ihr neben dem Hauptakteur auch noch die Ladestation, sowie HEPA-Filter, zwei Seitenbürsten und zwei Wischpads.

So wird der günstige Saugroboter noch günstiger

Aufgrund der aktuellen Aktion von Shark* reduziert der Hersteller den Saugroboter bereits von 399,99 Euro auf 219,99 Euro*. Nutzt Ihr nun den exklusiven Code "NEXTSHARK15" gibt's noch einmal 15 Prozent Rabatt obendrauf, wodurch Ihr nur noch 186,99 Euro auf den Tresen legen müsst. Somit spart Ihr über 50 Prozent auf den Shark Matrix Plus 2-in-1 Saug- und Wischroboter RV2620WDEU* – günstiger gab's den Sauger bisher nie. Der aktuell nächstbeste Preis liegt mit 249 Euro deutlich über dem jetzigen Angebot direkt vom Hersteller.

Affiliate Angebot Shark Matrix Plus RV2620WDEU Jetzt mit exklusivem Code den absoluten Tiefstpreis ergattern!

Ob sich das Ganze für Euch lohnt, hängt davon ab, was Ihr derzeit sucht. Wenn Ihr einen zuverlässigen Sauger sucht, der unabhängig arbeiten kann und hinter Euch her wischt, seid Ihr hier gut beraten. Auch für Menschen, die einfach mal in die Saugroboter-Welt eintauchen wollen, ist dieses Angebot perfekt geeignet. Soll es etwas leistungsstärker sein, empfiehlt sich jedoch ein Blick in die Aktionsübersicht von Shark*.

Noch mehr Saugroboter mit satten Rabatten

Hier könnt Ihr Euch etwa den Shark PowerDetect NeverTouch Pro 2-in1 Saug-und Wischroboter für 549,99 Euro* schnappen. Auch der Shark PowerDetect Self-Empty Saugroboter ist für 279,99 Euro* erhältlich. Einige Modelle bieten Euch neben dem regulären Rabatt zudem ein Cashback von bis zu 100 Euro. Ein Blick auf die Übersicht von Shark kann sich also durchaus lohnen.

Zum Schluss haben wir zudem noch eine richtig gute Nachricht für Euch. Der Code "NEXTSHARK15" gilt für alle Saugroboter der Shark-Aktion*. Bedeutet, dass Ihr nicht nur den ohnehin schon günstigeren Sale-Preis zahlt, sondern hierauf noch einmal 15 Prozent Rabatt abstauben könnt.

Affiliate Angebot Shark-Saugroboter Spart bei der Aktion auf verschiedene Saugroboter-Modelle!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Einsteiger-Modell interessant für Euch oder benötigt Ihr mehr Leistung? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Shark. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.