Die besten Smartphones unter 200 Euro: Aktuelle Modelle im Vergleich

Mit einem Smartphone unter 200 Euro schnuppert Ihr schon einen Hauch der edlen Oberklasse-Handys. Denn Hersteller wie Xiaomi, Realme oder Motorola bieten Handys mit leistungsstarken Kameras, randlosen Displays und Gaming-fähigen Prozessoren an. Dabei habt Ihr den deutlichen Vorteil, Euch nicht über zwei Jahre an einen teuren Handyvertrag binden zu müssen. Bleibt ihr also lieber unabhängig, sucht Ihr Euch einfach eines der folgenden Smartphones aus.

Das beste Smartphone unter 200 Euro ist ...

Das Redmi Note 9 Pro fällt im Preis und ist somit Sieger unserer Bestenliste! / © AndroidPIT

... das Xiaomi Redmi Note 9 Pro! Dieses Handy empfehlen wir den meisten Käufern, die für Ihr neues Handy nicht allzu viel Geld ausgeben wollen, da es viele ausgewogene Stärken besitzt. Bevor wir ein Stück weiter unten auf die Details eingehen, verraten wir Euch erst einmal, was Ihr von Handys unter 200 Euro erwarten könnt.

Inhaltsverzeichnis

In unseren regelmäßigen Smartphone-Tests sind wir immer wieder überrascht, welche Funktionen Hersteller in günstigen Modellen anbieten. Kurz zusammengefasst dürft Ihr Euch auf folgende Features freuen und müsst die nachfolgenden Kompromisse eingehen:

Große Akkus mit langer Laufzeit

Dual-, Triple-, und Quad-Kameras auf der Rückseite

Flüssige Mobile Games mit geringen oder mittleren Grafikeinstellungen

Dual-SIM-Kompatibilität

Geringere Leistung

(Noch) kein 5G

Weniger Speicher

Plastik-Rückseiten statt Glas

Ältere Kommunikationsstandards (WiFi-5 oder fehlendes NFC)

Langsameres Schnellladen oder kein Wireless-Charging

Geringere Bildqualität der Kameras

In der Regel empfehlen wir Smartphones bis 200 Euro für Nutzer, die zwar eine gewisse Funktionsvielfalt genießen wollen, dabei aber nicht die bestmögliche Qualität erwarten. Auch geht mit der Nutzung günstiger Modelle eine gewisse Sorglosigkeit einher, da der Verlust im Schadensfall geringer ist. Wer also auch auf eine Schutzhülle oder eine Versicherung gegen Displayschäden verzichten will, kann sich gerne an einem günstigen Handy bedienen.

Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro gibt es inzwischen regelmäßig unter 200 Euro. / © NextPit

Bewertung

Pro Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

Riesiger Akku

Gute Kamera mit sinnvollen Funktionen

Leistung Contra LCD-Display nur bedingt Notch-tauglich

Schlechte Lautsprecher

Keine IP-Zertifizierung

Nervige Werbung im Betriebssystem

Mit der Veröffentlichung dieser Bestenliste rutscht das Redmi Note 9 Pro langsam aber sicher in den Bereich der Smartphones unter 200 Euro – und das ist grandios! Denn im Test machte das Redmi Note 9 Pro eine gute Figur und stellte schon zum Preis von 270 Euro einen echten “Bang for the Buck”, also einen Preis-Leistungs-Knüller, dar. Vor allem die Leistung, der mit 5.020 Milliamperestunden unermüdliche Akku und die leistungsstarke Quad-Kamera auf der Rückseite überzeugten hier. Im Netz findet Ihr das Handy inzwischen häufiger für unter 200 Euro und müsst dabei nicht auf Gebrauchtpreise oder B-Ware zurückgreifen.

Eine IP-Zertifizierung fehlt dem Handy allerdings und auch mit einigen vorinstallierten Apps müsst Ihr bei der Nutzung des Redmi Note 9 Pro Vorlieb nehmen. Darüber hinaus sorgen Punch-Hole-Notches in LCD-Displays immer wieder für unschöne Ränder aber damit lässt sich angesichts der vielen positiven Punkte echt gut leben. Das Note 9 Pro ist unser Allround-Sieger, da es in unseren Augen die Bedürfnisse der meisten Nutzer zu einem Preis von unter 200 Euro befriedigt. Allerdings sind die Anforderungen an ein Handy so individuell wie seine Nutzer. Drum findet Ihr nachfolgend noch Tipps für bestimmte Vorlieben und Einsatzzwecke.

Mit dem Realme 7 kauft Ihr Euch ein leistungsstarkes Smartphones. / © NextPit

Bewertung

Pro Gute Performance, die an die Pro-Version ragt

Kamera sorgt für natürliche Aufnahmen

Großer Akku mit effektivem Schnellladen Contra Materialien nicht sonderlich ansprechend

Groß und schwer

Keine IP-Zertifizierung

Hierzulande nur mit 48 Megapixeln (64 in Asien)

In Testbericht überraschte uns das Realme 7 besonders im Hinblick auf die Benchmark-Ergebnisse. Denn die von uns getestete Version mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher reichte in den Leistungstests an die teurere Pro-Variante heran. Da sich die Größe des Arbeitsspeichers vor allem auf das Multitasking auswirkt, holt Ihr Euch mit der günstigsten Realme 7-Version einen echten Leistungsträger für nur 180 Euro im Netz. Mobile Games konnten wir im Test auf den höchsten Grafikeinstellungen zocken und auch sonst überzeugt das Handy.

Denn die Quad-Kamera auf der Rückseite bietet zwar keine wirklich sinnvollen Zusatz-Linsen, nimmt aber dennoch knackscharfe Bilder mit schönen Farben auf. Darüber hinaus glänzt das Realme-Handy mit einem 90-Hertz-Display, das für eine IPS-Panel auch ausreichend hell ist. Lediglich das Plastikgehäuse inklusive schwachem Lautsprecher und schepperndem Vibrationsmotor missfielen im Test. Ansonsten ist das Handy aber ein echter Kauftipp!

Das Huawei P40 Lite bietet eine gute und vor allem sinnvolle Quad-Kamera auf der Rückseite./ © NextPit

Bewertung

Pro Ausgezeichnete Kamera

Sehr schönes Design

Gutes Display

Gute Akkulaufzeit Contra Keine Google-Dienste

AppGallery-Katalog noch im Aufbau

Holpriger Wechsel vom alten Smartphone

Als Huawei im April das P40 Lite vorstellte, staunte die Tech-Welt nicht schlecht: Das günstige Handy bietet eine Quad-Kamera, die in Ihrer Komposition wunderbar harmoniert. Da die Handys aus Huwei P-Serie zu den besseren Kamera-Smartphones auf dem Markt gehören, ist das kein großes Wunder. Schon mit der günstigen Lite-Version lassen sich so sehr gute Bilder aufnehmen, die sich dank Tiefenkamera für gute Porträts und dank Ultraweitwinkelsensor auch gut für Architektur oder Panoramen eignet. Steuert am besten unseren Test zum P40 Lite an, um Euch einen Eindruck von der Bildqualität der (Zitat) “hervorragenden Kamera” zu machen.

Im Jahr 2020 ein Huawei-Smartphones zu empfehlen, geht aber immer auch mit einer Warnung einher: Das Unternehmen darf aktuell keine Google-Dienste mehr nutzen und setzt dementsprechend auf Eigenlösungen. Die sind zwar nicht schlecht, bedürfen aber einiger Umgewöhnung und Kompromisse. Ansonsten bietet das P40 lite ein schönes Display, sieht schick aus und fällt auch in puncto Akkulaufzeit und Leistung nicht ab. Interessiert Ihr Euch generell für Kameras in Smartphones, steuert unseren ultimativen Handykamera-Guide an.

Das Alcatel 3L ist das günstigste Handy im Vergleich, überzeugte im Test dennoch./ © NextPit

Bewertung

Pro Schönes Design und solide Verarbeitung

Display bietet gute Farbwiedergabe

Tolles und aktuelles Android 10

Flüssige Performance mit Spiel-Potenzial

Großer Akku mit 4.000 Milliamperestunden Contra Trotz guter Performance wenig Kraftreserven

Triple-Kamera mit mäßiger Haupt- und schlechten Zusatz-Kameras

Schlechter Sound

Mitgeliefertes Headset kaum zu gebrauchen

Wenn wir an Smartphones bis 200 Euro denken, haben wir den Preisbereich zwischen 100 Euro und 200 Euro im Kopf. Denn schließlich arbeiten wir uns in der Bestenliste der Smartphones unter 100 Euro an besonders günstigen Modellen ab. Das Alcatel 3L (2020) ist mit einem aktuellen Verkaufspreis von 120 Euro (Stand November 2020) fast schon ein Grenzfall. Somit ist das Handy genau richtig, wenn Euch die bisherigen Empfehlungen noch zu teuer waren.

Im Praxis-Test zum Alcatel 3L machte das Handy viel Unmut wett, der sich beim Testen des Alcatel 1S ansammelte. Denn das Handy ist überraschend gut verarbeitet und besitzt mit seiner feinen Wassertropfen-Notch ein schickes Design. Trotz des geringen Preises ließen sich Mobile Games wie PUGB Mobile oder Call of Duty: Mobile flüssig genießen und auch der Akku hielt dabei dank 4.000 Milliamperestunden lange durch. Die Kamera überzeugte allerdings höchstens bei optimalen Lichtverhältnissen und besonders groß sind die Kraftreserven des MT6762 Helio P22-Prozessors nicht. Gut möglich, dass das Handy mit der Zeit langsamer und langsamer wird.

Ein starker AMOLED-Screen macht das Galaxy A40 zu unserem Tipp für Netflix und Co./ © NextPit

Bewertung

Pro Kompakte Größe

Super AMOLED-Display

Schnelles Aufladen

Ultra-Weitwinkel-Sensor

Klinkenanschluss Contra Träge Kamera-App

Schwache Performance

Kurze Akkulaufzeit

Ein “5,9 Zoll großes Infinity-U Super AMOLED Panel mit FHD+-Auflösung (2.340 × 1.080)” heißt es in unserem Testbericht zum Galaxy A40. Das klingt kompliziert, sorgt in unserer Bestenliste aber für den Platz für das beste Display. Denn hinter den Marketing-Terms verbirgt sich ein 5,9-Zoll-Display, das nur durch eine kleine Wassertropfen-Notch an der Oberseite getrübt wird. Zudem setzt Samsung auch im günstigen Galaxy A40 auf ein AMOLED-Display, also auf ein Panel mit der hochwertigen OLED-Technologie. Da jeder einzelne Pixel hier selbst leuchtet, ist die Anzeige im A40 anderen Modellen sowohl in Helligkeit, Kontrast und Farbwiedergabe überlegen.

Dazu stimmt auch die Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln, denn so wirken Texte und YouTube-Videos auf dem Panel knackscharf. Auf dem obigen Bild könnt Ihr zudem dünne Displayränder erkennen, die sich in Zahlen durch ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 85 Prozent ausdrücken lassen. Dank des bei Samsung-Smartphones bekannten Preisverfalls zahlt Ihr im Netz aktuell knapp 200 Euro für das Handy. Film- und Serien-Fans kommen dabei auf Ihre Kosten.

Das Motorola Moto G8 Power hält dank großem Akku lange durch, braucht aber auch seine Zeit zum Aufladen./ © NextPit

Keine Bewertung, da nur im Hands-On

Pro - Contra -

Bei unserer Empfehlung für Smartphones unter 200 Euro mit besonders guter Akkulaufzeit teilen sich die Modelle Moto G8 Power von Motorola und der Leistungssieger Realme 7 den besten Platz. Beide Geräte verfügen über große 5.000-Milliamperstunden-Akkus und lassen sich über Schnellladefunktionen auch fix wieder aufladen. Das ist der Grund, warum das Honor 9A trotz gleichermaßen großem Akku es nicht in die Bestenliste schafft. Im Honor 9A-Test mussten wir uns mit quälend langen Akkulaufzeiten quälen.

Das Moto G8 Power lädt hingegen mit 10 Watt und verkürzt das Aufladen dadurch zumindest ein wenig. Schon wegen des Micro-USB-Anschlusses ist von der Technik aber nicht allzu viel zu erwarten. Im Realme 7 setzt der Hersteller hingegen schon USB-C und auf ein Netzteil mit 30 Watt. Damit macht das Handy selbst im Vergleich zu Oberklasse-Modellen eine gute Figur. Da das Handy aber einen ziemlich leistungsstarken Helio G95-Prozessor und ein Display mit 90 Hertz besitzt, sollte die Akkulaufzeit etwas unter der des Moto G8 Power mit Snapdragon SoC und 60-Hertz-IPS-Panel liegen. Beide Handys müssen aber bei normaler Nutzung nicht abends an die Steckdose.

Das Motorola Moto G 5G Plus wird bei weiterem Preisverfall in die Kategorie der Smartphones unter 200 Euro fallen./ © NextPit

Bewertung

Pro Schnelle Performance mit 5G-SoC

Tolles Display mit 90Hz und HDR 10

Eines der besten Android-Betriebssysteme

Gute Kamera bei gutem Licht

Großer Akku Contra Plastikgehäuse ohne IP-Zertifizierung

Bildqualität nimmt ohne Licht sehr stark ab

Schlechter Lautsprecher

Auch 5G-Smartphones schliddern langsam aber sicher in die Preisklasse unter 200 Euro, knacken die Preisgrenze aber noch nicht ganz. Eines der aktuell günstigsten 5G-Handys, das Moto G 5G Plus, kostet im November 2020 noch 249 Euro. Könnt Ihr also noch ein paar Wochen warten und nutzt bereits einen 5G-fähigen Mobilfunkvertrag, könnte sich das Warten lohnen. Zumal das Moto G 5G Plus im Test echt sehr gut abschneiden konnte.

Denn das Handy bietet dank des integrierten Snapdragon 765G-SoC viel Leistungsreserven und meistert aktuelle Mobile Games mit Bravour. Darüber hinaus ist das genutzte Panel im 21:9-Format mit 90 Hertz eine Augenweide und macht das Handy schön schlank. Die Kameras überzeugen allerdings eher bei Tag und auf eine IP-Zertifizierung müsst Ihr ebenfalls verzichten.

Natürlich orientieren wir uns bei unseren Empfehlungen auch nach persönlichen Vorlieben und gerade Punkten wie Kameraqualität, Design und Qualität des Displays stimmt sicher nicht jeder zu. Daher nehmen wir nachfolgend noch Geräte auf, bei denen Ihr den Kauf auch nicht bereuen werdet. Auch nennen wir hier Geräte, zu denen wir aktuell leider keinen Test anbieten können.

Neben diesen Modellen wagen wir zum Abschluss unserer Bestenliste der Smartphones unter 200 Euro noch einen Blick in die Zukunft. Denn zu wiederkehrenden Modellreihen gibt es im Vorfeld bereits Gerüchte oder Hersteller haben bereits neue Modelle angekündigt.

In der nächsten Zeit solltet Ihr besonders ein Auge auf den Hersteller OnePlus werfen. Denn nachdem das zu BBK gehörende Unternehmen mit dem OnePlus Nord bereits ein sehr gutes Handy unter 400 Euro herausbrachte, stehen die Modelle N100 und OnePlus Nord N10 5G ins Haus. Liegt das 5G-fähige N10 preislich über 200 Euro, könntet Ihr das N100 in naher Zukunft als festen Bestandteil dieser Liste sehen. Denn besonders der Snapdragon 460 sowie der 5.000-Milliamperestunden-Akku machen das OnePlus N100 zu einem interessanten Kandidaten für diese Bestenliste. Das N100 gehört zu den Handys, die ihr im November 2020 endlich kaufen könnt und wird voraussichtlich Mitte des Monats erscheinen.

Mit den weiteren Nord-Geräten stößt OnePlus in günstigere Gefilde vor. / © OnePlus

Ist Euch beim Handy besonders die Akkulaufzeit wichtig, solltet Ihr das Moto G9 Power im Auge behalten. Motorola kündigte das Gerät Anfang November 2020 an und schreibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 199 Euro aus. Hierfür bekommt Ihr mit dem 6.000-Milliamperestunden-Akku den größten, jemals von Motorola verbauten, Akku. Allerdings beschneidet Motorola den Funktionsumfang im Vergleich zum Vorgänger, um die UVP ein wenig zu drücken. Interessant als neuer Akku-Sieger ist das Handy dennoch.

Wo wir beim Stichwort “Releases” und beim Thema Smartphones sind: Wie testet NextPit neue Geräte überhaupt? Als unabhängiges Nachrichtenmagazin senden uns Hersteller neue Smartphones zu oder reagieren mit der Bereitstellung von Testgeräten auf unserer Anfragen. Dabei handelt es sich stets um Leihgaben, die unsere Redaktion nach dem Test wieder zurückgeschickt werden oder als Dauer-Leihgabe in unserem Büro bleiben.

Unsere Tester, egal ob festangestellt oder freiberuflich, nutzen die Leihgeräte dann so, wie Ihr sie auch nutzen würdet. Wir nutzen die Handys im Alltag, legen unsere SIM-Karte ein und machen zahlreiche Testfotos. Somit bauen wir als Team Erfahrungswerte auf, die uns bei unseren Smartphone-Bestenlisten weiterhelfen. Hierzu besprechen wir im Vorfeld, welche Kandidaten in Frage kommen und wo die Präferenzen der einzelnen Redakteure liegen. Eine klare Empfehlung erhalten nur Geräte, die wir bereits getestet haben. Der Fairness halber werden Alternativen ebenfalls genannt und wir versuchen, unsere Bestenlisten fortwährend aktuell zu halten und um fehlende Geräte zu ergänzen. Habt Ihr Fragen zu unseren Bestenlisten oder zu unserem Testverfahren? Dann scheut Euch nicht, Rückfragen oder Anregungen in unsere Kommentare zu schreiben.

Refurbished, Abverkauf und Gebrauchtkauf

Löst das erstmalige Ablösen der Schutzfolien bei neuer Technik bei Euch keine allzu großen Glücksgefühle aus, könnt Ihr mit dem Gebrauchtkauf auch Handys aus teureren Produktklassen kaufen. Dabei empfiehlt es sich vor allem, auf Geräte mit Refurbished-Auszeichnung zurückzugreifen. Hierbei handelt es sich um gebrauchte Smartphones, die durch Mitarbeiter geprüft und aufbereitet wurden. Besonders spannend sind Refurbished-Geräte, wenn Händler sie mit einer Garantieerweiterung anbieten. So sichert Ihr Euch beim Kauf ab, falls das Handy nach wenigen Wochen den Geist aufgibt.

Diesen Vorteil habt Ihr beim privaten Gebrauchtkauf über Plattformen wie eBay, eBay Kleinanzeigen oder sonstige Portale natürlich nicht. Allerdings sind Gebrauchtgeräte hier zum Teil deutlich billiger, da es keine weiteren Kosten durch Zwischenhändler gibt. Beim sogenannten Abverkauf sichert Ihr Euch zudem ältere Modelle, die Onlineshops noch im Neuzustand vorliegen haben, die aber nicht mehr produziert werden.

Das Warten auf Aktionen und Schnäppchentage

Gerade gegen Jahresende geht mit jedem Technikkauf das Risiko einher, wenige Wochen später auf ein günstigeres Angebot zu stoßen. Denn mit dem Black Friday und der damit verbundenen Black Week, dem Amazon Prime Day, dem Singles Day und dem Cyber Monday gibt es im Oktober um November Rabatttage, die die Wirtschaft vorm Weihnachtsgeschäft ankurbeln sollen. Da Smartphones zu den beliebtesten technischen Geräten überhaupt zählen, solltet Ihr die Augen hier offen halten. Die Daten der diesjährigen Schnäppchentage seht ihr in der nachfolgenden Tabelle:

Kommende Aktionstage Auf diese Aktionstage solltet Ihr mit dem Handykauf vielleicht noch warten: Aktion Datum Singles Day 11. November 2020 Black Week 23. November bis 27. November 2020 Black Friday 27. November 2020 Cyber Monday 30. November 2020

Haltet an diesen Tagen am besten unsere Startseite im Blick. Denn wir suchen in jedem Onlineshops und Herstellerseiten nach Angeboten ab und schätzen Euch die Angebote nach Wertigkeit ein. Wie in diesem Artikel könnt Ihr Euch mit weiteren Testberichten und News zu den jeweiligen Geräten vor dem Kauf informieren.

Kauf im Rahmen von Verträgen und Finanzierungs-Angeboten

Ist Euer altes Handy komplett kaputt und muss direkt ein Ersatz her, könnt Ihr den Anschaffungspreis auch über mehrere Monate aufteilen. Klassisch funktioniert das im Rahmen von Mobilfunkverträgen, bei denen Ihr für einen monatlichen Aufpreis ein neues Handy umsonst oder für eine geringe Einmalzahlung dazu bekommt. Das in der Vergangenheit gefürchtete Branding, also das Einschränken des Smartphones auf einen Netzbetreiber, gibt es dabei in der Regel nicht mehr. Das Risiko, bei Vertragsende mehr für das Gerät zu bezahlen, als beim günstigen Sofortkauf, bleibt jedoch bestehen.

Billige Preise sichert Ihr Euch hingegen bei einer monatlichen Finanzierung. Den Anschaffungspreis des neuen Gerätes zahlt Ihr dabei ohne Vertrag in monatlichen Raten ab und zahlt im Rahmen von Null-Prozent-Finanzierungen nicht einmal etwas durch Zinskosten drauf. Finanzierungen sind durchaus beliebt, doch auch hier gibt es ein gewisses Risiko. Verliert Ihr das neue Handy beispielsweise gleich nach dem Kauf oder geht es kaputt, zahlt Ihr monatelang für ein Gerät, das Ihr gar nicht oder nur in gewissem Maße nutzen könnt.

Seid Ihr nicht zufrieden mit der Auswahl unserer Handys unter 200 Euro? Dann teilt uns Eure Geheimtipps in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels mit. Stimmt für Euch das Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Preisklasse nicht, findet Ihr weitere Smartphone-Bestenlisten in den nachfolgenden Artikeln.