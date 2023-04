Samsung Galaxy A14 Test: Getestet und für gut befunden!

Was könnt Ihr vom Nachfolger eines der meistverkauften Samsung-Smartphones erwarten? Das Galaxy A14 ist ein Einsteiger-Smartphone, das mit 5G-Konnektivität, hervorragender Software-Unterstützung und einem Preis von nur 229 Euro aufwartet. NextPit hat dieses preisgünstige Smartphone getestet – und es hat uns wirklich überrascht.

Bewertung

Pro Solide Leistung im Alltag

Erweiterbarer Speicher

3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Farbenfrohes Display

Zuverlässiger biometrischer Sensor

Ausgezeichnete Software-Unterstützung

Starke Akkulaufzeit

5G-Unterstützung Contra LCD-Panel zu schwach für den Außeneinsatz

Keine Ultraweitwinkelkamera

Langsames kabelgebundenes Laden

Mono-Audio-Lautsprecher

Galaxy A14 5G in Kürze Laut Counterpoint Global Research sicherte sich das Samsung Galaxy A13 5G Platz 4 auf der Liste der zehn meistverkauften Smartphones im Jahr 2022. Obwohl es weltweit erhältlich ist, wurde es vor allem in den Regionen wie der Karibik, Lateinamerika und Indien verkauft. Das Galaxy A14 5G, das im Januar 2023 auf den Markt kommt, soll im Hinblick auf Beliebtheit in die Fußstapfen seines Vorgängers treten. Auch interessant: Samsung Galaxy A34 im Test Deshalb waren wir gespannt darauf, was diese Einsteigerserie jenseits ihres günstigen Preises zu bieten hat. Auf dem Papier ist das Galaxy A14 mit einem MediaTek Dimensity 700, einem SoC der Mittelklasse, ausgestattet und wird in Konfigurationen mit 4/6/8 GB RAM (LPDDR4X) und 64/128 GB Speicher (UFS 2.2) angeboten. Es bietet zwar keine herausragende Leistung, aber ein zufriedenstellendes Erlebnis. Affiliate Angebot Samsung Galaxy A14 5G Zur Geräte-Datenbank Samsung setzt auch bei der Software One UI auf eine solide Update-Politik für das Betriebssystem. Beim Kameramodul hat Samsung jedoch einige Abstriche gemacht, z. B. das Ultraweitwinkelobjektiv entfernt und die weniger beeindruckenden 2-Megapixel-Makro- und Tiefen-Sensoren beibehalten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Samsung Galaxy A14 5G zwar keinen großen Wow-Faktor hat, aber dennoch ein zuverlässiges und erschwingliches Einsteiger-Smartphone ist. Auf der Rückseite des Galaxy A14 erkennen wir schnell die Designsprache der Galaxy S23-Serie. / © NextPit

Design und Display Das Galaxy A14 ist ein großes Handy mit einem 6,6-Zoll großem LCD-Display und einem 5.000-mAh starken Akku. Da es sich um ein günstiges Gerät handelt, ist es offensichtlich, dass das Designteam von Samsung nicht viel Zeit damit verbracht hat, sein Aussehen speziell zu verfeinern. Es ist aber auch klar, dass die A-Serie das Design des Flaggschiffs 2023 aufgreift, wie man an den ähnlich wie bei der Galaxy S23-Serie in das Gehäuse eingelassenen Rückkameras sieht. Aber abgesehen von dieser Ähnlichkeit wirkt alles andere im Vergleich dazu eher bescheiden. Vorteile: Design im Einklang mit der Flaggschiff-Serie 2023

Unterstützt die Kopfhörerbuchse

Erstaunlich leicht für seine Größe

Lebendige Farben auf dem Bildschirm

90-Hz-Bildwiederholrate als Option

Zuverlässiger biometrischer Sensor Nachteile: Die Lautstärke-Tasten sind zu hoch angebracht

Die Bildschirmränder sind zu dick

Das LCD-Display ist für den Außeneinsatz zu dunkel Das Display des Galaxy A14 ist hell genug, obwohl es im direkten Sonnenlicht nicht hell leuchtet. / © NextPit Für ein Einsteigerhandy bin ich angenehm überrascht, dass ein so zuverlässiger Fingerabdrucksensor in die Einschalttaste integriert ist. Außerdem ist die Displayqualität unerwartet beeindruckend, auch wenn sie bei hellem Sonnenlicht im Freien nicht ganz so gut ist. Positiv ist, dass das Gerät mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ausgestattet ist. Die Ränder um den Bildschirm des Galaxy A14 sind etwas dicker als ihr es vielleicht gewohnt seid, aber das ist ein übliches Merkmal der Einsteigerhandys von Samsung. / © NextPit Allerdings weist das A14 einige erwartete Einschränkungen auf, wie z. B. die dicken Displayränder und die seltsam hoch positionierten Lautstärke-Tasten auf der rechten Seite des Kunststoffrahmens. Die Unterstützung eines Kopfhöreranschlusses, die in dieser Preisklasse üblich ist, ist jedoch ein willkommenes Feature, ebenso wie die Option einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Auf dem Kunststoffrahmen sehen wir die Kopfhörerbuchse, das Mikrofon, den USB-C-Anschluss und den Monolautsprecher. / © NextPit

Leistung & Software Vielleicht weil meine Erwartungen niedrig angesetzt waren, war das Galaxy A14 5G eine angenehme Überraschung, was die Leistung angeht. Obwohl es sich um ein zwei Jahre altes SoC (System on a Chip) handelt, ist die MediaTek-Dimensity-700-Serie bei Einsteigergeräten immer noch beeindruckend. Und als 5G-kompatibles Smartphone hat es einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz, nämlich die überlegene Softwareunterstützung von Samsung. Vorteile: Solide Leistung im Alltag .

Überlegene Software-Updates

Unterstützung von erweiterbarem Speicher (microSD bis zu 1 TB)

5G-Unterstützung Nachteile: Mono-Audio-Lautsprecher Die MediaTek-Dimensity-700-CPU (Central Processing Unit) ist ein bemerkenswerter kleiner Chip, der im energiesparenden 7nm-Verfahren hergestellt wird und zwei leistungsfähige Cortex-A76-Kerne besitzt, die früher die Stars der Spitzenchips waren. Zusammen mit einer Mali-G57 MC2-GPU (Graphics Processing Unit) bietet der Dimensity 700 eine stabile Leistung für moderne Geräte. In unserem getesteten A14 wurde er mit 4 GB RAM (LPDDR4X) und 64 GB Speicher (UFS 2.2) kombiniert. Das Samsung Galaxy A14 5G zeigte 99,4 % Stabilität im 3DMark Wild Life Stress Test Benchmark. / © NextPit Einfacher ausgedrückt: Das Galaxy A14 ist schnell, wenn es darum geht, Apps zu starten, mit nur geringen Verzögerungen. Beim Aufnehmen von Screenshots kann es zu einer leichten Verzögerung kommen, aber das ist kein Grund zur Sorge. Und Spiele wie PUBG Mobile sind mit den Standard-Grafikeinstellungen absolut machbar und sorgen für ein reibungsloses Spielerlebnis. Samsung Galaxy A14 5G

Mediatek 700 Dimensity Xiaomi Redmi Note 11

Qualcomm Snapdragon 680 Realme 9 5G

Snapdragon 695 3DMark Wild Life 1,194 450 1,184 3DMark Wild Life Stresstest Beste Schleife: 1.200

Schlechteste Schleife: 1,193 Beste Schleife: 446

Schlechteste Schleife: 442 Beste Schleife: 1.213

Schlechtester Loop: 1,165 Geekbench Einzel: 682

Mehrfach: 1.804

(v6) Einzel: 385

Multi: 1.041

(v5) Einzel: 609

Multi: 1.710

(v5) Ein Nachteil ist der Mono-Audio-Lautsprecher, der enttäuschend sein könnte, wenn Ihr von einem früheren Smartphone Stereo-Lautsprecher gewohnt seid. Mit Kopf- oder In-Ear-Hörern lässt sich das Manko aber leicht beheben. Der Fingerabdrucksensor ist in die Einschalttaste integriert und funktioniert einwandfrei. / © NextPit Was die Software angeht, so läuft auf dem Galaxy A14 die One UI 5.1, die auf Android 13 basiert. Direkt nach dem Auspacken könnt Ihr eine benutzerfreundliche Oberfläche, Anpassungsmöglichkeiten und ein umfangreiches App-Ökosystem erwarten. Funktionen wie Einhandmodus, Game Launcher, Dual Messenger, Digital Well-being und Kindersicherung sind verfügbar. Mehr über Samsungs Software erfahrt Ihr in unserem One UI Tipps Guide. Lest auch: Welche Samsung-Handys das Android 13 Update erhalten haben Ein weiterer erstklassiger Service, den Ihr auf diesem Einsteigerhandy finden könnt, sind die Modi und Routinen, d. h. individuelle Einstellungen, die auf Eure Aktivitäten und Situationen abgestimmt sind. Samsung bietet außerdem Sicherheitsverbesserungen, die auf dem Google-Betriebssystem basieren, sowie eine Fülle von Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten. Laut Samsung könnt Ihr zwei große Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitspatch-Updates erwarten. Das Galaxy A14 läuft auf der One UI 5.1, die auf Android 13 basiert und eine benutzerfreundliche und anpassbare Software ist. / © NextPit Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieses Handy für nur 229 Euro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, da es über 5G-Konnektivität und eine hervorragende Update-Politik verfügt, was es zu einer idealen Wahl für preisbewusste Käufer macht. Zudem bietet Samsung eine Flaggschiff-Software, sodass Ihr viele der gleichen Funktionen wie die Käufer der Galaxy-S23-Serie genießen könnt, mit Ausnahme der erweiterten Kamerafunktionen. Etwas störend ist, dass die Lautstärke-Tasten auf der rechten Seite des Galaxy A14 zu hoch angebracht sind. / © NextPit

Samsung Galaxy A14 5G: Kamera Das Galaxy A14 5G verfügt über ein Triple-Kamera-Setup, bestehend aus einer 50-MP-Hauptkamera und zwei 2-MP-Sensoren samt Optik für Tiefenschärfe und Makroaufnahmen. Der größte Nachteil ist jedoch das Fehlen einer Ultra-Weitwinkel-Kamera in diesem Smartphone. Vorteile: Solide Kameraleistung bei Tageslicht

Saubere Kamera-App

Die Helligkeits- und Farbeinstellungen auf dem Bildschirm sind sehr nützlich Nachteile: Keine Ultra-Weitwinkel-Kamera.

Die Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen sind nur durchschnittlich. Das Galaxy A14 Triple-Modul hat eine 50 MP Hauptkamera und zwei 2-MP-Sensoren für Tiefenschärfe und Makroaufnahmen. / © NextPit Beim Kauf eines Einsteiger-Smartphones ist es wichtig zu wissen, dass diese Geräte auf kostenbewusste Käufer:innen zugeschnitten und in der Regel eher auf Erschwinglichkeit als auf erstklassige Funktionen ausgerichtet sind. Eine der wichtigsten Einschränkungen bei solchen Handys ist die Kameraqualität. Budget-Smartphones sind oft mit weniger ausgefeilten Kamerasystemen ausgestattet, was zu einer geringeren Bildauflösung, schlechteren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und einer geringeren Bandbreite an Kamerafunktionen im Vergleich zu teureren Modellen führen kann. In diesem Sinne muss ich zugeben, dass meine Erwartungen an die Leistung des Galaxy A14 niedrig waren und meine Erwartungen an die Kameraleistung sogar noch niedriger waren. Samsung hat mich jedoch überrascht und meine Annahmen mit diesem preiswerten Gerät widerlegt. Das Galaxy A14 hat keine Ultraweitwinkel- oder Telekamera, aber ihr könnt bei guten Lichtverhältnissen den 2-fachen Zoom verwenden. / © NextPit Auch wenn dieses Gerät kein Ultra-Weitwinkel-Objektiv hat, könnt Ihr das durch alte Gewohnheiten wie das Überqueren der Straße kompensieren, um eine breitere Sicht einzufangen. Wenn Ihr die Bilder auf einem Computer öffnet, bleibt der Eindruck des Vorschaufotos in der Galerie derselbe. Mit anderen Worten: Ihr könnt euch auf die Qualität des Bildes verlassen, das Ihr auf dem Display des Telefons seht. Erfahrung bei Tageslicht Wie bereits erwähnt, verfügt das Galaxy A14 über eine 50-MP-Hauptkamera, die clevererweise eine Pixel-Binning-Technik verwendet. Durch das Zusammenfassen mehrerer benachbarter Pixel auf dem Sensor zu einem größeren Pixel wird das Bildrauschen reduziert, die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert und eine höhere Bildqualität erzielt, auch wenn die Auflösung etwas geringer ist. Bei Tageslichtaufnahmen könnt Ihr helle Bilder mit gutem Kontrast und durchschnittlichem Dynamikumfang erwarten. Das Handy bietet einen 2-fachen Digitalzoom, und je nach Motiv könnt Ihr sogar einen 4-fachen Digitalzoom verwenden, mehr aber auch nicht. Der Porträt-Modus ist anständig, allerdings werden dabei möglicherweise viele Details an den Rändern des fokussierten Objekts abgeschnitten. Hauptkamera 1x (50 MP/draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (50 MP/draußen) © NextPit Hauptkamera 2x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Hauptkamera 2x (draußen) © NextPit Hauptkamera 4x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Hauptkamera 2x (draußen) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen) © NextPit Innenaufnahmen Die Aufnahmen in Innenräumen sind überraschend gut, sogar bei Nacht. Das Handy kommt gut mit künstlichem Licht zurecht. Hauptkamera 1x (drinnen) © NextPit Hauptkamera 1x (drinnen) © NextPit Nachtaufnahmen In der Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen haben Einsteigerhandys ihre größten Herausforderungen, und die Hauptkamera des A14 ist da keine Ausnahme. Ihr müsst auf jeden Fall den Nachtmodus aktivieren, aber der Nachteil ist, dass er nur mit dem 1-fachen Zoom funktioniert, sodass Ihr Euren Abstand zum Motiv anpassen müsst. Je schlechter die Lichtverhältnisse sind, desto schlechter wird die Qualität eurer Bilder. Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus an) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus an) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus an) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus an) © NextPit Hauptkamera 1x (draußen/Nacht-Modus an) © NextPit Selfie-Kamera Die Selfie-Kamera hat 13 MP und hängt stark von den Lichtverhältnissen ab. Dennoch liefert sie meist zufriedenstellende Bilder und einen durchschnittlichen Porträt-Modus. Was mir aufgefallen ist, sind die Ergebnisse in Innenräumen; bei künstlichem Licht liefert dieses Objektiv warme und angenehme Farben. Selfie-Kamera (draußen/Portrait-Mode) © NextPit Selfie-Kamera 1x (drinnen/Nacht-Modus aus) © NextPit Selfie-Kamera (drinnen) © NextPit Selfie-Kamera (drinnen/Portrait-Mode) © NextPit Selfie-Kamera (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit Selfie-Kamera (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit Selfie-Kamera (draußen/Nacht-Modus aus) © NextPit

Samsung Galaxy A14 5G: Akku Das Galaxy A14 ist mit einem riesigen 5.000-mAh-Akku ausgestattet . Das ist zwar eine tolle Nachricht, lässt uns aber auch beim Aufladen am langen Arm verhungern. Denn es dauert 140 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Vorteile: Tolle Akkulaufzeit Nachteile: Langsames kabelgebundenes Laden

Kein Ladegerät in der Verpackung In den Labortests lieferte das Galaxy A14 mit 17 Stunden und 21 Minuten im "PCMark Battery Benchmark" einige der besten Ergebnisse, die wir je bei einem Gerät gesehen haben. Auch im täglichen Gebrauch zeigte es eine hervorragende Leistung. An einem besonders anstrengenden Tag konnte ich das Handy den ganzen Tag über benutzen und hatte am Ende noch 24 Prozent Akku übrig. Nachdem ich es vollständig aufgeladen hatte, legte ich meine SIM-Karte in das Testgerät ein und startete eine einstündige Kamera-Session über eine 4G+ Netzwerkverbindung. Außerdem habe ich an einem einzigen Tag über drei Stunden lang "PUBG Mobile" über Wi-Fi gespielt, im Internet gesurft, Musik gehört und mich mit meinen NextPit-Kollegen über Slack verbunden. Laut dem PCMark-Akku-Benchmark hält das A14 bis zu 17 Stunden durch. / © NextPit Es ist erwähnenswert, dass der MediaTek Dimensity 700 kein stromhungriger Prozessor ist, da er auf einem effizienten 7-nm-Fertigungsprozess basiert. Daher sind die Ergebnisse für ein Smartphone mit einem eingebauten 5.000-mAh-Akku nicht völlig überraschend. Die Ladezeit erwies sich jedoch als großes Manko. Ladezeit Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A34 5 Minuten 5% 9% 10 Minuten 10% 30 Minuten 30% 51% 60 Minuten 61% 85% Volle Ladung 140 Minuten 84 Minuten PC Mark Batterietest 17h21min Autonomie 11h53 Obwohl Samsung-Geräte für ihre etwas langen Ladezeiten bekannt sind, scheint das Galaxy A14 das langsamste aller Samsung-Smartphones zu sein, die ich je getestet habe. Es brauchte mehr als zwei Stunden, um mit einem 45-W-UGreen-Ladegerät vollständig aufgeladen zu werden.

Samsung Galaxy A14 5G: Technische Daten Datenblatt Produkt Samsung Galaxy A14 5G Bild Farben Grün, Lila, Schwarz, Silber Abmessungen 167,7 x 78 x 9,1 mm | 205 g Display 6,6-Zoll-LCD

1080 x 2408 Pixel Prozessor MediaTek Dimensity 700 (weltweit)

Samsung Exynos 1330 (Indien) Speicher 64/128 GB ROM

4/6/8 GB RAM microSD Ja, bis zu 1 TB Software One UI 5.1 basierend auf Android 13 Kamera lesen Dreifach-Kamera

Hauptkamera: 50 MP / F1.8 / Digitalzoom bis zu 10x

Tiefenkamera: 2 MP / F2.4

Makrokamera: 2 MP / F2.4 Frontkamera 13 MP / F2.0 Auflösung der Videoaufnahme Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @30 fps / 120fps @HD Akku 5.000 mAh Erscheinungsdatum Januar 2023 Angebote* Preis prüfen