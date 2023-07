Motorola Razr 40 im Test: Wenn es mal wieder preiswert sein soll!

Wer Kritik sucht, wird sie bei der richtigen Position in der sicht- und auch spürbaren Knickfalte finden. Mich persönlich stört sie nicht, da zum einen das Scharnier einen ordentlichen Eindruck hinterlässt und besagte Falte im täglichen Umgang mit dem Motorola Razr 40 nicht wirklich auffällt. Obendrein ist das Klapp-Foldable auch noch nach IP52 zertifiziert und darf so auch bei Eurem nächsten Badebesuch gern mit an den Poolrand genommen werden. Denn auch unter dem direkten Sonnenlicht lässt sich das Razr-Display perfekt ablesen.

Das Motorola Razr 40 unterscheidet sich in der Größe nur in winzigen Nuancen vom 40 Ultra. Mit einer Größe von 73,95 x 88,24 x 15,8 mm und einem Gewicht von 188,6 g ist es der ideale Hosentaschen-Begleiter. Konkurrent Samsung zeigt es in seinen täglichen Werbespots eindrucksvoll: Das Clamshell-Design liefert auch sonst nützliche Vorteile, wie zum Beispiel das per praktischer Handgeste erstellbare Gruppenselfie.

Aufgeklappt ist das Motorola Razr 40 meiner Meinung nach kaum von einem herkömmlichen Smartphone zu unterscheiden: satte Farben, ein optimaler Kontrast und eine gute Blickwinkelstabilität. Wer sein Moto-Klapp-Foldable so auf den Schreibtisch legt, bekommt sogar die "Moto My UX"-typische Always-on-Anzeige, sofern das Razr eine Bewegung verspürt.

Beim Razr 40 gibt es auch außen was zu glotzen. Aber sicherlich nicht in der Dimension wie bei dem Ultra und auch nicht als vollwertiges Display zu verwendbar. Nein, das 1,5 Zoll große und externe OLED-Display dient mit seiner Auflösung von 194 x 368 px bei 282 ppi eher dazu, dem Besitzer über die wichtigsten Informationen in Kenntnis zu setzen. Das sind bei einer maximalen Helligkeit von 1.000 Nits Dinge wie die Uhrzeit, Datum, aktuelle Akkukapazität, Musik-Steuerung, Wetter und die nächsten anstehenden Termine. Sogar das Annehmen von Telefonanrufen und der Zugriff auf die wichtigsten Quick-Settings (BT, WLAN, Flug-Modus, Taschenlampe, Hotspot etc.) ist von Außenstehenden gewährleistet.

Angefangen von unterschiedlichen Uhren, über die Möglichkeit zu wählen, welche der Panels und Nachrichten außen angezeigt werden sollen. Wichtig ist an dieser Stelle auch noch einmal zu vermerken, dass Euch neben den Hardware-Funktionen zur Sicherheit (Fingerabdruck-Sensor und Face Unlock) auch ThinkShield for Mobile mit regelmäßigen Security Checkups vor Bedrohungen wie Malware, Phishing und Netzwerkangriffe schützt.

Aber eben auch die Sidebar, der Gaming-Hub, Swipe to Split oder das "Ready For"-Feature zur Nutzung des Smartphones auf dem PC oder TV, sind durchaus nützliche Helferlein, welche die Anwendung des faltbaren Smartphones nahezu perfektionieren. Nicht in demselben Umfang wie bei dem Motorola Razr 40 Ultra, aber dennoch mannigfaltig, präsentiert sich die Individualisierung des Außen-Displays.

Unsere besondere Aufmerksamkeit verdient sich das Unternehmen mit seiner hauseigenen Benutzeroberfläche "Moto My UX", welche sehr nah an dem ist, was uns Google mit Android 13 bietet. Darunter die individuelle Farbanpassung des Systems und seinen Icons – wenn gewünscht auch auf Basis des verwendeten Wallpapers – die Schriftart oder das App-Layout.

Als ehemaliges Google-Unternehmen weiß Motorola, wie ein Vanilla-Android-Smartphone auszusehen hat. Und in der Tat folgt auch das Motorola Razr 40 dem einstigen Ruf. Mit Android 13 , hauseigener "Moto My UX"-Benutzeroberfläche und einem Sicherheitspatch vom 1. Juni 2023, kommt das Klapp-Foldable zu Euch. Die Lenovo-Tochter verspricht drei System-Updates und vier Jahre Sicherheits-Patche für das Razr 40, was kein Samsung-Standard ist, aber bis auf ein Jahr weniger Sicherheit, auf dem Google-Niveau.

Was die allgemeine Hitzeentwicklung anbelangt, verhält sich der Prozessor gemäßigt. Kunststück, scheint der Prozessor auf Seiten der Software gut eingestellt zu sein, da er recht früh zur Besonnenheit gerufen wird. Wir wollen uns nicht beschweren, da es in der Ausführung aller im Google Play Store verfügbaren Apps & Spiele – einschließlich unseren wöchentlichen Top-5-Empfehlungen – keine Einschränkungen gibt.

Neben dem schmalen externen Bildschirm ist der verbaute Snapdragon 7 Gen 1 der größte Unterschied zum Ultra-Foldable. Das im 4-nm-Prozess gefertigte SoC ist von der Performance her in der oberen Mittelklasse zu verorten und reichte in unserem Test nicht nur für alle Alltagsanwendungen, sondern auch für rechenintensive Spiele wie Real Racing 3 aus.

Egal, ob Tages-, Weitwinkel, Makro- oder Porträt-Aufnahmen – bei Tage gelingt so gut wie alles. Sogar die bis zu 8-fachen Zoomaufnahmen gefallen uns beim Razr 40 besser als noch beim Ultra-Modell. Gleiches gilt für die Nachtaufnahmen, die meiner Meinung nach nicht mehr so hart abrauschen, wie noch bei dem Ultra. Aber versteht mich nicht verkehrt: Die Aufnahmen besitzen kein Flaggschiff-Niveau, eher Mittelklasse, mit leichter Tendenz nach oben.

Doch Motorola bedient sich bei der Hauptkamera des Razr 40 an der sogenannten Quad-Pixel-Technologie, welche aus der eigentlichen 64-MP-Kamera, mit einer Pixelgröße von 0.7 µm, eine 16-MP-Aufnahme mit einer Pixelgröße von 1.4 µm erstellt. Somit zieht man am Ende wieder nahezu gleich zum Ultra-Flaggschiff, dessen 12-MP-Aufnahme ohne Pixel-Binning schon eine Pixelgröße von 1.4 μm besitzt. Allerdings hat das Ultra eine maximale Blende von f/1.5 gegenüber den f/1.7, welche dadurch mehr Licht auf den Sensor lässt.

Motorola Razr 40: Akku

Zu unserer Verwunderung hat doch das diesjährige Basis-Foldable mit einer Kapazität von 4.200 mAh mehr Energie im Tank, als das Flaggschiff, welches mit 3.800 mAh immerhin mit 400 mAh weniger auskommen muss. Dieser Unterschied sollte sich ja in der täglichen Anwendung, als auch in unserem Batterietest bemerkbar machen.

Gefällt mir:

Kabelloses Laden ist möglich

33-Watt-Netzteil im Lieferumfang

Der Akku ist ausreichend dimensioniert

Gefällt mir nicht:

Eine Komplettladung dauert 1 Stunde

Das Motorola Razr 40 kommt mit einem 33W-TurboPower-Netzteil zu Euch. / © nextpit

Motorola packt Euch ein 33-Watt-TurboPower-Netzteil in die parfümierte Box. Den Turbo zündet dieses jedoch in unserem Test nicht so richtig. Wer seinen Akku – was in der Regel nicht zu empfehlen ist – bis auf das letzte Fünkchen Energie entleert, muss sich eine Stunde lang gedulden, bis wieder 100 Prozent in der Statusbar angezeigt werden. Nach fünf Minuten bekommt Ihr 17 Prozent und nach einer halben Stunde 57 Prozent in die Batterie gepumpt.

Damit kommt Ihr dann aber auch wie ich in meinen Fall mit mehreren zu synchronisierenden Google-Konten locker über den Tag. Ich würde sogar auf einen und einen halben Tag erhöhen, bevor Ihr Euch kabelgebunden oder auch kabellos (5 W) mit neuer Energie versorgt.

In unserem Test mit dem "PC Mark Work 3.0"-Batterietest bekommen wir im Flugmodus, einer Display-Helligkeit von 200 Nits und im 60-Hz-Betrieb immerhin 11 Stunden und 31 Minuten hin. Beim Razr 40 Ultra war es knapp eine Stunde weniger. Ich habe auch aus eigenem Interesse einmal einen Test mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz gemacht.

Trotz intelligenter KI, die maximale Bildwiederholrate macht beim Energieverbrauch einen Unterschied! / © nextpit

Hier waren es am Ende nur noch 10 Stunden und 36 Minuten. Es zeigt sich also, dass trotz intelligenter Regulierung, die in beiden Fällen (60 und 144 Hz) vom System vorgenommen wird, eine niedrige Bildschirm-Refresh-Rate von Vorteil ist, was den Akkuverbrauch anbelangt.