Android 13: Alles, was Ihr über Googles nächstes Handy-OS wissen müsst

In diesem Jahr erwarten wir mit Android 13 die nächste Version des mobilen Betriebssystems von Google. Was wird sich mit Android 13 ändern? Welches Dessert wird Google für den Namen wählen? Wann können wir mit der Markteinführung rechnen? Die (bisherigen) Antworten und Gerüchte auf diese Fragen und vieles mehr findet Ihr in diesem Artikel.

Inhalt:

Android 13: Wann ist mit dem neuen Google-OS zu rechnen?

Android-Veröffentlichungen, zuletzt Android 12 im letzten Jahr, folgen mittlerweile einem sehr vorhersehbaren Zeitplan mit bestimmten Phasen. Das soll den App-Entwicklern und Geräteherstellern helfen, sich auf die neue Version vorzubereiten, die in der Regel im dritten Quartal des Jahres erscheint.

Die erste offizielle Ankündigung erfolgt mit der Veröffentlichung einer ersten Developer Preview (DP). Hier werden Funktionen vorgestellt, die sich noch in der Entwicklung für das System befinden. Der nächste Meilenstein erfolgt in der Regel während der Google I/O – der Veranstaltung des Unternehmens für Entwickler, die traditionell im Mai stattfindet. In diesem Rahmen wird häufig die erste Beta-Version angekündigt.

Nach etwa drei bis fünf Beta-Versionen erklärt Google, dass die Version einen "Release Candidate Build von Android enthält". Das bedeutet, dass der Funktionsumfang endgültig ist und zumindest für App-Entwickler alle App-Schnittstellen (APIs) zum Testen von Anwendungen und Spielen bereitstehen.

Nach einigen Fehlerbehebungen – meist im Zusammenhang mit Stabilitätsproblemen bei Pixel-Smartphones – veröffentlicht Google die stabile Version. Das geschieht zeitgleich mit der Ankündigung einer neuen Pixel-Generation, was seit Android 6 (Marshmallow, damals in der Nexus 5X- und Nexus 6P-Ära) zwischen August und Oktober der Fall ist.

Android 13: Wie wird die Version heißen? Und ist Google abergläubig?

Obwohl Google die Verwendung des Android-Codenamens in der offiziellen Marketingkampagne nach Android 10 aufgegeben hat, lebt die Tradition unter den Entwicklern und Ingenieuren des Betriebssystems weiter.

Für das Android des Jahres 2022 haben frühe Änderungen (Commits), die an das Android Open Source Project (AOSP) Repository gesendet wurden, deutlich gemacht, dass die neue Version intern als Tiramisu bekannt ist.

Rename T to Tiramisu PLATFORM_VERSION_CODENAME is being updated from T to Tiramisu.

Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass der Name in verbraucherorientiertem Material verwendet wird. Ähnlich wie es bei Android 11 (Red Velvet Cake) und 12 (Snow Cone) der Fall war.

Einige NextPit-Redakteure fragen sich zudem, ob Google die "13" vielleicht aus Aberglauben weglassen könnte. In diesem Artikel, wie Ihr eventuell schon gemerkt habt, nennen wir die nächste Version des Betriebssystems einfach "Android 13".

Android 13: Neue Funktionen

Sprachen pro App

Derzeit können Android-Apps verschiedene Übersetzungen in die APK/AAB einfügen, aber das Ändern von Sprachen ist normalerweise eine systemweite Option, die für alle Apps gilt. Mit Android 13 wird sich das ändern, da die Benutzer:innen die Möglichkeit haben, für jede App eine eigene Sprache auszuwählen.

Die neue Funktion wurde von den XDA-Developers entdeckt, und zwar als neue Option im Menü "Sprachen & Eingabe " und in den App-Info-Einstellungen:

Die App-Sprachfunktion ist zwar eine relative Nische, wir NextPit-Redakteur:innen begrüßen es aber / © XDA Developers

Mehr Kontrolle über App-Benachrichtigungen

Um Benachrichtigungsspam zu bekämpfen, haben wir bereits eine gewisse Kontrolle darüber, wie und wann Apps Benachrichtigungen aufs Handy senden können. Laut dem selben XDA-Leak wird die nächste OS-Version eine bessere Lösung bieten.

Obwohl die durchgesickerte Version, zu der die Website Zugang hatte, nicht funktionierte, gab es eine neue Systemberechtigung für Benachrichtigungen, die die Funktion wie den aktuellen Kamera- und Mikrofonzugang behandelt.

Datenübertragung durch Antippen

Diese neue Funktion sieht vielversprechend aus und bringt im Grunde etwas zurück, das mit Android 10 veraltet war: Android Beam! Android Police enthüllte, dass die neue Version des Betriebssystems die Möglichkeit bieten wird, eine Dateiübertragung zwischen Geräten über NFC zu initiieren, genau wie die stillgelegte Funktion.

Obwohl Nearby Share eine ähnliche Lösung für dieselbe Aufgabe bietet, verwendet Tap-to-Transfer die immer beliebteren NFC-Antennen(oder möglicherweise UWB), um Fotos, Videos und andere Dokumente zwischen Telefonen zu übertragen.

Die Android-Ressourcenökonomie

Diese neue Funktion, die unter dem Namen TARE bekannt ist, fügt ein Guthabensystem hinzu, das die Nutzung der Telefonressourcen – CPU, GPU, Akku usw. – durch Apps begrenzt. Das System befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, aber es sieht so aus, als ob es dazu beitragen kann, den Akkuverbrauch unter Android zu verbessern.

Andere Funktionen, die mit Android 13 kommen könnten

Daneben deuten durchgesickerte Android 13-Builds auf einige weitere kleinere Änderungen hin:

Eine spezielle Option zum Anzeigen von QR-Scannern , die über den Sperrbildschirm aufgerufen werden kann.

, die über den Sperrbildschirm aufgerufen werden kann. Verbesserte UWB-Unterstützung , mit mehr Funktionen für Gerätehersteller.

, mit mehr Funktionen für Gerätehersteller. Unterstützung für Bluetooth LE Audio und den Low Complexity Communications Codec (LC3).

und den Low Complexity Communications Codec (LC3). Umschalter für den Audioausgang, der die Möglichkeit bietet, zwischen Lautsprechern, Telefonen und der Einstellung der Lautstärke zu wählen.

Android 13: Visuelle Änderungen

Mehr Farben für Material You

Nachdem die Aufmerksamkeit auf Material You, die neue Designsprache von Android 12, gelenkt wurde, ist Google bereit, das visuelle Konzept mit Android 13 noch weiter zu entwickeln. Laut einem Leak von Android Police wird das neue System noch mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten, mit einer größeren Auswahl an Farben.

Hier seht Ihr die anhand des Hintergrundbilds via "Tonal Spot Style" errechnete Farbpalette – es handelt sich dabei um die klassische Herangehensweise ähnlich der in Android 12. © Google via AndroidPolice Hier ist das Hintergrundbild mit zwei Widgets zu sehen, die jeweils farblich dazu angepasst sind. © Google via AndroidPolice Die heruntergezogene Notification Bar ist ebenfalls dezent farblich angepasst. © Google via AndroidPolice Das gilt auch für diesen Einstellungsdialog im Tonal Spot Style. © Google via AndroidPolice Mit dem Vibrant Style sehen die Farben etwas lebendiger aus. Springt Ihr zurück zum ersten Bild, stellt Ihr fest, dass die Farben im direkten Vergleich stärker gesättigt sind. © Google via AndroidPolice Das Hintergrundbild ist logischerweise das gleiche, doch auch bei den Widgets ist der Unterschied kaum feststellbar. Die Farben wirken hier etwas rötlicher. © Google via AndroidPolice Das gleiche gilt für die Notification Bar, die ebenfalls etwas rosaner wirkt. © Google via AndroidPolice Und schließlich hat auch das Hintergrundbild beim Vibrant Style den Menüdialog etwas rötlicher eingefärbt. © Google via AndroidPolice Jetzt wird's bunt. Mit dem Expressive Style erhält die Farbpalette Töne, die im Hintergrundbild nicht enthalten sind, aber dazu passen. © Google via AndroidPolice Die Widgets sehen hier beispielsweise deutlich bunter aus, zu erkennen etwa an den Zahlen in der Uhr. © Google via AndroidPolice Entsprechend bunter sehen auch die Buttons und Elemente in der Notification Bar und ... © Google via AndroidPolice ... in diesem Menüdialog aus. Das war der Expressive Style. © Google via AndroidPolice Zu guter letzt noch der "Spritz Style", der weniger spritzig, sondern eher dezent daherkommt. Die Farben wirken stark entsättigt. © Google via AndroidPolice Bei den Widgets ist das deutlich zu sehen: Die Zahlen sind hier ganz schön grau. © Google via AndroidPolice Und auch die Notification Bar sieht beinahe schwarzweiß aus, ebenso wie ... © Google via AndroidPolice ... dieser Menüdialog mit dem Spritz Style. © Google via AndroidPolice

Noch ohne Android 12? So bekommt Ihr den Android-12-Look sofort auf Euer Smartphone

Das Layout der Uhr auf dem Sperrbildschirm ändern

Wenn Ihr genug Pixel 6-Bilder auf dem Sperrbildschirm gesehen habt, ist Euch vielleicht aufgefallen, dass im Grunde alle das gleiche einfache Layout hatten, mit der Uhrzeit in der Mitte des Bildschirms mit einem 2x2-Layout (Stunden oben, Minuten unten).

Eine geleakte Version, die erneut von den XDA-Developers aufgetrieben wurde, zeigt, dass Android 13 eine neue Option für den Sperrbildschirm bieten wird. Mit dieser könnt Ihr die zweizeilige Uhr deaktivieren und eine kleinere Uhr in der oberen linken Ecke des Bildschirms platzieren.

Eine kleine Änderung, aber Anpassungsmöglichkeiten sind immer willkommen / © XDA Developers

Android 13: Erwartete Geräte

Wie bei jeder neuen Android-Version üblich, werden Googles Pixel-Geräte die ersten sein, die die neue Version erhalten. Die Veröffentlichung von Android erfolgt in der Regel zeitgleich mit einer neuen Pixel-Generation, so dass ein Pixel-7-Smartphone das erste Telefon sein wird, das mit dem System veröffentlicht wird.

Es wird erwartet, dass das Update am selben Tag für andere Google-Smartphones ab dem Pixel 4 und neuer verfügbar sein wird.

Wie üblich werden die Pixel-Smartphones voraussichtlich als erste Android 13 erhalten / © NextPit

Die Update-Verfügbarkeit für andere Marken und Modelle wird stark variieren, daher empfehlen wir, unseren Leitfaden zu den Update-Richtlinien der einzelnen Hersteller zu lesen:

Dieser Artikel wird bis zur finalen Veröffentlichung von Android 13 ständig aktualisiert.