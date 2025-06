Habt Ihr eine Idee, wo Ihr zweimal pro Woche einen Haufen kostenloser Apps für Android-Handys und fürs iPhone abstauben könnt, für die sonst eigentlich ordentlich Kohle fällig wird? Genau, exakt hier! Also lest schnell weiter, denn die Deals sind nur wenige Tage gültig!

Im Gegensatz zu unseren "Top 5 Apps der Woche", wo wir die Apps sorgfältig auswählen, läuft das hier anders. Anstatt alles zu prüfen und zu testen, haben wir diese Apps schlicht aus dem Grund ausgewählt, weil sie für eine kurze Zeit kostenlos sind. Wir haben dummerweise weder im Google Play Store noch im Apple App Store einen Überblick, wie lange die Angebote gelten. Es lohnt sich also, sie so schnell wie möglich auszuprobieren, aber achtet auf die Hinweise zu Werbung, In-App-Käufen und eventuellen Abofallen.

Unser Tipp: Seid Ihr an einer App interessiert, dann installiert sie – auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und landet in Eurer App-Bibliothek. Ihr könnt die App also direkt wieder vom Handy werfen und dann einfach bei Bedarf wieder kostenlos installieren.

Diese Android-Apps und -Games sind kurze Zeit gratis

Die besten kostenlosen Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

PhotoApp: AI Photo Editor, Art: Eine der vielen Foto-Apps, die Euch Eure Bilder modifizieren lassen. Hier könnt Ihr beispielsweise Euer Gesicht in andere Pics integrieren.

Simple App Locker: Wollt Ihr bestimmte Apps oder Games schützen vor dem Zugriff anderer? Dann bietet Euch diese App, die Möglichkeit, gewünschte Anwendungen mit Pin-Code oder Fingerabdruck abzusichern.

Touch Lock: Diese App tut genau das, was der Name verspricht – Ihr könnt den Touchscreen temporär deaktivieren. Das kann nützlich sein, wenn Ihr beispielsweise Musik oder Videos konsumiert und nicht versehentlich auf den Screen tippen wollt.

PowerAudio: Wollt Ihr mal wieder einem ansprechend aussehendem Musikplayer mit einer guten Bewertung (4,4 Sterne) eine Chance geben? Dann bitte – schlagt zu!

Smart Navigation Bar - navbar: Diese alternative Navigationsleiste ist mit 3,4 Sternen zwar eher mittel bewertet, aber hey – so könnt Ihr der Leiste zumindest testweise und kostenlos mal einen neuen Look verleihen.

Kostenlose Android-Spiele

Defense Zone 3 Ultra HD: Dieses Game hab ich Tower-Defense-Anhänger:innen schon öfter empfohlen. Und tue es immer wieder gern, wenn es wieder kostenlos ist. Richtig tolle Grafik und teils knackig schwer!

Cooking Quest: Besitzt Ihr das Zeug, um mit Eurer Street-Food-Karre die Leute glücklich zu machen? Dann stellt das in diesem Game unter Beweis!

Sudoku Master Premium: Sudoku muss ich hier niemandem erklären, oder? Hier gibt es jedenfalls eine sehr schöne Umsetzung für Knobel-Freunde.

Crossword Quest Premium: Bock, wieder einmal die grauen Zellen zu bemühen? Dann hab ich hier noch was für Freunde von Kreuzworträtseln.

WindWings: Bock auf einen weiteren Ableger des Atari-Klassikers Galaxian? Der hier macht einen richtig guten Eindruck und ist auch toll bewertet. Viel Spaß beim Ballern!

Diese iOS-Apps und -Games sind kurze Zeit gratis

Top kostenlose iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Water Drinking Reminder: Ganz ehrlich, für sechs Euro wäre mir die App, die mich ans regelmäßige Trinken erinnert, echt zu teuer. Aber "für umme" kann man hier bedenkenlos zuschlagen.

Scrap Paper: Eine sehr hoch bewertete und intuitive Notizen-App, die Eure Ideen und Gedanken festhalten will, ohne Euch groß aus dem Workflow zu reißen.

Atten: Screen Time App Blocker: Seid Ihr oft unkonzentriert und blickt öfter aufs Handy, als Ihr solltet? Dann will Euch diese App zur Seite stehen und Eure Screen Time senken.

abCursive: Beherrscht Ihr eigentlich noch richtige Handschrift? Es ist fast ein bisschen ironisch, dass Euch ausgerechnet eine Handy-App beibringen will, wie Ihr eine schöne Handschrift bekommt, oder?

Pocketbooth Photo Booth: Ein Foto-Tool, das der guten, alten Fotokabine nachempfunden ist. Kann ich mir als kurzweiligen Spaß zwischendurch ganz gut vorstellen. Und Ihr?

Kostenlose iPhone-Spiele

Solitaire: Das Spiel, die Aufmachung und selbst der Titel des Spiels sind sensationell schlicht gehalten. Wer gerne Solitär spielt, findet hier eine simple und werbefreie Version, komplett ohne Schnickschnack.

Blindfold Chess: Spannende Idee für ein Schachspiel – Ihr sollt hier nämlich quasi blind spielen. So lernt Ihr, das Spielbrett im Gehirn für Euch zu visualisieren und so ein anderes Verständnis und somit einen anderen Skill fürs Schachspiel zu entwickeln.

Rotaeno: Für dieses Musik-Spiel benötigt Ihr Rhythmusgefühl und ein solides Grundvertrauen ins Gyroskop Eures iPhones. Ihr müsst nämlich Töne treffen, indem Ihr Euer Handy entsprechend dreht.

Spider Solitaire: Wer gerne Solitär spielt, findet hier eine simple und werbefreie Version, komplett ohne Schnickschnack. Huch, den Satz hab ich doch eben schon mal geschrieben. Sei es drum – Ihr könnt uns ja erzählen, welche der beiden Versionen Euch besser gefällt.

Ninja Boy Adventures - Bomberman edition: Könnt Ihr Euch noch an den Spieleklassiker Bomberman erinnern? Fans der Bomberman-Games dürften sich hier schnell zu Hause fühlen.

Damit sind wir für heute schon wieder durch und ich hoffe, Ihr habt alle was Passendes gefunden. Falls nicht, dann gibt es am Samstag bereits die nächste Gelegenheit für App-Schnäppchen. Ach, und tut uns doch bitte einen Gefallen: Solltet Ihr im Artikel über eine App stolpern, bei der das Angebot schon abgelaufen ist, weist uns doch bitte in den Kommentaren darauf hin. Danke!