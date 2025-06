Wenn diese Top-Tipps Eure Neugierde nicht wecken, haben wir noch einen weiteren heißen Tipp für Euch: In unseren kostenlosen Apps der Woche findet Ihr nämlich immer eine Reihe von Premium-Apps, die jetzt gerade kostenlos erhältlich sind – allerdings nur für eine begrenzte Zeit.

Sunset Hills (Android & iOS)

Liebt ihr Rätsel-Adventure-Spiele? Ich erinnere mich noch gut an Day of the Tentacle und Mad Max, aber auch an die abgedroschene Superhero League of Hoboken. Passend dazu ist einer unserer heutigen Tipps das Spiel Sunset Hills, ein handgezeichnetes, narratives Point-and-Click-Puzzle-Adventure. Ich schlüpfe in die Rolle von Nico, einem Hund, der sich auf einer Zugreise in der Nachkriegszeit in einen Schriftsteller verwandelt hat, und treffe alte Freunde und löse Umgebungsrätsel.

Ich liebe die wunderschönen handgezeichneten 2D-Charaktere, die auf magische Weise in 3D-Umgebungen eingebettet sind. Jüngere Spielerinnen und Spieler werden von dem warmen "Märchenbuch"-Stil begeistert sein, und in Verbindung mit den dynamischen Animationen und den eindringlichen Umgebungsgeräuschen wird daraus pure Magie! Es ist, als ob ein Roman lebendig geworden wäre.

Das Tempo der Geschichte mag langsam sein, aber ich habe es auch nicht eilig, das Spiel zu beenden. Ich mag es, wie es Themen wie Freundschaft, Nostalgie, Heilung und die Folgen des Krieges erforscht. Das verleiht dem Spiel einen gewissen Charme und kann emotional sehr ansprechend sein, je nachdem, wo Ihr Euch gerade im Leben befindet.

Preis: 7,99 € (Android), kostenlos (iOS) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (8,99 €, um das ganze Spiel auf iOS freizuschalten) / Konto erforderlich: Nein

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber im Zeitalter der KI lege ich noch mehr Wert auf handgefertigte oder handgezeichnete Bilder. Sunset Hills ist nur eines der Spiele, die mich mit ihren gemütlichen, storyreichen und visuell bezaubernden Rätselabenteuern fesseln. Ich liebe die handgefertigten Umgebungen und die nachdenkliche Erzählung, und es gibt überhaupt keinen Druck, das Spiel zu beenden, so dass ich es in meinem eigenen Tempo spielen kann.

Ladet Sunset Hills aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Crystal of Atlan (Android & iOS)

Ah, noch ein MMORPG, das sowohl für Android als auch für iOS verfügbar ist: Hier kommt Crystal of Atlan, ein Magic-Punk-Titel, der Technologie und Magie unter einem Dach vereint. Von Anfang an geht es hier actionreich zu, denn die Kämpfe sind rasant und reaktionsschnell. Wenn Ihr nach kurzer Zeit in der Lage seid, spektakuläre Kombos, Luftmanöver und knackige Ausweichmanöver auszuführen, fühlt es sich an, als würdet Ihr einen Tanz tanzen, der nie enden soll.

Ein weiterer Aspekt des Spiels, der viele ansprechen wird, ist das vielfältige Klassensystem. Es gibt fünf Basisklassen zur Auswahl (Schwertkämpfer, Musketier, Magister, Puppenspieler, Kämpfer), von denen sich jede auf Stufe 15 in zwei Unterklassen verwandeln kann. So viel zum Thema Tiefe und Flexibilität bei der Anpassung des Builds Eurer Gruppe! Und klar: Das führt natürlich auch zu einem höheren Wiederspielwert.

Dank der Unreal-4-Engine könnt Ihr sicher sein, dass die Grafik hervorragend ist. Die Soundeffekte in den Kämpfen sind ebenfalls gut. Während in den Zwischensequenzen viele Stimmen zu hören sind, waren die meisten Spielabschnitte viel ruhiger. Insgesamt war die Steuerung so gut, dass ich immer wieder weiterspielen wollte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € bis 99,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Crystal of Atlan ist, kurz gesagt, ein ausgefeiltes Action-MMORPG-Erlebnis für die mobile Plattform. Was den Kampf, die Klassensysteme und das PvP angeht, passt alles wie angegossen. Allerdings empfand ich die ausdauerbegrenzte Struktur des Spiels als ziemlich hinderlich für einen tieferen Fortschritt, und die Geschichte könnte ein bisschen mehr Tiefgang vertragen.

Crystal of Atlan herunterladen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

byAir (Android & iOS)

Mit dem Flugzeug zu reisen ist nicht jedermanns Sache, aber manchmal ist es die einzig plausible Option. Für Vielflieger gehören Flugverspätungen oder Umbuchungen zu den meistgefürchteten Dingen. ByAir macht euch das Leben leichter, denn dieser kostenlose und funktionsreiche Flug-Tracker bietet Status-Updates in Echtzeit, Flughafenführer, Visualisierungen des Reiseverlaufs und vieles mehr.

Ihr könnt Flüge live verfolgen und erhaltet minutengenaue Informationen über Abflug- und Ankunftszeiten, Flugsteig- und Terminalinformationen, Routendetails und sogar die verbleibende Flugzeit. Sobald Ihr in der Luft seid, ist das natürlich nicht mehr so wichtig, da Ihr diese Informationen über das In-Flight-Entertainment selbst abrufen könnt.

Reisende an unbekannte Orte werden die KI-gestützten Flughafenführer zu schätzen wissen, die Tipps von anderen Reisenden enthalten, z. B. die schnellsten Sicherheitsschleusen, die besten Restaurants und versteckte Lounges. Es ist auch hilfreich, Karten mit Informationen zu Einrichtungen, Wetter, Verkehrsmitteln und Wechselkursen zur Hand zu haben.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,99 € bis 39,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Mit dieser App seid Ihr bei all Euren Flügen immer auf dem Laufenden. / © nextpit

Wenn Ihr häufig reist, würde ich sagen, dass es sich lohnt, diese App zu installieren. Push-Benachrichtigungen, die Euch rechtzeitig über Statusänderungen, Verspätungen und Gate-Updates informieren, sind immer sehr nützlich. Insgesamt ist die Benutzeroberfläche leicht zu verstehen und zu navigieren.

Ladet byAir aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Cineswipe (Android & iOS)

Liebt Ihr Filme auch so sehr wie ich? Dann ist Cineswipe genau das Richtige für Euch: eine kostenlose Unterhaltungs-App, die dabei hilft, Inhalte durch Wischen zu entdecken. Ja, das bedeutet mehr Bildschirmzeit, aber wenigstens wisst Ihr, dass sie nicht umsonst ist. Mit dieser App kann ich meinen Sehfortschritt verfolgen, persönliche Sammlungen verwalten und detaillierte Statistiken und Clips entdecken – perfekt für jeden Filmfreak!

Insgesamt finde ich die Benutzeroberfläche übersichtlich und intuitiv. Sie verfügt über eine Kartenoberfläche, die es einfach macht, neue Titel zu entdecken. Außerdem werden Informationen von Diensten wie Trakt, TMDB, Letterboxd und TV Time abgerufen, so dass es ein Kinderspiel ist, mehrere Unterhaltungsplattformen an einem Ort zu verwalten.

Wenn Ihr begeisterter TV-Serien-Zuschauer seid, könnt Ihr bereits gesehene Episoden und Filme markieren, heterogene Watchlists pflegen und Benachrichtigungen über den Fortschritt erhalten. Und nicht nur das: Statistikfans werden sich über die detaillierten Statistiken freuen, die die durchschnittliche Sehdauer, die Lieblingsgenres und vieles mehr anzeigen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Filmfans sollten sich Cineswipe zulegen, um den Überblick zu behalten, was sie schon gesehen haben und was sie noch sehen wollen. / © nextpit

Außerdem werden mir kurze, kuratierte Videoschnipsel auf der Grundlage meiner Sehgewohnheiten und meines Geschmacks angezeigt, so dass es ein Kinderspiel ist, Inhalte in einer TikTok-ähnlichen Ansicht zu entdecken. Cineswipe ist ein gut durchdachtes, funktionsreiches Tool für Film- und Serienliebhaber, die ein datengesteuertes Entdeckungsformat schätzen, bei dem man mit dem Finger wischen kann.

Cineswipe herunterladen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store.

Linga (Android & iOS)

Ich habe schon immer davon geträumt, eine andere Sprache zu lernen, aber ich habe es noch nicht geschafft, meinen faulen Hintern hochzukriegen und anzufangen. Ich habe jedoch immer wieder festgestellt, dass Lesen eine der besten Möglichkeiten ist, um eine neue Sprache zu lernen (natürlich zusätzlich zum Sprechen). Hier kommt Linga ins Spiel, eine App, die das Lesen in ein effektives Sprachlern-Erlebnis verwandelt.

Im Grunde kann ich jedes Wort oder jeden Satz in importierten oder in der Bibliothek vorhandene Texte (EPUB, MOBI, PDF, FB2) antippen, um sofort eine Übersetzung, Synonyme, grammatikalische Informationen, Anwendungsbeispiele und sogar die Aussprache zu erhalten. Das Beste ist, dass es auch offline funktioniert! Es gibt über 1.000 kuratierte Bücher zum Durchstöbern, aber ich kann auch meine eigenen hochladen, wenn ich möchte.

Ich weiß, dass die Anzahl der unterstützten Sprachen noch relativ begrenzt ist, aber das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern. Zu diesen Sprachen gehören Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch und andere, was für die meisten Leserinnen und Leser, die eine andere Sprache lernen wollen, ausreichen sollte, um genug Munition zu haben. Ich schätze auch die Möglichkeit, Wörter und Sätze vorlesen zu lassen, was durch die optionalen Offline-Aussprachehilfen noch besser wird.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,49 € bis 109,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Linga eine reichhaltig ausgestattete App zum Sprachenlesen ist, die sich durch integrierte Übersetzung, Wortschatzerweiterung und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Ich würde sie für fortgeschrittene Lernende und begeisterte Leser/innen empfehlen, die ihre Sprachkenntnisse durch Literatur vertiefen wollen. Anfänger/innen sollten vielleicht auf einem niedrigeren oder leichteren Niveau beginnen und einfachere Texte verwenden.

Linga jetzt aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen.

Wir hoffen, dass Ihr mit der Liste der empfohlenen Apps und Spiele dieser Woche ein tolles Wochenende habt! Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob Ihr etwas Nützliches gefunden habt!