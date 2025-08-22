Mal ehrlich: Ein kühles Eis passt doch eigentlich immer – egal ob im Sommer auf dem Balkon oder im Winter gemütlich auf dem Sofa. Und dafür müsst Ihr künftig nicht einmal den Weg ins nächste Café antreten. Mit der neuen Ninja Swirl verwandelt Ihr Eure Küche kurzerhand in eine kleine Eisdiele und zaubert Softeis, Sorbets oder Frozen Yogurt ganz nach Eurem Geschmack.

Nach dem Erfolg der beliebten Ninja Creami und der Slushi bringt der Hersteller Ninja jetzt ein neues Highlight auf den Markt. Während die Creami vor allem cremige Klassiker liefert und die Slushi für erfrischende Drinks sorgt, vereint die neue Ninja Swirl die beliebtesten Creami Features mit einer Softeis-Funktion. Insgesamt stehen Euch so 13 verschiedene Programme zur Verfügung, mit denen Ihr Eure Desserts kreativ gestalten könnt.

Affiliate Angebot Ninja Swirl

Softeis und mehr auf Knopfdruck

Ob luftiges Softeis, klassisches Kugeleis, Frozen Yoghurt oder sogar proteinreiches Fitness-Eis – die Swirl hat für fast jeden Wunsch den passenden Modus. Besonders cool: Dank des Mix-in-Programms lassen sich Toppings wie Schokostückchen, Nüsse oder Keks-Crunch direkt ins Kugeleis einarbeiten (nur bei Kugeleis-Modi). So entstehen individuelle Kreationen, die aussehen wie aus dem Eiscafé. Über den Hebel der Eismaschine startet Ihr die Ausgabe und könnt Softeis in der ikonischen Wirbel-Optik genießen.

Die Ninja Creami Swirl zaubert zahlreiche Eiskreationen / © Ninja

Die Zubereitung ist dabei kinderleicht: Zutaten einfrieren, Maschine starten, Lieblingsmodus wählen – fertig. Wie gewohnt verzichtet Ninja auf einen Kompressor, Ihr müsst Eure Mischung also vorher für 24 Stunden ins Gefrierfach stellen. Danach habt Ihr die Wahl zwischen sechs klassischen Creami-Modi (z. B. Milchshake, Sorbet, Eiscreme) und sechs brandneuen Softeis-Programmen. Im Detail sind das:

Ice Cream : Standard Softeis-Modus

: Standard Softeis-Modus Light Ice Cream : Softeis mit weniger Zucker

: Softeis mit weniger Zucker Fruiti : Fruchtpüree aus Obst

: Fruchtpüree aus Obst Frozen Yoghurt : Mit Joghurt aus Kuhmilch oder auf pflanzlicher Basis

: Mit Joghurt aus Kuhmilch oder auf pflanzlicher Basis Soft Serve Gelato : Klassisches Gelato in der Softeis-Variante

: Klassisches Gelato in der Softeis-Variante CreamiFit: Mit Proteinpulver

Mitgeliefert werden zwei 480-ml-Behälter, in denen Ihr bis zu vier Portionen gleichzeitig zubereiten könnt. Ein Rezeptbuch erleichtert Euch den Start in die Welt der Eiskreationen. Praktisch: Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet – so ist die Reinigung genauso unkompliziert wie die Herstellung selbst.

Preis & Verfügbarkeit der Ninja Swirl

Für die Ninja Swirl zahlt Ihr 369,99 Euro, der Versand ist kostenlos. Da das Modell erst Ende Juli auf den Markt gekommen ist, gilt unser Rabattcode NEXTPIT10 für dieses brandneue Modell leider nicht. Wenn Ihr allerdings mit einer klassischen Creami oder einer Heißluftfritteuse von Ninja liebäugelt, könnt Ihr mit dem Code NEXTPIT10 immerhin zehn Prozent sparen.

Affiliate Angebot Ninja Swirl

Was sagt Ihr zu den Eismaschinen von Ninja? Hättet Ihr gern ein solches Gerät oder tut es das TK-Eis aus dem Supermarkt auch?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Ninja. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.