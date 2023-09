iPhone 15 mit Vertrag: Jetzt die neuen Apple-Modelle vorbestellen

Möchtet Ihr Euch eines der neuen iPhone 15 vorab sichern, habt Ihr seit heute die Möglichkeit dazu. Allerdings sind die Smartphones nicht unbedingt günstig, wodurch sich ein Handyvertrag zusammen mit dem neuen Apple-Gerät durchaus lohnen kann. In diesem Artikel haben wir uns die größten Anbieter einmal genauer für Euch angeschaut.

Die Vorbestellungen des iPhone 15 laufen seit 14 Uhr auf Hochtouren. Doch für viele dürfte ein Startpreis von 949 Euro doch etwas zu teuer sein. Möchtet Ihr das Gerät trotzdem Euer Eigen nennen, lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Tarif-Angebote im Netz. Um Euch die Auswahl etwas einfacher zu gestalten, haben wir in diesem Artikel die größten Anbieter einmal genauer unter die Lupe genommen.

Affiliate Angebot iPhone-15-Serie bei o2 kaufen Mit o2 Mobile M | 25 GB Datenvolumen | 5G | max. 300 MBit/s | 36 Monate Mindestlaufzeit | Jedes Jahr 5 GB Datenvolumen mehr

So bieten o2, Vodafone, 1&1 und die Deutsche Telekom spannende Handyverträge mit dem neuen iPhone an. Bei jedem der Anbieter erhaltet Ihr andere Vergünstigungen und zahlt unterschiedlich viel für die Angebote. Damit Ihr einen groben Überblick erhaltet, bei welchem Anbieter Ihr am günstigsten wegkommt, haben wir jeweils einen der Tarife ausgewählt, die sich nur marginal voneinander unterscheiden. Natürlich findet Ihr entsprechende Angebote zu allen Apple iPhone-15-Modellen

Inhaltsverzeichnis:

Das iPhone 15 bei o2 vorbestellen

Den Anfang in unserer Liste macht o2 (zur Tarifübersicht). Der Anbieter hat gerade eine Aktion laufen, bei der Ihr die Anschlussgebühr spart und zusätzlich noch bis zu 200 Euro erhaltet, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Außerdem zahlt Ihr hier nur 1 Euro als Anzahlung für die Geräte. Als Tarif schauen wir uns den beliebten o2 Mobile M an, bei dem Ihr 25 GB Datenvolumen zur Verfügung habt, das jährlich um 5 GB steigt.

iPhone 15 mit o2-Tarif in der Übersicht Eigenschaft iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Variante 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB Tarif o2 Mobile M o2 Mobile M o2 Mobile M o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich 25 GB + 5 GB jährlich 25 GB + 5 GB jährlich 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 58,49 Euro 65,99 Euro 70,49 Euro 80,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro 1,00 Euro 1,00 Euro 1,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Gesamtkosten 1.404,76 Euro 1.584,76 Euro 1.692,76 Euro 1.944,76 Euro Wechselbonus 100,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten 949,00 Euro 1.099 Euro 1.199 Euro 1.449 Euro Effektive Monatliche Tarifkosten ~ 14,82 Euro ~ 16,07 Euro ~ 16,41 Euro ~ 16,49 Euro Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Wie Ihr seht, zahlt Ihr hier nicht einmal 17 Euro effektiv für den Mobilfunktarif. Allerdings sind die tatsächlichen Kosten recht hoch. Wollt Ihr diese senken, könnt Ihr Euch auch für eine Laufzeit von 36 Monaten entscheiden und direkt einen Wechselbonus in Höhe von 200 Euro erhalten. Bei der kürzeren Variante gibt es immerhin 100 Euro. Wollt Ihr mehr zu den Angeboten wissen, solltet Ihr in unseren o2-Deal zum iPhone 15 reinschauen.

Das iPhone 15 bei Vodafone vorbestellen

Auch bei Vodafone gibt es die neuen iPhone-15-Modelle mit passenden Tarifen. In diesem Fall schauen wir uns den GigaMobil S an. Derzeit gibt es eine Aktion bei Vodafone, welche Euch doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis gewährt. Das bedeutet, dass Ihr bei diesem Tarif gerade 24 GB Inklusiv-Volumen dauerhaft erhaltet und zusätzlich die Anschlussgebühr spart.

iPhone 15 mit Vodafone-Tarif in der Übersicht Eigenschaft iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Variante 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB Tarif GigaMobil S GigaMobil S GigaMobil S GigaMobil S Datenvolumen 12 GB 24 GB 12 GB 24 GB 12 GB 24 GB 12 GB 24 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 61,99 Euro 61,99 Euro 61,99 Euro 61,99 Euro Einmalige Gerätekosten 229,90 Euro 379,90 Euro 479,90 Euro 729,90 Euro Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Gesamtkosten 1.717,66 Euro 1.867,66 Euro 1.967,66 Euro 2.217,66 Euro Reguläre Gerätekosten 949,00 Euro 1.099 Euro 1.199 Euro 1.449 Euro Effektive Monatliche Tarifkosten ~ 32,03 Euro ~ 32,03 Euro ~ 32,03 Euro ~ 32,03 Euro Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Bei Vodafone (zur Tarifübersicht) kosten Euch alle Tarife das Gleiche. So zahlt Ihr für alle Angebote monatlich 61,99 Euro. Allerdings variieren hier die einmaligen Gerätekosten und sind an die regulären Kosten angepasst, wodurch Ihr effektiv 32,03 Euro zusätzlich für die Handyverträge hinlegen müsst. Wollt Ihr eine geringere Anzahlung, könnt Ihr natürlich Tarife mit mehr Datenvolumen wählen, allerdings steigen hier die monatlichen Abschläge und daher die Gesamtkosten.

Das iPhone 15 bei der Deutschen Telekom vorbestellen

Sprechen wir von den größten Anbietern, darf natürlich die Deutsche Telekom auch nicht fehlen. Hier gibt es die neuen iPhones beispielsweise mit dem MagentaMobil M. Dabei erwarten Euch 20 GB Datenvolumen und ein 5G-Tarif im größten Netz Deutschlands. Die Telekom gibt allerdings jetzt schon eine Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen an.

iPhone 15 mit Telekom-Tarif in der Übersicht Eigenschaft iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Variante 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB Tarif MagentaMobil M MagentaMobil M MagentaMobil M MagentaMobil M Datenvolumen 20 GB 20 GB 20 GB 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 59,95 Euro 59,95 Euro 59,95 Euro 59,95 Euro Einmalige Gerätekosten 609,95 Euro 739,95 Euro 849,95 Euro 1.089,95 Euro Anschlussgebühr 39,95 Euro 39,95 Euro 39,95 Euro 39,95 Euro Gesamtkosten 2.088,70 Euro 2.218,70 Euro 2.328,70 Euro 2.568,70 Euro Reguläre Gerätekosten 949,00 Euro 1.099 Euro 1.199 Euro 1.449 Euro Effektive Monatliche Tarifkosten ~ 47,49 Euro ~ 46,65 Euro ~ 47,07 Euro ~ 46,65 Euro Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Bei der Telekom (zur Tarifübersicht) bleiben, wie auch schon bei Vodafone, die monatlichen Kosten gleich. Dadurch zahlt Ihr bei allen iPhone-Modellen 59,95 Euro im Monat. Dafür sind die einmaligen Kosten hier recht hoch und daher die effektiven Tarifkosten. Wollt Ihr jedoch unbedingt zur Telekom wechseln, habt Ihr auch die Möglichkeit, Eure Familien mit den PlusKarten zu versorgen.

Das iPhone 15 bei 1&1 vorbestellen

Auch bei 1&1 bekommt Ihr das iPhone 15 mit passendem 20-GB-Mobilfunktarif angeboten. Hier zahlt Ihr keinen Cent für das Smartphone, allerdings habt Ihr eine Anschlussgebühr, sowie monatliche Kosten zu erwarten. Wie auch bei den anderen Anbietern habt Ihr hier die freie Farbauswahl und befindet Euch im 5G-Netz des Anbieters.

iPhone 15 mit 1&1-Tarif in der Übersicht Eigenschaft iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Variante 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB Tarif Allnet-Flat M+ Allnet-Flat M+ Allnet-Flat M+ Allnet-Flat M+ Datenvolumen 20 GB 20 GB 20 GB 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 56,99 Euro 62,99 Euro 66,99 Euro 74,99 Euro Einmalige Gerätekosten 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro Anschlussgebühr 39,90 Euro 39,90 Euro 39,90 Euro 39,90 Euro Gesamtkosten 1.407,66 Euro 1.551,66 Euro 1.647,66 Euro 1.839,66 Euro Reguläre Gerätekosten 949,00 Euro 1.099 Euro 1.199 Euro 1.449 Euro Effektive Monatliche Tarifkosten ~ 19,11 Euro ~ 18,86 Euro ~ 18,69 Euro ~ 16,27 Euro Zum Angebot*

Bei 1&1 zahlt Ihr effektiv nicht mehr als 20 Euro für den Mobilfunktarif obendrauf. Gerade das iPhone 15 Pro Max ist hier besonders spannend, da Ihr die geringsten tatsächlichen Kosten habt und insgesamt gerade einmal 390,66 für den Handytarif nach zwei Jahren zusätzlich zahlt.

Bedenkt, dass es sich bei dieser Auswahl nur um Beispiele handelt. Ihr könnt natürlich auch Mobilfunktarife mit einem geringeren Datenvolumen nehmen und zahlt dann deutlich weniger im Monat.

Das ist unsere Auswahl der besten Tarif-Angebote zum iPhone 15. Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Habt Ihr andere Angebote gefunden, die wir unbedingt mit aufnehmen sollten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!