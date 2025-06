Seid Ihr bei sonnigen Temperaturen gerne draußen unterwegs, hat Amazon eventuell genau das passende Angebot für Euch auf Lager. Die DJI Osmo Action 4 in der Essential-Combo gibt es nämlich für kurze Zeit zum bisherigen Bestpreis. Die Actionkamera bietet neben großen Sensoren auch eine 4K-Auflösung und richtig starke Bildprofile. Wir haben uns den Kamera-Kracher genauer angeschaut.

Eine Actioncam ist kein Gadget, mit dem Ihr schöne Urlaubsfotos vom Kolosseum in Rom schießt. Gut, dass ist zwar möglich, würde aber den Zweck einer solchen Kamera deutlich verfehlen. Denn eine Actionkamera wurde dafür konizpiert, hochauflösende Bilder selbst bei extremen Bewegungen aufzunehmen. Aus diesem Grund sind die Geräte vor allem bei Extremsportlern, wie Mountainbikern oder Iron-Man-Athleten, beliebt. Amazon reduziert ein richtig geniales Modell jetzt so stark, dass Ihr einen neuen Tiefstpreis erhaltet.

Affiliate Angebot DJI Osmo Action 4 Nur für sehr kurze Zeit!

So stark ist die DJI Osmo Action 4 tatsächlich

Die reine Ausstattung lässt hier definitiv einen höheren Preis vermuten. Doch bevor wir uns das Angebot näher anschauen, verraten wir Euch, was Ihr von der Actionkamera erwarten dürft. Die DJI Osmo Action 4* ist handlich und bietet ein duales Touch-Display-System. Der Hauptbildschirm misst 2,25 Zoll, während das variable Frontdisplay, das vor allem zum Vloggen genial ist, eine Bilddiagonale von 1,4 Zoll. Dank IP68-Zertifikat ist die Kamera bis zu 18 Meter ohne Gehäuse wasserdicht und hält auch Staub und Kälte bis zu -20 °C stand.

Dank Quick-Release-Adapter kommt Ihr blitzschnell von der Horizontalen in die Vertikale. / © DJI

Bilder schießt das Gerät mit einem 1/1,3"-CMOS-Sensor und einer f/2,8-Blende. Dabei beträgt die effektive Auflösung circa 12 Megapixel. Richtig spannend lesen sich aber die Video-Features. Denn Euch erwarten 4K-Aufnahmen bei bis zu 120 fps. Zusätzlich bietet die DJI-Kamera eine 10-bit-Farbtiefe gepaart mit einem D-Log M Farb-Profil für noch mehr Dynamik. Die Bildstabilisierung in der vertikalen und horizontalen erfolgt zudem elektronisch, um möglichst ruhige Aufnahmen zu garantieren.

Ebenfalls bei Amazon: Philips Hue im Angebot

In der hier angebotenen Essential-Combo wurde zudem ein 1.770-mAh-Akku verbaut, der bis zu 2,5 Stunden Aufnahmezeit liefern kann. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls an Bord, wodurch Ihr den Akku innerhalb von 20 Minuten wieder auf 80 Prozent bringen könnt. Gespeichert werden Eure Daten auf einer MicroSD-Karte und in der hier erworbenen Version ist zudem noch ein Quick-Release-Adapter im Lieferumfang enthalten.

Affiliate Angebot DJI Osmo Action 4 Nur für sehr kurze Zeit!

Nicht nur für Sportler: Diese Actionkamera lohnt sich wirklich!

Schauen wir also nun auf die Kosten. Wie bereits erwähnt, würde man bei einer solchen Ausstattung von einem Preis jenseits der 300 oder 350 Euro ausgehen. Laut UVP stimmt das auch, denn diese liegt bei 319 Euro. Amazon setzt jetzt allerdings den Rotstift an und streicht über 100 Euro hiervon. Dadurch zahlt Ihr für kurze Zeit nur noch 215,86 Euro für die DJI Osmo Action 4*.

Der Preisvergleich offenbart, dass die Actionkamera bisher noch nie günstiger war. Auch der nächstbeste Preis für die Essential-Combo liegt mit 253 Euro deutlich höher. Selbst ohne zusätzliche Ausstattung kostet Euch das Standard-Modell mindestens 222 Euro beim nächstbesten Online-Shop. Interessant ist auch, dass etwa die Sony FDR-X3000R zum Preis von 350 Euro zwar eine BOSS-Stabilisierung bietet, dafür jedoch auf 120 fps verzichten muss. Ähnliches gilt für die GoPro Hero. Die Actionkamera ist zwar etwas günstiger, bietet aber beispielsweise nur 4K@30fos. Das aktuelle Angebot zur DJI Osmo Action 4 ist also richtig spannend, wenn Ihr Euch eine solche Kamera zulegen möchtet.

Affiliate Angebot DJI Osmo Action 4 Nur für sehr kurze Zeit!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Actionkamera spannend für Euch? Interessiert Ihr Euch generell für solche Angebote? Lasst es uns wissen!