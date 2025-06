Euch sind 50-Zoll-Fernseher einfach zu klein? Dann hat Amazon aktuell ein richtig geniales Angebot auf Lager. Denn hier bekommt Ihr ein aktuelles Modell von 2025 mit einer brachialen Bilddiagonale von 75 Zoll für weniger als 800 Euro. Was der Smart-TV bietet und ob sich der Deal wirklich rentiert, verrät Euch nextpit.

Der neue TCL T8C bietet alles, was ein Fernseher haben muss: Eine geniale Bildgewalt, Gaming-Modus und ein schickes Design. Mit einer Bilddiagonale von rund 1,90 Meter ist das Gerät allerdings etwas sperrig für das Gästeklo oder kleinere Wohnzimmer. Beim Blick auf das aktuelle Amazon-Angebot findet sich jedoch sicher ein gutes Plätzchen für den Smart-TV.

75-Zoll-Fernseher zum "Sparpreis" bei Amazon

Denn der Versandhändler bietet das Gerät aktuell 24 Prozent günstiger an. Referenzpreis ist, wie so häufig, die unverbindliche Preisempfehlung, die mit 1.049 Euro deutlich unter der Konkurrenz liegt, wenn wir uns die Technik etwas genauer anschauen – doch dazu später im Artikel mehr. Bedeutet, der Versandriese verscherbelt den Smart-TV derzeit für gerade einmal 799 Euro*. Günstiger war bisher niemand.

Der nächstbeste Preis im Netz liegt zwar ebenfalls bei knapp 800 Euro, allerdings verlangt der Händler mehr als 80 Euro für den Speditionsversand, während Amazon das Gerät kostenfrei verschickt. Für einen 4K-TV mit einer solchen Bilddiagonale ein durchaus spannendes Angebot. Wo ist hier also der Haken?

TCL 75T8C: So gut ist der Smart-TV wirklich

Der Fernseher ist eine Gradwanderung zwischen High-End und Mittelklasse. Denn die Gaming-Features, wie vier HDMI-2.1-Ports, ALLM, VRR mit 120 und bis zu 144 Hz können hier definitiv überzeugen. Auch das QLED-Display mit 4K HDR Pro und einem richtig schnellen KI-Prozessor wissen zu gefallen. Hinzu kommen zudem noch Motion Clarity Pro und Google TV.

Dank Miracast, Google Cast und Airplay 2 könnt Ihr Euren Smartphone-Screen problemlos auf dem TCL 75T8C spiegeln. / © TCL

Allerdings bietet das Gerät eine maximale Helligkeit von lediglich 350 Nits, was für Fernseher dieser Preisklasse (Kaufberatung) doch etwas schwach ist. Auch das fehlende Full-Array-Local-Dimming schmerzt etwas, während der Sound okay ist, aber eben nicht mit einer dem Audioerlebnis einer Soundbar verglichen werden kann. Auf die Frage, ob wir den TV dennoch empfehlen, können wir trotzdem nur mit einem "Ja" antworten. Die UVP ist für diese Features etwas hoch angesetzt, doch für knapp 800 Euro* absolut fair.

Vor allem Gamer und Fans guter Bildqualität kommen hier voll auf Ihre Kosten. Ist Euch eine gute Helligkeit oder Bilddynamik jedoch wichtiger, kommt Ihr kaum um kostspieligere Mini-LED- oder OLED-Varianten herum. Alles in allem lohnt sich das Angebot, ist allerdings mit etwas Vorsicht zu genießen, da Ihr hier eben keinen High-End-TV erhaltet, sondern einen guten 4K-Fernseher aus dem oberen Mittelklasse-Segment – was bei diesem Preis aber vollkommen in Ordnung ist.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das TCL-Modell interessant für Euch? Lasst es uns wissen!