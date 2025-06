Mass Effect-Fans aufgepasst: Diese Spieladaption wird Euch begeistern

Ein Action-RPG im Weltraum, taktische Kämpfe in der dritten Person, Gefährten, mit denen du soziale, politische und Liebesbeziehungen pflegen kannst. Wenn Ihr eines der Spiele der Mass Effect-Saga gespielt habt, wird Euch das Spiel The Expanse: Osiris Reborn gefallen, und das nicht zu knapp!

Eine Adaption einer Adaption von The Expanse

The Expanse: Osiris Reborn wurde am 8. Juni auf der Future Games Show-Konferenz im Rahmen des Summer Game Fest 2025 enthüllt. Wie der Name schon sagt, ist das Spiel in der Welt der Serie The Expanse angesiedelt. Diese erfolgreiche SF-Serie ist wiederum eine Adaption der gleichnamigen Romane von James S. A. Corey.

Wir schreiben das 24. Jahrhundert, die Menschheit hat einen großen Teil des Weltraums erobert und unser heutiges Sonnensystem ist vollständig kolonisiert. Aber die Menschheit ist gespalten und ein Krieg im gesamten Sonnensystem ist eine ernsthafte Herausforderung für die drei wichtigsten politischen Kräfte:

Erde : Eine Welt im Niedergang, die sich in einer politischen Krise befindet, die durch die Verknappung der Ressourcen angeheizt wird.

: Eine Welt im Niedergang, die sich in einer politischen Krise befindet, die durch die Verknappung der Ressourcen angeheizt wird. Mars : Eine Kolonie der Erde, die sich von der Erde abgespalten hat, um ein unabhängiger Staat mit einem starken Hang zum Militärischen zu werden.

: Eine Kolonie der Erde, die sich von der Erde abgespalten hat, um ein unabhängiger Staat mit einem starken Hang zum Militärischen zu werden. Der Gürtel: Eine heterogene Ansammlung von Kolonien, deren Bewohner von der Erde und dem Mars ausgebeutet werden. Diesem Zustand will eine Unabhängigkeitsbewegung namens OPA (Outer Planets Alliance) ein Ende setzen, die die beiden Großmächte bekämpft.

Die Serie hat sehr gute Bewertungen und wurde mehrfach ausgezeichnet. Ihr könnt euch alle sechs Staffeln auf Prime Video in Deutschland ansehen. Aber zurück zum Spiel. The Expanse: Osiris Reborn ist eine ganz eigene Geschichte in diesem Universum.

Ihr spielt einen Söldner von Pinkwater Security, einer privaten Sicherheitsfirma. Während einer Mission auf dem Asteroiden Eros führen eine Reihe von Zwischenfällen und eine tödliche Isolation dazu, dass Ihr das Kommando über ein hochmodernes Raumschiff und seine Crew übernehmt. Ihr werdet in eine Verschwörung hineingezogen, die sich über das gesamte Sonnensystem erstreckt und die Welt - die ohnehin schon sehr zerrüttet ist - ins Chaos zu stürzen droht.

Die Lore von The Expanse und das Gameplay von Mass Effect

Im Trailer zum Spiel gibt es natürlich viele Hinweise auf die Welt von The Expanse. Die erste Szene zeigt einen Charakter, der schwerelos nach einer Tasse greift, die die Aufschrift "Bosmang aways right" trägt. Das Wort "Bosmang" wird von den Besatzungsmitgliedern benutzt, um ihren Kapitän oder Vorgesetzten zu bezeichnen. Das Wort selbst stammt aus dem Gürtler-Kreol in The Expanse.

"Bosmang aways right" / © Owlcat Games.

Aber es ist vor allem das Gameplay, das ins Auge sticht, da es so sehr an die kultige Saga der Mass Effect-Spiele erinnert. Obwohl das Mass Effect-Universum nach einem enttäuschenden letzten Teil - Mass Effect: Andromeda - im Jahr 2017 etwas in Ungnade gefallen ist, ist es für viele Spielerinnen und Spieler, so auch für mich, immer noch sehr wichtig.

Und der Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn erinnert sehr stark an Mass Effect, vor allem das Gameplay. Die Kämpfe finden in der dritten Person statt. Ihr habt einen Trupp von zwei Begleitern, die Euch auf jeder Mission begleiten. Während der Kämpfe müsst Ihr zwischen Cover-Shooter-Phasen (in Deckung gehen) wechseln, Eure Spezialkräfte einsetzen und Euren Verbündeten Befehle erteilen.

Diese Art von Third-Person-Shooter mit Deckungsmechanik erinnert stark an Mass Effect / © Owlcat Games.

Die Dynamik zwischen Eurem Charakter und Euren Verbündeten ist ebenfalls stark von dem geprägt, was man in den Mass Effect-Spielen haben konnte. Jeder Eurer Verbündeten hat sein eigenes emotionales Päckchen zu tragen, das er mit sich herumträgt. Euer Schiff wird von den Machern des Spiels sogar als sozialer Hub bezeichnet. Es ist also klar, dass die soziale Interaktion mit Eurem Team das Herzstück von The Expanse: Osiris Reborn sein wird. Und ja, auch Romanzen sollen eine Rolle spielen. Im Gegensatz zu Mass Effect sind Beziehungen mit Außerirdischen dieses Mal jedoch ausgeschlossen.

Wird The Expanse: Osiris Reborn vor Mass Effect 5 erscheinen?

Die im Trailer gezeigte Umgebung verspricht die Erkundung einer erzählerisch geprägten Welt. Wir hoffen, dass die Welt weniger offen (und weniger leer) ist als im letzten Mass Effect. Auf jeden Fall werden Eure Entscheidungen in dieser Welt Konsequenzen haben. Konsequenzen, die mehr oder weniger unmittelbar eintreten. Und auch das, der berühmte "world state", ist ein Element, das den Reiz der Mass Effect-Spiele ausmachte. Das Gefühl, das Universum durch seine verschiedenen Entscheidungen zu formen und mit den Konsequenzen leben zu müssen.

Screenshot aus dem Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn. © Owlcat Games Screenshot aus dem Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn. © Owlcat Games Screenshot aus dem Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn. © Owlcat Games Screenshot aus dem Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn. © Owlcat Games Screenshot aus dem Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn. © Owlcat Games Screenshot aus dem Trailer zu The Expanse: Osiris Reborn. © Owlcat Games

So, jetzt ist Schluss mit den Vergleichen mit Mass Effect. Das Studio Owlcat Games, das hinter The Expanse: Osiris Reborn steckt, steht übrigens voll und ganz hinter dieser Anspielung auf die Kult-Videospielsaga.

Die ursprüngliche Mass Effect-Trilogie war eine echte Inspirationsquelle für das Team. Sie war ein Symbol für die Xbox 360-Generation. Viele von uns haben es als Teenager zum ersten Mal gespielt, und es hat uns nachhaltig geprägt" - Yuliya Chernenko, Game Design Producer.

Aber The Expanse: Osiris Reborn hat auf dem Papier alle Voraussetzungen, um eine eigene Identität und ein eigenes Universum zu entwickeln. Die Geschichte von The Expanse ist sehr umfangreich und die Leute - oder besser gesagt ich -, die nicht die Geduld haben, auf Mass Effect 5 (2029) zu warten, wollen ihre Dosis Action-RPG und Space Opera.