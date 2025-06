Die Entwicklerkonferenz WWDC 2025 von Apple hat ein geteiltes Echo zur Folge. Viele loben das neue Liquid-Glass-Design und auch die Herangehensweise, wie man mit dem Thema KI umgeht. Denn sie wird bei Apple bisher eher als Mittel zum Zweck gesehen anstatt als große Revolution, die ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wird. Doch es gab auch Kritik: Mal wieder hängt Apple bei einigen Entwicklungen wie bei WatchOS dem großen Konkurrenten Samsung hinterher. Dazu gibt es auch negative Stimmen zum neuen Design, das auch seine Schwächen hat. Wir erklären euch in unserem Podcast "überMORGEN" wo die Highlights lagen und was selbst unsere Experten erstaunt hat.

Apple-Experte zum WWDC 2025

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Experten für Apple, Fabien Röhlinger. Er ist unser CCO und bringt nicht nur seine Expertise zu den neuen Entwicklungen, sondern auch seine Einschätzung, wie Apple das Thema KI in Zukunft spielen will, mit in die neue Folge von überMorgen.

