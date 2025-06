Langeweile ade: Mit diesen Apps habt ihr euren Spaß – kostenlos

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Poosh XL ( 2,39 Euro ) – Dieses Spiel im Arcade-Stil eignet sich ideal, um den Händen etwas zu tun zu geben. Gesteuert wird es mit nur einem einzigen Knopf – mehr braucht es nicht. Doch Vorsicht: Nur wer das richtige Timing trifft, hat eine Chance auf hohe Punktzahlen. (3,9 Sterne, 131 Bewertungen)

ECO inc. ( 0,29 Euro ) – Dieses Spiel kombiniert strategisches Denken mit dem Ziel, die Erde zu retten. Als Umweltfonds ist es Eure Aufgabe, globale ökologische Herausforderungen zu meistern. Unterstützt wird das Ganze durch eine stimmige Grafik sowie hunderte spannende Öko-Projekte – und schon entsteht ein unterhaltsames Spielerlebnis mit Sinn. (3,8 Sterne, 1.380 Bewertungen)

MAYATCH ( 0,99 Euro ) – Auch dieses Spiel ist perfekt, um sich die Zeit zu vertreiben: Mit nur einem Klick holt man sich eine ganze Sammlung unterhaltsamer Minispiele aufs Gerät. Keine Werbung, kein Pay-to-Win – nur pures Spielvergnügen, stilvoll inszeniert im originellen Maya-Look. (3,9 Sterne, 181 Bewertungen)

Reminder Pro – Erinnerung ( 3,69 Euro ) – Wer häufig Termine oder Aufgaben vergisst, dürfte mit diesem Erinnerungs-Tool gut beraten sein. Es bietet vielfältige Möglichkeiten, sich an Dinge erinnern zu lassen – ob per Widget oder als Pop-up-Benachrichtigung. Dazu kommen eine übersichtliche Darstellung aller Einträge und weitere praktische Funktionen. Einziger Haken: Einige Features sind nur über In-App-Käufe verfügbar. (4,2 Sterne, 2.980 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Card Hog ( 1,99 Euro ) – Diese App bietet Strategie mal anders – in Form eines spannenden Karten-Strategiespiels. Mit dabei: liebevoll gestaltete Grafiken, verschiedene Spielmodi, epische Bosskämpfe, freischaltbare Charaktere und – laut Entwickler – regelmäßige Updates. (4,6 Sterne, 38 Bewertungen)

Blindfold Chess ( 7,99 Euro ) – Diese Schach-App geht einen ungewöhnlichen Weg. Denn das eigentliche Spiel rückt hier fast in den Hintergrund. Im Fokus steht vielmehr das Training fürs Blindschach – also das Schachspielen ohne Blickkontakt zum Brett. Wer diese Fertigkeit erlernt, wird beim nächsten Match garantiert für staunende Blicke sorgen. (keine Bewertungen)

Ninja Boy Adventures – Bomberman edition ( 1,99 Euro ) – Dieses Spiel lehnt sich stark an den Arcade-Klassiker Bomberman an – mit einem entscheidenden Twist: Statt eines Bombenlegers schlüpft man in die Rolle eines Ninjas. Zudem sind die Level sind etwas raffinierter gestaltet. Das Gameplay ist jedoch nach wie vor unterhaltsam. (3,4 Sterne, 8 Bewertungen)

Hundeführer 2 PRO ( 1,99 Euro ) – Wer den idealen Hund finden oder sein Wissen über die treuen Vierbeiner erweitern will, sollte einen Blick auf diese App werfen. Sie bietet kostenlos eine Vielzahl an Bildern, übersichtlich aufbereitete Informationen und eine praktische Filterfunktion – alles in einer Anwendung. (4,6 Sterne, 134 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.