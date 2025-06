In Australien dürfen Jugendliche bis 16 Jahren kein Social Media nutzen. Diesen Weg möchte nun auch Frankreich einschlagen und in Deutschland zeigt sich ein Landesminister einem Social-Media-Verbot für junge Menschen ebenfalls aufgeschlossen. Ich halte diese Strategie für bedenklich. In meinem Kommentar verrate ich Euch, wieso so ein Verbot maximal ein kleiner Teil eines viel umfassenderen Konzeptes sein kann.

Während in den USA die Redefreiheit im Netz über allem anderen thront, schlägt die EU einen anderen Weg ein. Nicht nur will man den Tech-Riesen wie Meta und Google deutlich mehr auf die Finger klopfen (beispielsweise mit dem Digital Markets Act), sondern auch Kinder und Jugendliche besser schützen.

So gibt es einen Vorstoß von Griechenland, unterstützt von Spanien und Frankreich, die Online-Zeit von Jugendlichen auf EU-Ebene erheblich zu begrenzen. In Frankreich geht man jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Wir berichteten bereits davon, dass Emmanuel Macron Social Media für junge Menschen bis 16 Jahre komplett unterbinden möchte. Gleichzeitig will Frankreich erreichen, dass die gleiche Zielgruppe auch von bestimmten anderen Inhalten ausgesperrt wird. So soll es den Kids beispielsweise nicht möglich sein, so problemlos wie bislang Messer im Netz kaufen zu können.

Wieso brauchen Jugendliche besonderen Schutz?

Die knappe Antwort: Schaut Euch an, wie dämlich sich Menschen generell im Netz anstellen. Mit viel weniger Lebenserfahrung und bestenfalls bedingter Geschäftstüchtigkeit liegt es da doch auf der Hand, Kinder besonders zu schützen. Ein Bericht der WHO aus dem Jahr 2024 verrät, dass bereits 11 Prozent der Jugendlichen Anzeichen problematischen Verhaltens zeigen, wenn es um soziale Medien geht. Sie tun sich schwer mit der Kontrolle sozialer Medien und kämpfen mit negativen Folgen der Nutzung. Mädchen (13 Prozent) sind davon stärker betroffen als Jungs (9 Prozent).

Schafft Ihr noch ein paar Zahlen? Dann verweise ich noch auf die Studie Ohne Ende Online. Die stammt von der Krankenkasse DAK und dem Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. Dieser Studie zufolge zeigt jeder Vierte zwischen 10 und 17 Jahren einen riskanten oder krankhaften Medienkonsum. 4,7 Prozent gelten sogar als süchtig! Insgesamt sind laut Studie 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen!

Weiter besagen die Ergebnisse der Studie, dass die Kids täglich mehr als zweieinhalb Stunden in den sozialen Medien verbringen – das ist eine halbe Stunde mehr als noch vor der Pandemie.

Lest zum Thema bitte auch: So macht Ihr Eure Handys kindersicher

Wir erkennen also den Suchtfaktor für Jugendliche, zudem ergeben sich aus der exzessiven Nutzung Folgen wie Schlafprobleme und Konzentrationsstörungen. Vor allem wird durch Social Media auch die jugendliche Seele belastet. Man will auf Insta mit den coolen Kids mithalten, will auch die tollste Figur, das hübscheste Gesicht und die neuesten Klamotten haben, und an den sensationellsten Orten herumhängen. Resultat: Verzerrte Selbstwahrnehmung, Niedergeschlagenheit, Stress, Angstgefühle, Depressionen und ein gestörtes Selbstwertgefühl.

On top kommen noch die schlechten Erfahrungen, die unerfahrene, junge Menschen im Netz machen können. Das geht bei Cybermobbing und Hassrede los und hört bei gefährlichen Inhalten auf, die von Fake-News über sexualisiertem Content bis zu gefährlichen Challenges reichen können. Ebenfalls dazu gehören Anfragen radikaler Gruppen. Jugendliche werden dort in Kreise hineingezogen, bei denen natürlich anfangs gar nicht ersichtlich ist, dass sie in den Extremismus führen können.

Internet- oder Social-Media-Verbot für Jugendliche? Keine gute Idee!

Genau da docken ja dann auch die Maßnahmen an, die junge Menschen komplett von Social Media abschneiden sollen. Darf ich TikTok, Insta, Snapchat usw. nicht nutzen, sprechen mich auch keine Radikalen an und bin ich vor den Gefahren der sozialen Medien geschützt. Also in der Theorie.

Meine These dazu: Es ist keine gute Idee, Menschen bis 16 vom Internet abzuschneiden. Australien hat für seine Regelung festgelegt, dass die Jugendlichen ihr Alter nicht mit staatlichen Ausweispapieren verifizieren können. Das bedeutet, dass andere technische Wege gefunden werden müssen – und die sind mehr oder minder leicht zu umgehen. Solange so ein Verbot nur ein einzelnes Land betrifft, ist es eh ein Leichtes, einfach per VPN ein Land weiterzureisen.

Es würde auch in Deutschland das typische Katz-und-Maus-Spiel entstehen. Da, wo jemand eine technische Lösung findet, lauert auch meistens jemand, der weiß, wie man sie wieder umgehen kann. Außerdem glaube ich auch daran, dass es für junge Leute nicht gut wäre, bis zu einem bestimmten Tag komplett von Social Media abgeschnitten zu sein – nur, um dann an diesem 15. oder 16. Geburtstag von all dem medial erschlagen zu werden, was da aus dem Nichts auf einen zurauscht.

Mein (etwas zu) simpler Lösungsansatz: Medienkompetenz!

Meine Lösung, flott aus der Hüfte geschossen, lautet Medienkompetenz! Statt den Kids auf die Finger zu hauen, wenn sie ein Smartphone in die Hand nehmen, sollten wir sie doch lieber mitnehmen auf dieser Reise. Wir haben in Artikeln und Podcasts so oft darüber gesprochen, dass man in Schulen so etwas wie Medienkompetenz zwingend unterrichten muss. Da könnte man echt viele Punkte ansprechen und auch bereits in einem Alter beginnen, in dem Social Media noch gar keine große Rolle spielt.

Wie geht Datenschutz? Mit wem darf ich im Netz als Kind überhaupt sprechen? Wo informiere ich mich seriös zu aktuellen Nachrichten? Was ist so gefährlich an Social Media, Stichwort Suchtpotenzial? Wie schätze ich realistisch den Content ein, den ich dort sehe (alle sind scheinbar hübsch, reich und glücklich)? Wie finde ich heraus, ob ein Bild, ein Video oder eine News wirklich echt ist und wie verifiziere ich Quellen?

Ich glaube, dass so ein Fach ein ganzes Füllhorn an Themen bietet, die wir zwingend früh angehen müssen, um die Kinder auf die Welt da draußen vorzubereiten.

Allerdings hat das ganze Teil einen fetten Haken: Wie schützen wir unsere Kinder und Jugendliche heute bereits? Wenn wir erst eine Struktur aufbauen müssen, in der zunächst ja auch Lehrer:innen zu den Themen ausgebildet oder gefunden werden müssen, dauert das einfach zu lange, fürchte ich. Also habe ich noch einmal etwas weiter überlegt, wie Ihr unter dem nächsten Punkt lest ...

Mein reflektierter, komplexerer Lösungsansatz: Medienkompetenz + X

Keine Angst, mit "X" meine ich keineswegs einen Social-Media-Dienst, der einem übertrieben reichen, durchgepeitschten Tech-Bro gehört. Vielmehr ist X in diesem Fall die Variable für mehrere Elemente, die die Medienkompetenz begleiten.

Wie gerade angesprochen, wird es schwierig sein, flächendeckend Schulen so umzustellen und auszustatten, dass dort zeitnah perfekter Medienkompetenz-Unterricht stattfindet. Also bin ich noch einmal in mich gegangen und habe überlegt, was pfiffiger sein könnte. Und mein Gedanke dazu: Es wäre es vielleicht sinnig, eine Kombination aus mehreren Ansätzen zu nutzen. Bei dem Punkt mit der Medienkompetenz als Schulfach bleibe ich natürlich, aber es müssten mehrere Ansätze sein, die ein komplettes Konzept ergeben.

Wir müssen Medienkompetenz vermitteln, sowohl im Unterricht als auch zu Hause. Hier sind also zwingend auch die Eltern gefragt.

Nicht pauschal Kinder und Jugendliche aussperren, ihnen aber bestimmte Bereiche (Pornografie, Glücksspiel, etc.) vorenthalten. Hier müssen Industrie und Politik Hand in Hand arbeiten. Politik schafft die regulatorischen Leitplanken, die Industrie muss es technisch umsetzen und geltendes Recht berücksichtigen.

Apropos Technik: Wir brauchen wasserdichte Lösungen – sowohl, um Kids von unerwünschten Inhalten fernzuhalten, als auch die Bildschirmzeit verlässlich einzudämmen.

Möglicherweise brauchen wir auch unterschiedliche Varianten einer Plattform. Ein "normales" Instagram, wie wir es heute kennen vs. ein modifiziertes Instagram, welches nicht das Suchtpotenzial hat, beispielsweise auf den Endlos-Feed verzichtet, auf Likes und ähnliche Dinge, die mein Belohnungszentrum ansprechen.

Mein Fazit: So sollten wir mit jungen Menschen umgehen

Lautet die Frage ganz lapidar, ob wir ein pauschales Social-Media-Verbot für junge Menschen brauchen, antworte ich mit "Nein". Nicht, wenn diese Aktion das Gefühl vermitteln soll, dass damit alles getan ist, um Jugendliche zu schützen. Stattdessen können partielle Verbote funktionieren. Die Betreiber von pornografischen Seiten müssen beispielsweise die technische Hürde für Kids so hoch hängen, dass sie die gewünschte Wirkung erzielt.

Dazu müssen sich aber zwingend andere Aktionen anschließen. Die von mir geforderte Medienkompetenz muss ein zentrales Standbein werden für wirklich jede Person, die sich im Netz bewegt – allen voran die Kids. Nehmt die jungen Menschen an die Hand, statt sie in die vielen Social-Media-Fallen tappen zu lassen. Dabei ist es egal, ob wir über Lehrer:innen reden, über Eltern, oder über die Industrie, die sich ihrer Verantwortung verdammt nochmal endlich stellen muss.

Wir leben bereits in Zeiten, in denen die jungen Menschen mit Fakes überschüttet werden, ein komplett mieses Selbstbild entwickeln und sich von 15-jährigen Möchtegerns bei TikTok die Welt erklären lassen, statt zu googeln und auf seriöse Medien zu vertrauen. Traurigerweise betrifft all das eben nicht nur die Kids, sondern circa so ziemlich jeden von uns, komplett unabhängig vom Alter. Wir müssen also auch als Gesellschaft wachsen und lernen, um die jungen Menschen letzten Endes in eine etwas bessere Welt hinauszuschicken.

Aber ich will nicht nur so pseudo-schlau daherreden, sondern die Frage auch an Euch richten: Wie sähe für Euch der perfekte Jugendschutz aus? Wäre es ein Verbot oder habt Ihr andere Ideen?