Bei nextpit stellen wir Euch zweimal pro Woche eine handverlesene Auswahl an kostenlosen Anwendungen für Android- und iPhone-Nutzer vor. Während diese Apps normalerweise kostenpflichtig sind, habt Ihr die Möglichkeit, sie für eine begrenzte Zeit kostenlos zu nutzen - also wartet nicht!

Diese Sammlung unterscheidet sich von unseren "Top 5 Apps der Woche", bei denen wir jede Auswahl gründlich analysieren. Hier heben wir diese Angebote einfach hervor, weil sie derzeit kostenlos erhältlich sind! Allerdings geben wir nicht an, wie lange diese Angebote im Google Play Store oder im Apple App Store gültig sind. Deshalb ist es ratsam, sie so schnell wie möglich herunterzuladen. Achte aber unbedingt auf Werbung, In-App-Käufe und mögliche Abofallen.

Unser Tipp: Wenn Ihr an einer App interessiert seid, installiert sie - auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und zu Eurer App-Bibliothek hinzugefügt. Ihr könnt die App dann direkt von Eurem Telefon löschen und sie einfach wieder kostenlos installieren, wenn Ihr sie braucht.

Kostenlose Android Apps und Spiele - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

AuditBricks: Müsst Ihr auch Websites auditieren? Wenn ja, könnte Euch diese App vielleicht helfen.

Resume Builder: Ihr müsst auf die Schnelle einen Lebenslauf zusammenbasteln? Keine Sorge, hier ist eine App, die Euch aus der Patsche helfen kann.

Bubbles Charging Animation: Wollt Ihr Euer Smartphone beim Aufladen verschönern? Vielleicht ist die Animation mit den Blasen eine coole Idee.

QR Code Reader Pro: Müsst Ihr QR-Codes scannen, wo immer Ihr seid? Wenn Euer Smartphone zu alt ist, um einen nativen QR-Code-Reader zu haben, ist dieses Programm genau das Richtige für Euch.

Simple Text Widget: Wollt Ihr Text auf dem Startbildschirm einfügen? Mit dieser einfachen App ist das kein Problem.

Kostenlose Android Spiele

Crazy Owls Puzzle: Die Eule wird sagen, dass dieses Dreierpuzzle niedlich anzusehen ist. Es macht Spaß, es zu spielen und zuzusehen, wie die Stunden dahinschmelzen!

Word Tower: Genießt eine Vielzahl von Wortspielen mit diesem Titel, der Eure Wortgewandtheit auf die Probe stellen wird!

Evertale: Fange und entwickle Monster in diesem Spiel, das einer altbewährten Formel folgt, die nicht alt zu werden scheint.

Word Connect Pro: Wenn Kreuzworträtsel Euer Ding sind, dann sorgt dieses Spiel dafür, dass Eure grauen Zellen auf Trab gebracht werden.

Dungeon Shooter: Dark Temple: In diesem FPS-Spiel mäht Ihr Euch durch alle möglichen Feinde in einem Dungeon und kämpft um Euer Leben!

iOS-Apps und -Spiele kostenlos verfügbar - zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

Wetter+: Es ist immer ratsam, die richtige Kleidung zu tragen, die zum Wetter draußen passt. Warum also nicht schon vorher wissen, was auf Euch zukommt?

Lichtmessgerät: Wenn Ihr die schönsten Fotos machen wollt, dann solltet Ihr diese App benutzen, um die perfekte Beleuchtung zu bekommen.

mySymptoms Food Diary: Findet heraus, was Ihr gegessen habt - zum Beispiel im Falle einer Allergie.

Timestamp Cam:: Vergesst nie wieder, wenn Ihr Fotos macht, denn diese App fügt Euren Fotos und Videos Daten, Standort und mehr hinzu.

Easy Spending Budget: Seid Ihr ratlos, wenn es um Eure Haushaltsplanung geht? Warum holt Ihr Euch nicht eine App, die Euch dabei hilft?

Kostenlose iPhone-Spiele

Cuppy Ball: Wie gut ist Eure Schätzung? Versucht, den Ball so loszulassen, dass er von dem Becher unten aufgefangen werden kann.

Pirate Drops 2: Ein Drei-Gewinnt-Spiel mit einem Piratenthema und ziemlich niedlicher Grafik.

My City: Doctor Hospital: Ein Krankenhaus zu leiten ist keine leichte Aufgabe, aber warum lasst Ihr Euer Kind nicht einfach mal mitmachen?

Kingdom Rush: Tower Defense: Es ist immer spannend, die endlosen Wellen von Feinden loszuwerden, die auf deine Burg stürmen.

Catenaccio: Football Manager: Glaubt Ihr, Ihr habt das Zeug dazu, einen Haufen talentierter Fußballer zu managen und sie an die Spitze zu bringen?

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, teilt es bitte in den Kommentaren unten.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbeanzeigen: Keine Überraschungen!

Sei sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lies das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen wenden viele Unternehmen raffinierte Taktiken an, um an Eure persönlichen Daten zu gelangen. Aber keine Sorge, Technikbegeisterte! Wir haben die wichtigsten Strategien zusammengestellt, um Eure wertvollen Daten zu schützen. Ein wichtiger erster Schritt ist es, die Berechtigungen, die Ihr den Anwendungen, die Ihr herunterladet, erteilt, genau zu prüfen.

Nehmt Euch einen Moment Zeit zum Nachdenken: Warum sollte eine einfache Wecker-App Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontaktliste benötigen? Welchen Grund könnte eine Taschenlampen-App haben, Euren genauen Standort abzufragen? Indem Ihr die Berechtigungen, die Ihr genehmigt, sorgfältig prüft, könnt Ihr uEre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen.

Stürzt Euch auf das riesige Angebot an kostenlosen Apps, die sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten verfügbar sind, und behaltet dabei Eure Daten im Auge.