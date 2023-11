Surfshark VPN im Test: Mit Extra-Features zum VPN-Olymp?

Standorte und Server

Surfshark betreibt über 3.200 Server in über 100 Ländern. Damit bietet der VPN die benötigte Flexibilität zum Umgehen von Ländersperren sowie ausreichend Serverkapazitäten für hohe Geschwindigkeiten zu Stoßzeiten. Da der Anbieter zudem RAM-Only-Server verwendet und keine Log-Daten speichert, zeichnet sich Surfshark auch durch eine hohe Sicherheit aus.

Gefällt:

Große Länderauswahl

Hohe Anonymität dank No-Logs-Policy

Server unterstützten private DNS

Gefällt nicht:

Anzahl an Servern könnte besser sein

Keine dedizierten Streaming- oder Download-Server

Die Qualität eines VPN-Anbieters steht und fällt mit der Anzahl der Server und der verfügbaren Länder. Denn einerseits genießt Ihr so hohe Geschwindigkeiten und geringe Verzögerungen beim Verbindungsaufbau, andererseits könnt Ihr so von überall auf der Welt Ländersperren umgehen. Surfshark bietet Euch Verbindungen zu einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Ländern an, die Anzahl der Server ist allerdings vergleichsweise gering. Zum Vergleich: drei Konkurrenten in unserer Liste der besten VPN-Apps für Android und iOS betreiben über 5.000 Server.

Die mobilen Apps von Surfshark überzeugten uns im Test besonders. / © Screenshot: nextpit

Die vergleichsweise geringe Anzahl an Servern stellte in der Praxis mit Surfshark aber keinerlei Probleme dar. Unser Geschwindigkeitstest wird das später noch einmal bestätigen, Verbindungen waren aber zu jedem Zeitpunkt möglich und die Suche nach verfügbaren Servern war angenehm kurz.

Begrüßenswert ist zudem, dass Surfshark keine Log-Dateien speichert und zudem ausschließlich RAM-Only-Sever nutzt. Dadurch ist es schon baubedingt sehr sicher, dass keine Nutzungsdaten auf den Servern bestehen bleiben. In puncto Sicherheit fällt allerdings auf, dass Surfshark seinen Unternehmenssitz in den Niederlanden hat. Was für mögliche Support-Anfragen begrüßenswert ist, könnte einige VPN-Nutzer abschrecken. Denn damit befindet sich Surfshark in einem Land, das den "14 Eyes" angehört – einem Zusammenschluss der Geheimdienste verschiedener Länder. Auf Rückfrage teilte uns Surfshark mit, dass die Rechtsabteilung des Unternehmens dies vom Umzug aus dem früheren Standort, den British Virgin Islands, umfassend geprüft habe. Die Niederlande, so ein Mitarbeiter weiterhin, könne Unternehmen rechtlich nicht dazu zwingen, Nutzungsdaten herauszugeben. Damit sei auch der Geheimdienst nicht in der Lage, eine Weitergabe zu forcieren. Aufgrund der No-Logs-Policy und der sicheren Server wäre das aber ohnehin kein großes Risiko, da Nutzungsdaten nicht lange genug gespeichert werden.

Sehr positiv zu erwähnen ist zudem die Verfügbarkeit von privaten DNS-Adressen. Dadurch seid Ihr zusätzlich gegen DNS-Hijacking geschützt und könnt neben Ländersperren auch DNS-Sperren umgehen. Was Surfshark allerdings nicht bietet, sind dedizierte Streaming- oder Download-Server. Zwar eignen sich die Geschwindigkeiten in allen getesteten Ländern für das Streamen von Filmen, allerdings kann es durchaus bequem sein, in der VPN-App direkt Vorschläge für Netflix in den USA, Amazon Prime in Panama oder für deutsche Mediatheken aus dem Ausland zu sehen.

Insgesamt ist vor allem die Anzahl der Länder positiv hervorzuheben. Die vergleichsweise geringe Anzahl an Servern stellte in unserem Test kein Problem dar. Mit privaten DNS-Adressen bietet Surfshark in dieser Kategorie zusätzlich ein echtes Alleinstellungsmerkmal.