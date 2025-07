Undenkbar: Fairphone 6-Reparatur billiger als iPhone-Display

Das Fairphone 6 ist das am besten reparierbare Smartphone der Welt. Der Reparaturdienst iFixit hat vor kurzem seinen traditionellen "Teardown" geliefert, in dem er das Fairphone 6 per Video zerlegt hat. Es ist keine Überraschung, dass das umweltfreundliche, nachhaltige und ethische Smartphone eine Reparaturfähigkeitsbewertung von 10/10 erhalten hat. Okay, das Fairphone 6 ist sehr gut reparierbar. Aber wie viel kostet es, es zu reparieren? Und wie lange dauert es?