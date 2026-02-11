Besitzer bestimmter iPhone-Modelle berichten im Netz der Deutschen Telekom über ausbleibenden Datenverkehr trotz existierender Verbindung. Betroffen sind Geräte mit Apples eigenem Mobilfunkchip in Kombination mit einer optionalen 5G-Option.

Obwohl das iPhone eine stabile Mobilfunkverbindung anzeigt, funktionieren weder Telefonate noch mobile Daten oder Textnachrichten. Genau dieses Szenario schildern derzeit mehrere Nutzer im Netz der Deutschen Telekom. Betroffen sind offenbar zwei iPhone-Modelle – und eine spezielle 5G-Option des Anbieters.

Probleme mit iPhone 16e und iPhone Air

Im offiziellen Telekom-Forum häufen sich seit einigen Tagen entsprechende Berichte. Konkret genannt werden das iPhone 16e sowie das iPhone Air. Beide Geräte setzen auf Apples eigene Mobilfunkmodems – C1 beziehungsweise C1X.

Nach den bisherigen Erkenntnissen treten die Ausfälle dann auf, wenn die Telekom-Zusatzoption „5G+ Gaming“ gebucht ist. Diese Funktion soll die Latenz im Mobilfunknetz reduzieren und richtet sich insbesondere an Nutzer von Cloud-Gaming-Diensten wie NVIDIA GeForce NOW.

Mehrere Betroffene gaben im Forum an, dass ihnen die aktivierte Option nicht bewusst war. In einigen Fällen wurde sie offenbar automatisch oder unbeabsichtigt aktiviert. Teilweise ließ sich die Funktion in der MeinMagenta-App nicht direkt deaktivieren, da der entsprechende Schalter ausgegraut war. Alternativ könnt ihr die Abschaltung jedoch über die Hotline beauftragen.

Deaktivieren der Option als vorläufige Lösung

Laut diversen Nutzerberichten verschwindet das Problem, sobald „5G+ Gaming“ deaktiviert wurde. Danach hilft es, das iPhone kurzzeitig – etwa für 10 bis 15 Sekunden – in den Flugmodus zu versetzen, um die Verbindung neu aufzubauen.

Warum die Kombination aus Apples eigenen Modems und der Telekom-Option zu einem vollständigen Ausfall der Datenübertragung führt, ist derzeit nicht bekannt. Mit Blick auf kommende Modelle wie ein mögliches iPhone 17e könnte das Thema jedoch weiter relevant werden. Auch hier ist davon auszugehen, dass Apple wieder auf eigene Mobilfunktechnik setzt.

Apple Watch ebenfalls betroffen

Zusätzlich verweisen Nutzer auf eine weitere Telekom-Option mit der Bezeichnung „5G+ Watch Extra Power“. In Verbindung mit einer Apple Watch mit 5G-Unterstützung kann offenbar auch diese Funktion dazu führen, dass das gekoppelte iPhone kein Netz mehr hat.

Bis der genaue Grund für die Probleme gefunden wurde, empfiehlt es sich daher, die entsprechende 5G-Zubuchoptionen zu deaktivieren oder deaktivieren zu lassen, wenn euer iPhone trotz angezeigtem Netz keine Daten überträgt.