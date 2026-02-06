Apples neuestes iOS 26-Update sollte eigentlich Fehler beheben, aber Nutzer berichten von App-Abstürzen, verzögerten Kameras und einem schnelleren Batterieverbrauch. Hier ist der Grund, warum ihr diesen Patch vielleicht lieber überspringen und auf iOS 26.3 warten solltet.

Apple hat vor Kurzem iOS 26.2.1 als scheinbar durchdachtes Update veröffentlicht, das neben verschiedenen Qualitätsverbesserungen auch Unterstützung für den neuen AirTag 2 bietet. Während die Firmware das iPhone-Erlebnis verbessern sollte, berichten viele Nutzer das Gegenteil: Es gibt Beschwerden über zufällige Neustarts, träge Leistung, App-Abstürze und gestiegenen Batterieverbrauch.

In den offiziellen Diskussionsforen von Apple und auf Reddit berichten frustrierte Nutzer von ihren Erfahrungen nach der Installation von iOS 26.2.1, das letzte Woche veröffentlicht wurde.

Den Nutzerberichten zufolge reichen die Probleme von fehlerhaftem App-Verhalten bis hin zu Geräten, die unerwartet neu starten. Ein Nutzer beschrieb die Kamera als „stotternd“ und bezeichnete das Update eher als eine Verschlechterung denn als ein Upgrade. Ein anderer Besitzer eines iPhone 15 Pro bemerkte, dass die Kamera-App merklich träger geworden ist und einige Fotos unscharf werden. Der Account weist darauf hin, dass dies auf eine schlechte RAM-Verwaltung durch die Software zurückzuführen sein könnte.

Andere Nutzer haben langsamere Animationen des Sperrbildschirms beobachtet und beschreiben sie als weniger flüssig als zuvor. In Apples Forum (via MacObserver) berichtete ein iPhone-14-Besitzer von noch schwerwiegenderen Problemen und beschrieb, dass mehrere Apps abstürzten oder nicht mehr reagierten. Noch schlimmer sei, dass dies mit wiederholten erzwungenen Neustarts einhergehe, die innerhalb weniger Minuten wiederkehren. Der Beitrag hat seit seiner Veröffentlichung mehr als 100 „Up“-Stimmen erhalten.

Während einige die Schuld direkt auf iOS 26.2.1 schieben, vermuten andere, dass die Probleme von beschädigten Systemdaten oder Speicherproblemen herrühren könnten und empfehlen ein Backup und einen vollständigen Reset des Geräts.

In einem separaten Beitrag berichtet ein Nutzer, dass er nach dem Update auf mehrere Fehler gestoßen ist. Dazu gehörte das Verschwinden von gespeicherten oder favorisierten Orten in Apple Maps. Derselbe Nutzer bemerkte auch, dass die Face-ID-Authentifizierung in bestimmten Apps nicht mehr funktioniert. In einem weiteren Bericht wurde auf Probleme mit Safari hingewiesen. In einem Reddit-Thread berichtete ein Nutzer, dass alle seine Safari-Tabs nach der Installation der neuen Firmware unerwartet gelöscht wurden.

iPhone-Batterieentladung macht Sorgen

Neben den Leistungsproblemen scheint die Akkulaufzeit ein weiteres Opfer von iOS 26.2.1 zu sein. Im MacRumors-Forum wurde in einem Thread auf die verschlechterte Akkuleistung des iPhone 17 Pro Max hingewiesen. Mehrere Nutzer schrieben dies der Hintergrundindizierung zu, die sich normalerweise nach einigen Tagen stabilisiert. Ein iPhone 16 Pro Max-Besitzer berichtete jedoch, dass der Batterieverbrauch auch nach der anfänglichen Post-Update-Phase anhielt.

Derzeit ist noch unklar, wie weit verbreitet diese Probleme sind. Apple hat die Beschwerden noch nicht offiziell bestätigt.

Solltet ihr auf iOS 26.2.1 aktualisieren?

Wenn ihr noch nicht aktualisiert habt, solltet ihr warten, bis Apple einen Patch oder die nächste inkrementelle Version herausgibt. iOS 26.3 wird in den nächsten Tagen erwartet, nachdem der Release Candidate gestern veröffentlicht wurde. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob damit die von diesen Nutzern geäußerten Bedenken behoben werden.

Insgesamt ist die Akzeptanz von iOS 26 im Vergleich zu früheren Hauptversionen geringer. Viele Nutzer zögern noch, weil sie Bedenken wegen des neuen Liquid Glass UI-Designs und wegen Berichten über Leistungseinbußen haben.

Was ist mit euch? Welche iOS-Version verwendet ihr derzeit auf eurem iPhone? Habt ihr auf iOS 26.2.1 aktualisiert, und wenn ja, wie waren eure Erfahrungen?