Mit der Vorstellung des neuen AirTag wurden Updates fürs iPhone fällig. Apple überraschte aber mit noch mehr: Auch Smartphones und Tablets, die teilweise weit mehr als 10 Jahre alt sind, erhalten frische Software.

Generell ist Apple bereits bekannt dafür, alte Hardware auch viele Jahre nach der ersten Präsentation mit neuen Updates zu versorgen. Offiziell verspricht man fünf Jahre, oftmals ist es aber noch etwas länger. Damit sorgt man dafür, dass die Smartphones oder Tablets länger genutzt werden können, ohne auf der Halde oder beim Recycler zu landen. Mit dem nun vorgestellten Update für iOS 12 geht man aber deutlich weiter als bislang üblich.

Apple aktualisiert iPhone 5s und das erste iPad Air

Das iPhone 5s als auch das iPad Air, wohlgemerkt die erste Generation, wurden im Jahr 2013 vorgestellt. Nun haucht Apple den Geräten mit iOS 12.5.8 neues Leben ein. Das letzte Update für diese Modelle gab es Ende Januar 2023.

Die jetzt vorgestellten Software-Updates umfassen aber mehr als nur dieses Smartphone und Tablet. Zeitgleich veröffentlichte das Unternehmen auch neue Versionen für iOS 15, 16 und 18. Damit deckt Apple quasi alle iPhone- und iPad-Modelle ab, die man seit dem 5s und Air vorgestellt hat. Selbst der iPod touch in der 6. und 7. Generation bekommt neue Software.

Der Grund für diese Updates sind im aktuellen Fall keine Sicherheitsprobleme. Stattdessen geht es um ein Zertifikat, das im Januar 2027 abläuft und ungültig wird. Um diesem Ablauf zuvorzukommen, gibt Apple euch jetzt rund ein Jahr Zeit, um die Software in den alten Geräten zu aktualisieren. Ein gültiges Zertifikat ist notwendig, um auch in Zukunft Funktionen wie iMessage, FaceTime und die Aktivierung der Hardware nutzen zu können.

Neue Features beinhalten die Updates nicht. Dennoch sorgen sie dafür, dass die Hardware nicht vollständig nutzlos wird.

Abseits der Pflege alter Geräte hat Apple auch für jüngere Modelle neue Updates veröffentlicht. Für die Nutzung der vor einigen Stunden vorgestellten AirTags 2 musst du auf aktuellen iPhones, iPads und Apple-Watch-Modellen Version 26.2.1 von iOS, iPadOS beziehungsweise watchOS installieren. Alle Updates findet ihr wie gewohnt in den Einstellungen.