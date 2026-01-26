Nachdem Apple im Jahr 2021 nach vielen Gerüchten das erste Modell des beliebten iPhone-Zubehörs vorgestellt hat, folgt nun fast fünf Jahre später die zweite Generation des AirTag. Das lange Warten hat damit ein Ende.

Bereits die erste Generation des AirTag war ein beliebtes Zubehör für Reisende. Aber nicht nur die Vielflieger sind eine Zielgruppe für das kleine runde iPhone-Zubehör. Egal, ob die Airline eure Koffer verloren hat oder ihr euren Schlüsselbund sucht, der weiße Chip kann euch bei der Suche helfen. Und auch wenn die Fernbedienung für den Fernseher mal wieder zwischen die Kissen gerutscht ist, sorgt der integrierte Lautsprecher für ein einfaches Wiederfinden. Die zweite Generation bringt nun eine Reihe nützlicher Neuheiten im Inneren mit. Am Äußeren hat sich nicht viel geändert.

Apple AirTag: Größere Reichweite dank neuer Technik

Der AirTag der zweiten Generation benutzt wie gehabt Apples „Wo ist?“-Netzwerk, um euch bei der Suche nach verlorenem Gepäck, Schlüsseln, Fahrrädern, Taschen und vielem mehr zu unterstützen. Der iPhone-Hersteller hebt erneut hervor, dass er „ausschließlich für die Ortung von Gegenständen entwickelt“ wurde. Das Zubehör von Drittanbietern für eure Haustiere sieht man in Cupertino also weiterhin ungern.

Im neuen AirTag arbeitet die zweite Generation des Ultrabreitband-Chips (UWB) von Apple, welcher auch im iPhone 17 und Air, der Apple Watch Ultra 3 und Series 11 verbaut ist. Dieser soll dafür sorgen, dass ihr eure Gepäckstücke oder Rucksäcke aus einer größeren Distanz finden könnt. UWB kommt für das „Genaue Suchen“ zum Einsatz. Apple spricht von einer Entfernung, die jetzt 50 Prozent größer als zuvor ist. Apple hat dank eines neuen Bluetooth-Chips auch die reguläre Reichweite verbessert.

Apples „Genaue Suche“ ist im AirTag 2 auf iPhone und Apple Watch verfügbar Bildquelle: Apple

Die „Genaue Suche“ kann nun auch erstmals auf einer Apple Watch Series 9 oder neuer oder einer Ultra 2 oder neuer genutzt werden. Bei dieser Suche wird euch eine exakte Distanz und Richtung auf dem Display von iPhone oder Watch zum AirTag angezeigt.

Stärkerer Lautsprecher im neuen iPhone-Zubehör

Der iPhone-Hersteller schreibt weiter, dass man das interne Design überarbeitet hat. Das sorgt dafür, dass der neue AirTag 50 Prozent lauter sein soll als die Vorgängergeneration. Ihr könnt den AirTag damit „aus einer bis zu doppelt so großen Entfernung wie zuvor hören“. Gleichzeitig hat man der „Genauen Suche“ einen neuen Signalton spendiert, der das Finden noch leichter machen soll.

Für die Nutzung des neuen AirTag und der „Genauen Suche“ setzt Apple iOS 26.2.1 beziehungsweise watchOS 26.2.1 voraus. Diese neuen Software-Updates dürften also in den kommenden Stunden für iPhone und Apple Watch erscheinen.

Der neue AirTag kann ab sofort bestellt werden. Die Einzelverpackung kostet 35 Euro, für das Viererpack verlangt Apple 119 Euro. Auf Wunsch könnt ihr den weißen Plastikchip auch mit einer persönlichen Gravur versehen.